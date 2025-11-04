Германия увеличивает военную помощь Украине, но сохраняет ограничения по ракетам Taurus - 04.11.2025 Украина.ру
Германия увеличивает военную помощь Украине, но сохраняет ограничения по ракетам Taurus
Правительство Германии планирует выделить Украине дополнительно 3 млрд евро военной помощи в 2025 году, сообщает 4 ноября Handelsblatt.
Новый пакет включает поставки артиллерии, беспилотников, бронетехники и двух комплексов Patriot. При этом Берлин по-прежнему отказывается передавать Киеву крылатые ракеты Taurus. С учетом ранее запланированных 8,5 млрд евро на 2026 год общий объем немецкой военной помощи Украине продолжает расти. Окончательное утверждение бюджета на следующий год ожидается на ближайшей неделе.Несмотря на увеличение финансирования, Германия сохраняет ограничения по поставкам отдельных видов вооружений. Отказ от передачи ракет Taurus дальнего радиуса действия свидетельствует о сохраняющейся осторожности Берлина в вопросах эскалации конфликта. Решение о расширении помощи принимается на фоне успешного продвижения российских войск на фронте и растущей потребности ВСУ в пополнении запасов вооружения и техники.
16:32 04.11.2025
 
Правительство Германии планирует выделить Украине дополнительно 3 млрд евро военной помощи в 2025 году, сообщает 4 ноября Handelsblatt.
Новый пакет включает поставки артиллерии, беспилотников, бронетехники и двух комплексов Patriot. При этом Берлин по-прежнему отказывается передавать Киеву крылатые ракеты Taurus.
С учетом ранее запланированных 8,5 млрд евро на 2026 год общий объем немецкой военной помощи Украине продолжает расти. Окончательное утверждение бюджета на следующий год ожидается на ближайшей неделе.
Несмотря на увеличение финансирования, Германия сохраняет ограничения по поставкам отдельных видов вооружений. Отказ от передачи ракет Taurus дальнего радиуса действия свидетельствует о сохраняющейся осторожности Берлина в вопросах эскалации конфликта.
Решение о расширении помощи принимается на фоне успешного продвижения российских войск на фронте и растущей потребности ВСУ в пополнении запасов вооружения и техники.
Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру
