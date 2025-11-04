День народного единства в ДНР отметили русскими яствами - 04.11.2025 Украина.ру
День народного единства в ДНР отметили русскими яствами
День народного единства в ДНР отметили русскими яствами - 04.11.2025 Украина.ру
День народного единства в ДНР отметили русскими яствами
Общепит столицы Донецкой Народной республики в праздничный день 4 ноября радовал русской кухней. Об этом рассказал градоначальник Донецка Алексей Кулемзин
2025-11-04T16:51
2025-11-04T16:51
Предприятия общественного питания Донецка в День народного единства стали центрами притяжения. Они предлагали предлагая жителям и гостям города возможность прикоснуться к русской культуре и кухне, сообщил в своём телеграм-канале глава столицы народной республики. "В рамках "Дня русской кухни" многие заведения представили специальное праздничное меню, - отметил Кулемзин. В частности, шеф-повара разработали уникальные блюда и провели кулинарные мастер-классы по лепке пельменей, а также приготовлению расстегаев с мясом и картофелем."Такие моменты напоминают, что сила в нашем единстве и умении поддерживать друг друга в любой обстановке", - подчеркнул глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики.Ранее в новостях: Залог будущей победы России в единстве всех её людей - Медведев Также на эту тему: Президент России поздравил паралимпийцев и главу РПЦ с Днём народного единства Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
День народного единства в ДНР отметили русскими яствами

16:51 04.11.2025
 
© Фото : Алексей КулемзинВ День народного единства предприятия общественного питания Донецка стали центрами притяжения
В День народного единства предприятия общественного питания Донецка стали центрами притяжения - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : Алексей Кулемзин
Общепит столицы Донецкой Народной республики в праздничный день 4 ноября радовал русской кухней. Об этом рассказал градоначальник Донецка Алексей Кулемзин
Предприятия общественного питания Донецка в День народного единства стали центрами притяжения. Они предлагали предлагая жителям и гостям города возможность прикоснуться к русской культуре и кухне, сообщил в своём телеграм-канале глава столицы народной республики.
"В рамках "Дня русской кухни" многие заведения представили специальное праздничное меню, - отметил Кулемзин.
В частности, шеф-повара разработали уникальные блюда и провели кулинарные мастер-классы по лепке пельменей, а также приготовлению расстегаев с мясом и картофелем.
"Такие моменты напоминают, что сила в нашем единстве и умении поддерживать друг друга в любой обстановке", - подчеркнул глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой Народной Республики.
Ранее в новостях: Залог будущей победы России в единстве всех её людей - Медведев
Также на эту тему: Президент России поздравил паралимпийцев и главу РПЦ с Днём народного единства
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
