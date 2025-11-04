Президент России поздравил паралимпийцев и главу РПЦ с Днём народного единства
Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 ноября направил соотечественникам поздравления с Днём народного единства. Об этом 4 ноября сообщает Украина.ру
Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с Днём народного единства в лице главы ПКР Павла Рожкова.
"Россия всегда была сильна традициями гражданской солидарности и сплочённости вокруг больших, созидательных целей, во имя свободы и независимости Родины", - заявил Путин.
В поздравлении президент России отметил, что "сегодня сбережение народного единства - наш незыблемый ориентир, надёжный залог уверенного развития страны, укрепления её безопасности, успешного решения масштабных общенациональных задач".
Такой же текст поздравления президента России получил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
