Энергетические войны: что будет с рынком после санкций против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа

Процесс ребалансировки глобального рынка будет продолжаться до 21 ноября, когда американские санкции против российских нефтяных гигантов официально вступят в силу. Ключевой будет реакция Индии и Китая

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/17/1065794019_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0549cc9d61112547454cc0aaeeb9f011.jpg

15 октября Великобритания ввела блокирующие санкции против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа. Неделей позже США объявили о санкциях в отношении этих российских компаний и их "дочек", дав месяц на сворачивание операций с ними. Вследствие этого начался процесс ребалансировки глобального нефтяного рынка, а также предоставления исключений из санкционного режима для отдельных стран.Индия продолжает закупать нефть из России, меняя компании-поставщикиПо предварительным данным, импорт сырой нефти из России в Индию в октябре, по сравнению с предыдущим месяцем, немного вырос, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Об этом 3 ноября сообщило британское агентство Reuters.По данным аналитической компании Kpler, импорт российской нефти в Индию вырос до примерно 1,48 млн баррелей в сутки в октябре — с 1,44 млн в сентябре. Маркетинговая компания OilX оценивает объём октябрьского импорта на том же уровне, а сентябрьские поставки — в 1,43 млн баррелей в сутки. В данные не включена казахстанская нефть, экспортированная из России."Импорт российской нефти не сократится до 21 ноября, но после этой даты сокращение обязательно произойдёт", — сказал в комментарии агентству аналитик Kpler Сумит Ритолия. Ожидается, что поставки российской нефти в Индию замедлятся с ноября из-за новых санкций США. Они побудили индийские нефтеперерабатывающие компании приостановить новые заказы и искать альтернативы на спотовых рынках.В частности, индийские компании Reliance Industries, Mangalore Refineries and Petrochemicals и HPCL-Mittal Energy прекратили покупать российскую нефть, в то время как другие рассматривают возможность закупки нефти, добываемой российскими производителями, не подпадающими под санкции.Так, государственная Indian Oil Corp (IOC), крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии, приобрела пять партий российской нефти. Поставщиками выступят неназванные российские компании, не подпадающие под западные санкции. В рамках сделки IOC получит в декабре 2025 года около 3,5 млн баррелей нефти малосернистого сорта ESPO по цене, близкой к котировкам Dubai. Груз будет доставлен в порт на востоке Индии.Ранее директор IOC по финансам Анундж Джайн заявил, что корпорация не намерена полностью отказываться от закупок российской нефти, несмотря на санкции. "Закупки российской нефти будут продолжаться у поставщиков, на которых не распространяются санкции, в случае выгодной цены и обеспечения её доставки", — сказал он.Россия остаётся ключевым поставщиком нефти в Индию, в сентябре доля РФ в общем импорте этого сырья достигла 33,3% (общий импорт нефти в Индию в сентябре составил около 4,8 млн баррелей). Индия — третий по величине потребитель нефти в мире, импорт обеспечивает более 85% потребностей страны в этом сырье. Индийские НПЗ закупают нефть более чем в 30 странах. На пике поставок Индия получала из России около 1,75 млн баррелей нефти в сутки, в основном от Роснефти и ЛУКОЙЛа.Ряд китайских компаний отказался от поставок российской нефтиКитайские нефтеперерабатывающие компании отказываются от поставок нефти из России после введения США и другими странами санкций в отношении российских нефтекомпаний, сообщило 3 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров.По словам собеседников агентства, это касается как государственных компаний, например Sinopec и PetroChina Co., так и небольших частных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые называют "чайниками". Как пишет Bloomberg, последние опасаются рестрикций, после того как Shandong Yulong Petrochemical Co. попала в "чёрные списки" Великобритании и Евросоюза.Отказ от поставок коснулся и нефти премиальной марки ESPO (ВСТО), стоимость которой из-за санкций резко упала. По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy AS, отказ китайских компаний от закупок российской нефти и падение цен затрагивают около 400 тысяч баррелей в сутки, или до 45% от общего объёма китайского импорта нефти из России.Китай является крупнейшим в мире импортёром сырой нефти. Ограничения на поставки нефти из России, вероятно, пойдут на пользу другим поставщикам, таким как США, отмечает агентство. Однако и для России санкции означают не только потери: к примеру, Shandong Yulong Petrochemical Co. после попадания в "чёрные списки" полностью перешла на российскую нефть, поскольку лишилась альтернативных вариантов на глобальном рынке.Что касается "чайников", кроме угрозы санкций они столкнулись с нехваткой импортных квот на сырую нефть после налоговых изменений, которые сократили использование других видов сырья, говорится в материале. По оценке Bloomberg, это может дополнительно ограничить закупки нефти из России мелкими китайскими НПЗ до конца года.Bloomberg также обратил внимание, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в южнокорейском Пусане не привела к ясности в вопросе закупки российской нефти Китаем."Если уж на то пошло, встреча Трампа и Си только усугубила неразбериху. Хотя лидеры смогли установить новые основные правила для торговли такими товарами, как полупроводники, редкоземельные металлы и соевые бобы, вопрос о том, что делать с российской нефтью, не упоминался ни в одном публичном заявлении", — отметило издание.Накануне введения американских санкций против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа, 16 октября, в посольстве КНР в Вашингтоне, комментируя призыв президента США отказаться от закупок нефти в РФ, сообщили, что Китай не намерен поддаваться внешнему давлению, и отвергает любые формы принуждения в вопросах сотрудничества с Россией.Вице-премьер РФ Александр Новак 3 ноября заявил, что Россия, несмотря на санкции, сохраняет уровень поставок углеводородов в Китай. "72 млн т было поставлено нефти за 9 месяцев этого года, практически на уровне прошлого года", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".Крупнейшие НПЗ Турции нарастили закупки нероссийской нефтиКрупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции увеличивают закупки нефти в Ираке, Казахстане и других странах после того, как США в октябре ввели санкции против России. Об этом 3 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, и нескольких собеседников в отрасли.По их словам, один из крупнейших турецких НПЗ STAR (принадлежащий азербайджанской SOCAR) недавно закупил четыре партии нефти с поставкой в декабре у Ирака, Казахстана и других производителей. По подсчётам Reuters, это от 77 тысяч до 129 тысяч баррелей в сутки.По словам двух источников, одна из четырёх поставок — нефть марки KEBCO из Казахстана, хотя в прошлом году STAR не закупал нефть этого сорта. При этом, по данным Kpler, в октябре и сентябре российская нефть составила практически весь объём поставок на STAR — около 210 тысяч баррелей в сутки.Компания Tupras, владеющая двумя крупными НПЗ в Турции, увеличивает закупки в других странах нефти сортов, схожих по качеству с российской Urals. Речь идёт в том числе об иракской нефти, рассказали два источника агентства. По их словам, Tupras может вскоре полностью отказаться от поставок российской нефти на один из своих НПЗ, чтобы продолжить экспорт топлива в Европу и избежать санкций ЕС. При этом переработку российской нефти компания планирует продолжать на другом своём предприятии.Несмотря на текущие изменения, Турция сохраняет позицию одного из ключевых импортёров российской нефти. В 2024 году страна закупила в России рекордный объём нефти — в среднем 323 тысячи баррелей в сутки, что на 36% превысило показатель 2023 года. По данным Kpler, в январе-октябре 2025 года Турция импортировала около 669 000 баррелей нефти в сутки, из которых 317 тысяч (47%) — из России. По оценкам экспертов, это обусловлено стремлением Анкары укрепить свой статус энергетического хаба, и извлечь прибыль из операций по перепродаже нефти и нефтепродуктов.Санкции приостанавливаются, но не для всехСША выдали лицензию, позволяющую проводить операции с германскими активами "Роснефти" до 29 апреля 2026 года. Об этом 29 октября сообщило Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC).Согласно сообщению, Rosneft Deutschland GmbH (RN Germany), RN Refining & Marketing GmbH (RN Refining & Marketing) или любое юридическое лицо, в котором RN Germany или RN Refining & Marketing владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более, имеют право на совершение сделок до 29 апреля 2026 года.Напомним, в сентябре 2022 года правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Таким образом, Федеральное сетевое агентство получило под свой контроль дочернюю структуру "Роснефти" и её доли в трёх нефтеперерабатывающих заводах: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург) с общим объёмом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год. На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей, она является одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке.Правительство ФРГ объясняло свои действия необходимостью обеспечения бесперебойных поставок нефти в страну в условиях беспрецедентного энергетического кризиса из-за конфликта на Украине и введённых санкций, которые затронули не только отдельные российские компании, но и целые отрасли: в частности, ЕС ввёл жёсткие ограничения на импорт нефти из РФ. "Роснефть", которая настаивает, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объёме, пыталась оспорить решение правительства Германии, но суд не удовлетворил её иск.После введения санкций США против "Роснефти" власти Германии снова вернулись к дискуссии о национализации немецких активов российской компании, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждениями. Немецкие чиновники якобы рассматривают вариант изъятия активов "Роснефти" в стране и их продажи иностранному инвестору, говорят собеседники агентства.А вот Венгрии США пока не предоставили запрошенное ею исключение из санкций, введённых против российского нефтяного сектора. Об этом 31 октября сообщил лично Дональд Трамп."Он [премьер Венгрии] просил нас о предоставлении исключения. Мы его не дали, но он нас попросил", — сказал Трамп, и добавил, что Виктор Орбан является его другом, но конкретных гарантий пока нет.Премьер-министр Венгрии ранее сказал, что намерен обсудить ситуацию с Дональдом Трампом 7 ноября 2025 года в Белом доме. По его словам, исключения необходимы для сохранения энергетической безопасности страны, которая продолжает получать значительную часть энергоносителей из России по долгосрочным контрактам.Читайте также: Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме

