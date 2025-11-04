Президент России поздравил паралимпийцев и главу РПЦ с Днём народного единства - 04.11.2025 Украина.ру
Президент России поздравил паралимпийцев и главу РПЦ с Днём народного единства
Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 ноября направил соотечественникам поздравления с Днём народного единства. Об этом 4 ноября сообщает Украина.ру
Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с Днём народного единства в лице главы ПКР Павла Рожкова."Россия всегда была сильна традициями гражданской солидарности и сплочённости вокруг больших, созидательных целей, во имя свободы и независимости Родины", - заявил Путин.В поздравлении президент России отметил, что "сегодня сбережение народного единства - наш незыблемый ориентир, надёжный залог уверенного развития страны, укрепления её безопасности, успешного решения масштабных общенациональных задач".Такой же текст поздравления президента России получил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также в новостях: Залог будущей победы России в единстве всех её людей - Медведев Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Президент России поздравил паралимпийцев и главу РПЦ с Днём народного единства

10:17 04.11.2025
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкОбращение по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 ноября направил соотечественникам поздравления с Днём народного единства. Об этом 4 ноября сообщает Украина.ру
Владимир Путин поздравил Паралимпийский комитет России с Днём народного единства в лице главы ПКР Павла Рожкова.
"Россия всегда была сильна традициями гражданской солидарности и сплочённости вокруг больших, созидательных целей, во имя свободы и независимости Родины", - заявил Путин.
В поздравлении президент России отметил, что "сегодня сбережение народного единства - наш незыблемый ориентир, надёжный залог уверенного развития страны, укрепления её безопасности, успешного решения масштабных общенациональных задач".
Памятник Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
08:00История
"Смутное время" и его особенностиДень народного единства в России отмечается 4 ноября - как праздник Казанской иконы Божией матери. И сама чудотворная икона, явленная в 1579 году, и владыка Гермоген (в то время – священник Гостинодворской церкви Казани Ермолай) сыграли огромную роль в избавлении России от интервентов, а косвенно - в установлении новой правящей династии в 1613 году
Такой же текст поздравления президента России получил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Также в новостях: Залог будущей победы России в единстве всех её людей - Медведев
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Страх признать победу Путина, провалы ВСУ, "закручивание гаек" беженцам. Хроника событий на утро 4 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладимир ПутинРПЦУкраинаПатриарх КириллУкраина.руДень народного единствапраздникипоздравления
 
Лента новостейМолния