https://ukraina.ru/20251104/prezident-rossii-pozdravil-paralimpiytsev-i-glavu-rpts-s-dnm-narodnogo-edinstva-1071096122.html

Президент России поздравил паралимпийцев и главу РПЦ с Днём народного единства

Президент России поздравил паралимпийцев и главу РПЦ с Днём народного единства - 04.11.2025 Украина.ру

Президент России поздравил паралимпийцев и главу РПЦ с Днём народного единства

Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 ноября направил соотечественникам поздравления с Днём народного единства. Об этом 4 ноября сообщает Украина.ру

2025-11-04T10:17

2025-11-04T10:17

2025-11-04T10:17

новости

россия

владимир путин

рпц

украина

патриарх кирилл

украина.ру

день народного единства

праздники

поздравления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069381661_0:124:3056:1843_1920x0_80_0_0_416f70f9fe36ae9488c85a2eb7b4c6ce.jpg

Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с Днём народного единства в лице главы ПКР Павла Рожкова."Россия всегда была сильна традициями гражданской солидарности и сплочённости вокруг больших, созидательных целей, во имя свободы и независимости Родины", - заявил Путин.В поздравлении президент России отметил, что "сегодня сбережение народного единства - наш незыблемый ориентир, надёжный залог уверенного развития страны, укрепления её безопасности, успешного решения масштабных общенациональных задач".Такой же текст поздравления президента России получил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также в новостях: Залог будущей победы России в единстве всех её людей - Медведев Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251104/1038597751.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, рпц, украина, патриарх кирилл, украина.ру, день народного единства, праздники, поздравления