https://ukraina.ru/20260108/rossiyskie-udary-po-energoobektam-ukrainy-priveli-k-chs-v-dnepropetrovske-1074068518.html

Российские удары по энергообъектам Украины привели к ЧС в Днепропетровске

Российские удары по энергообъектам Украины привели к ЧС в Днепропетровске - 08.01.2026 Украина.ру

Российские удары по энергообъектам Украины привели к ЧС в Днепропетровске

В результате высокоточных ударов российских вооруженных сил по военной инфраструктуре и энергетическим объектам Украины в Днепропетровске сложилась чрезвычайная ситуация. Об этом заявил мэр города Борис Филатов

2026-01-08T14:58

2026-01-08T14:58

2026-01-08T14:58

новости

украина

днепропетровск

россия

борис филатов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059900620_0:304:2935:1955_1920x0_80_0_0_ec850ff9ecfe240cdadabfd1ecf2f005.jpg

По его словам, все городские котельные остаются обесточенными. Подача воды частично восстановлена с использованием альтернативных источников питания. Как сообщило Минобороны России, удары были нанесены 8 января по портовой и энергетической инфраструктуре, используемой в военных целях, а также по местам сборки беспилотников и пунктам дислокации украинских подразделений. Системы ПВО за сутки сбили 142 украинских беспилотника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

днепропетровск

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, днепропетровск, россия, борис филатов