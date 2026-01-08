Российские удары по энергообъектам Украины привели к ЧС в Днепропетровске - 08.01.2026 Украина.ру
Российские удары по энергообъектам Украины привели к ЧС в Днепропетровске
В результате высокоточных ударов российских вооруженных сил по военной инфраструктуре и энергетическим объектам Украины в Днепропетровске сложилась чрезвычайная ситуация. Об этом заявил мэр города Борис Филатов
По его словам, все городские котельные остаются обесточенными. Подача воды частично восстановлена с использованием альтернативных источников питания. Как сообщило Минобороны России, удары были нанесены 8 января по портовой и энергетической инфраструктуре, используемой в военных целях, а также по местам сборки беспилотников и пунктам дислокации украинских подразделений. Системы ПВО за сутки сбили 142 украинских беспилотника.
В результате высокоточных ударов российских вооруженных сил по военной инфраструктуре и энергетическим объектам Украины в Днепропетровске сложилась чрезвычайная ситуация. Об этом заявил мэр города Борис Филатов
По его словам, все городские котельные остаются обесточенными. Подача воды частично восстановлена с использованием альтернативных источников питания.
Как сообщило Минобороны России, удары были нанесены 8 января по портовой и энергетической инфраструктуре, используемой в военных целях, а также по местам сборки беспилотников и пунктам дислокации украинских подразделений.
Системы ПВО за сутки сбили 142 украинских беспилотника.
Лента новостейМолния