Без фанфар и истерик. Что на самом деле подписали Париж, Лондон и Киев на саммите в столице Франции

"Всё пропало: гипс снимают, клиент уезжает!" Этот "вой на Гримпенских болотах" по поводу подписания 6 января декларации, подчёркиваю, Парижем, Лондоном и Киевом о якобы размещении натовских, соответственно французских и британских войск на территории Украины после завершения конфликта не утихает уже второй день.

В эту, извините, экспертную бесовщину включились даже люди, которых я отношу к вполне вменяемым и уважаемым экспертам.СВО, конечно, продолжается. Война пока действительно продолжается, но совсем не потому, что эти три клоуна подписали этот документ, цена которому - дешевле бумаги, на которой он написан За последние пару лет Киев подписал с половиной европейских стран соглашения о гарантиях безопасности. Настолько качественные и хорошие соглашения, что сейчас приходится по десятому кругу обсуждать какие-то новые дополнительные, к тем ранее подписанным, очередные гарантии. И теперь нам снова говорят, что вот теперь-то всё всерьёз. А что же было тогда раньше?Так вот, эта самая декларация тоже ничего не стоит. Все эти разговоры про базы, про контингенты и прочее. Это не более чем информационный шум. Он призван вызвать реакцию России и, конечно же, призван вызвать реакцию Штатов. Создать некие, как им кажется, усиленные переговорные позиции для киевского режима и не более того. Сколько разных этих планов, сколько разных заявлений, сколько этих категорических формулировок мы слышали за последние месяцы после Анкориджа. А потом по факту переговорные группы, украинская и американская, встречались, и ничего из того, что вещали Стармер, Макрон, Мерц и тем более Зеленский, просто не оказывалось в итоговых договорённостях. В том, что реально фиксировалось по итогам переговоров, условно в треугольнике Вашингтон, Москва и Киев, этого не было.Ровно так же было и в этот раз. Да, переговоры идут в Париже. Да, они вполне серьёзные. Кстати, обращу внимание на один важный момент. Единственным комментатором всей этой истории, кроме самого Зеленского, оказался Буданов*. Это полностью подтверждает мою информацию о том, что теперь именно на Буданове будет преимущественно завязан переговорный трек. Впрочем, он и был одним из ключевых переговорщиков и вчера, и сегодня. Сегодня переговоры, соответственно, продолжаются. И поэтому я просто рекомендую всем, кто, что называется, упал в обморок после всех этих заявлений и деклараций, обратить внимание на то, что говорили представители Соединённых Штатов. Уиткофф, его публикации и заявления. Миллер, советник по безопасности Белого дома. Кушнер, зять Трампа. Ни одного заявления о каких-либо контингентах на территории огрызка незалежной, который останется по итогам полномасштабных военных действий, не прозвучало. Говорили вообще о других вещах. Уиткофф, например, говорил про экономику. Говорил про BlackRock. Привет, что называется, независимой Украине. А как там у вас во Львове любимая общественная организация, называлась? "Рабив до раю не пускают"?. Да, рабов в рай не пускают. Ну вот, привет вам, ребята. Уиткофф и BlackRock уже пришли за вами.Я сейчас не оцениваю этот компонент. Я говорю лишь о том, что заявление и декларация о размещении контингентов НАТОвских стран, и конкретно Франции и Великобритании, на территории Украины это не то, что обсуждалось в рамках переговоров американской, украинской и европейской делегаций. Это сопутствующий информационный вброс и не более того.А вот по части самих договорённостей поступает, пусть и немного противоречивая, но достаточно конкретная информация. Большая часть того, что можно назвать безопасностной компонентой, уже сформулирована и уже согласована. И сегодня, по свежему заявлению Зеленского, обсуждаются самые болезненные вопросы. То есть украинская и американская делегации обсуждают самые болезненные вопросы. Будем говорить прямо, американцы сейчас доламывают Зеленского.А я просто напомню всё то, что происходит сейчас параллельно на Украине. Мы много это обсуждаем в последние дни. Там идут структурные изменения, во многом под давлением, оказываемым американцами. Сегодня, например, обсуждается статус Запорожской атомной станции, как она будет управляться и как она будет работать, и, конечно же, статус территории. Разумеется, это и вопрос вывода украинской армии с тех территорий Донбасса, которые они пока ещё контролируют.Всё остальное это уже разговоры про послевоенную экономику и разговоры про безопасностную компоненту. В этой части Украине, безусловно, будут предоставлены определённые гарантии. И России тоже, подчёркиваю. Потому что тот мониторинг и те формы мониторинга, слежения, учёта и контроля, о которых сейчас говорит американская сторона, это в том числе и в пользу российской стороны. Это, по сути, беспристрастная схема. Нарушения с обеих сторон, в этой логике, а это логика Анкориджа, будут вызывать определённый ответ в зависимости от серьёзности этих нарушений.Речь не идёт о каком то одиночном выстреле, залетевшем беспилотнике, выстреле миномёта или даже одиночном пуске из Града. Комментарии американской стороны за последние недели, в том числе и один из комментариев Трампа, говорят о том, что американцы, вероятно, готовы взять на себя ключевую функцию и ключевую ответственность в этом вопросе, подходя к нему здраво и без истерик.Я бы, кстати, обратил внимание и на заявление канцлера Германии Мерца. Оно оказалось очень взвешенным после, скажем так, шуточных заявлений заместителя председателя СНБО России Дмитрия Медведева о возможном похищении Мерца. Германия заявляет, что не будет предоставлять войска и готова выполнять другие необходимые функции. Куда делся весь милитаризм и агрессия Мерца, которые мы видели раньше? Как-то они заметно поутихли. А премьер Чехии и вовсе говорит о том, что американцы возьмут на себя значительную часть гарантий безопасности. Это очень интересный момент. Если сопоставить это с заявлением Трампа после последней встречи в Майами с Зеленским, где он говорил, что практически всё будет переложено на европейцев, а теперь премьер Чехии заявляет обратное, становится понятно, что, вероятно, смысл в другом. Контроль за сохранением полномасштабного, бессрочного прекращения огня, то есть за реализацией мирного соглашения, а возможно и за созданием какой-то демилитаризованной или контрольной зоны, будет преимущественно за американцами. Я здесь не тороплюсь проводить прямые аналогии с Северной и Южной Кореей, но, видимо, речь идёт о чём-то в этом направлении. При этом будут, вероятно, определённые гарантии безопасности и обязательства со стороны Европы. Со стороны Соединённых Штатов будут обязательства и гарантии, которые возьмут на себя Киев и Москва, вне всякого сомнения. И всё это звучит гораздо более здраво. Если смотреть на заявления по этому аспекту, то всё говорят о том, что процесс движется и что есть прогресс. Кстати, тот же самый Буданов* об этом говорит. Повторюсь, теперь именно на нём лежат ключевые обязанности переговорщика от Украины. Чтобы там сейчас ни рассказывали про то, что он экстремист, террорист и так далее, это всё правда, я об этом говорил, но реальная политика устроена именно так. Она сильно отличается от фанфар, бравурных заявлений и истерик, когда речь идёт о сотнях тысяч человеческих жизней и о миллионах судеб. Тут не до чистоплюйства. Как говорил когда-то Зеленский, о мире можно договариваться хоть с чёртом лысым, лишь бы был мир. Другое дело,Ю что сам Зеленский на это оказался не способен.Другое мнение о результатах подписанного соглашения на саммите в Париже - в статье Владимира Скачко "Новая опасность для старой безопасности. Как "хотюнчики" устраивают в Европе Карибский кризис 2.0" *Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

