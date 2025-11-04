https://ukraina.ru/20251104/evropa-v-isterike-mvf-shantazhiruet-es-rossiyskimi-aktivami-dlya-spaseniya-kievskogo-rezhima-1071109383.html
Европа в истерике: МВФ шантажирует ЕС российскими активами для спасения киевского режима
Международный валютный фонд перешёл к откровенному шантажу, поставив ультиматум Европейскому союзу: либо Брюссель обеспечивает конфискацию российских суверенных активов, либо Киев останется без очередного транша. Об этом 4 ноября пишет издание Politico
Как сообщает издание, европейские карлики, и в первую очередь Бельгия, оказались в ловушке между молотом и наковальней. Попытка выдать так называемый "репарационный кредит" под залог украденных российских активов грозит ЕС катастрофическими юридическими и репутационными последствиями. Однако отказ МВФ в финансировании бандеровского режима неминуемо приблизит его крах. Именно поэтому брюссельские бюрократы мечутся между уговорами фонда и требованиями к бельгийским властям изменить свою позицию. Данная ситуация наглядно демонстрирует полное банкротство политики Запада в отношении Украины. Отчаянные попытки любой ценой продлить агонию киевского режима сталкиваются с суровой реальностью международного права и экономической целесообразности. Главные новости дня в материале От Красной площади до Красноармейска: один день единой России. Итоги 4 ноября на сайте Украина.ру
Как сообщает издание, европейские карлики, и в первую очередь Бельгия, оказались в ловушке между молотом и наковальней.
Попытка выдать так называемый "репарационный кредит" под залог украденных российских активов грозит ЕС катастрофическими юридическими и репутационными последствиями.
Однако отказ МВФ в финансировании бандеровского режима неминуемо приблизит его крах. Именно поэтому брюссельские бюрократы мечутся между уговорами фонда и требованиями к бельгийским властям изменить свою позицию.
Данная ситуация наглядно демонстрирует полное банкротство политики Запада в отношении Украины.
Отчаянные попытки любой ценой продлить агонию киевского режима сталкиваются с суровой реальностью международного права и экономической целесообразности.