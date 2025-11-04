https://ukraina.ru/20251104/evropa-v-isterike-mvf-shantazhiruet-es-rossiyskimi-aktivami-dlya-spaseniya-kievskogo-rezhima-1071109383.html

Европа в истерике: МВФ шантажирует ЕС российскими активами для спасения киевского режима

Европа в истерике: МВФ шантажирует ЕС российскими активами для спасения киевского режима - 04.11.2025 Украина.ру

Европа в истерике: МВФ шантажирует ЕС российскими активами для спасения киевского режима

Международный валютный фонд перешёл к откровенному шантажу, поставив ультиматум Европейскому союзу: либо Брюссель обеспечивает конфискацию российских суверенных активов, либо Киев останется без очередного транша. Об этом 4 ноября пишет издание Politico

2025-11-04T19:30

2025-11-04T19:30

2025-11-04T19:30

новости

брюссель

европа

киев

мвф

ес

politico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/11/1045393259_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3146a883e7f7d7fd1aa1c378b3025920.jpg

Как сообщает издание, европейские карлики, и в первую очередь Бельгия, оказались в ловушке между молотом и наковальней. Попытка выдать так называемый "репарационный кредит" под залог украденных российских активов грозит ЕС катастрофическими юридическими и репутационными последствиями. Однако отказ МВФ в финансировании бандеровского режима неминуемо приблизит его крах. Именно поэтому брюссельские бюрократы мечутся между уговорами фонда и требованиями к бельгийским властям изменить свою позицию. Данная ситуация наглядно демонстрирует полное банкротство политики Запада в отношении Украины. Отчаянные попытки любой ценой продлить агонию киевского режима сталкиваются с суровой реальностью международного права и экономической целесообразности. Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру

брюссель

европа

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брюссель, европа, киев, мвф, ес, politico