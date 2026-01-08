https://ukraina.ru/20260108/oleg-ivanov-zakhvat-ssha-tankera-pod-flagom-rf-mozhet-ostanovit-mirnye-peregovory-po-ukraine-1074072530.html

Олег Иванов: Захват США танкера под флагом РФ может остановить мирные переговоры по Украине

Дистанцирование США от кризиса на Украине четко выражается в Парижской декларации "коалиции желающих". Она оказалась короче первоначального варианта, так как Трамп настоял на изъятии некоторых пунктов, связанных с участием США в конфликте. Он не хочет связывать себе руки проблемами Европы и готовиться к долгосрочному соперничеству с КНР.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Европейское командование ВС США подтвердило задержание нефтяного танкера "Маринера", известного как Bella 1, который шёл под флагом РФ. Министр войны США Хегсет написал 7 января в соцсети Х, что операции с танкерами — это блокирование санкционной нефти, при это он употребил словосочетание "по всему миру".Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи "коалиции желающих" подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил на Украине, сообщило 6 января агентство Reuters.— Олег Петрович, как вы считаете, "коалиция желающих", заявившая о планах ввести военный 30-тысячный контингент на Украину, чего хочет добиться таким решением: срыва мирных переговоров или все же обеспечения безопасности Украины?— План, о котором идет речь, встроен в гарантии безопасности, заявленные в Парижской декларации по результатам встречи лидеров "коалиции желающих" и подразумевает ряд предварительных условий, без которых он не будет осуществлен.Первое непременное условие — согласие России или принятие ею складывающейся обстановки "на земле". Второе условие — заключение договора о прекращении огня и переход к миру между Россией и Украиной на приемлемых условиях.Замысел европейских государств понятен: они стремятся сохранить режим Зеленского, используя размещенные согласно гарантиям на территории Украины войск Франции и Великобритании в качестве инструмента сдерживания России. Он основан на известном западном военно-политическом принципе "растяжки" (tripwire), и означает, что в случае вооруженного столкновения между российскими войсками и англо-французским контингентом автоматически возникает конфликт России с Францией и Великобританией, как минимум.Вот таким образом европейские страны планируют сохранить Украину как противовес России.— Какие гарантии безопасности, исходя из современных реалий, Запад может дать России? Можно ли им верить?— В свое время известный американский геополитик Николас Спикмен заявил: как показывает опыт, больше безопасности в сбалансированной силе, чем в декларациях о добрых намерениях. России, я считаю, необходимо именно из этого понимания исходить и строить свою политику по отношению к коллективному Западу.Простым обещаниям верить нельзя, потому что западные лидеры могут их "забыть" или просто нарушить, как это было с обещаниями президенту СССР Горбачеву о нерасширении НАТО на восток. Юридически обязывающие договоренности, конечно, более убедительны, имея в виду те принципы, с которыми согласились президенты Путин и Трамп в Анкоридж.Но они окажутся более устойчивыми, если будут поддержаны рядом таких факторов как успешное социально-экономическое развитие России, эффективная дипломатия и современная военная сила. Без этих факторов рассчитывать на то, что "заграница нам поможет", вспоминая высказывание из известной книги Ильфа и Петрова, и надеяться на страны коллективного Запада было бы опрометчиво.— Реально ли в этом году нам ждать НАТО на Украине?— Полагаю, что появление альянса на территории Украины в этом году маловероятно. Для такого шага в НАТО нет консенсуса и вряд ли он появится в ближайшем будущем — из-за позиции, в первую очередь, таких стран, как Венгрия и Словакия.Находясь в Центральной и Восточной Европе, лидеры этих государств прекрасно понимают, что может произойти с их небольшими странами в случае вооруженного конфликта между НАТО и Россией. Поэтому у них достаточно благоразумия выступать против такой идеи. Да, и в США нет поддержки участию НАТО в этом конфликте.— Как вы считаете, в связи с событиями в Венесуэле и заявлениями Трампа о том, что интересы США сосредоточены только в западном полушарии, это отразится на его отношении к российско-украинскому конфликту? И вообще как вы оцениваете позицию США в нынешнем виде к этому конфликту?— Дональд Трамп неоднократно заявлял, что украинский кризис не его ответственность, а президента Байдена, и хотел бы скорее его закончить. Своими словами об активном возврате к доктрине Монро Трамп еще раз подчеркивает, что украинский кризис не входит в зону жизненно важных интересов США. Его разрешение — это скорее прерогатива европейских союзников.Трампу этот кризис больше интересен с точки зрения извлечения из него материальной выгоды. При чем не важно, кто будет платить: Украина, Европа или Россия. Дистанцирование США получило четкое выражение в Парижской декларации по результатам встречи лидеров "коалиции желающих", которая оказалась короче первоначального варианта, так как американское руководство настояло на изъятии некоторых пунктов, связанных с участием США в разрешении украинского конфликта.Все это указывает на то, что США не хотят связывать свои руки европейскими проблемами, а стремятся иметь полную свободу действий в своем полушарии и готовиться к долгосрочному стратегическому соперничеству с КНР. Последнее является главным вызовом для США на ближайшие десятилетия.— Ситуацию с задержанием США судна с российским флагом некоторые СМИ уже охарактеризовали как объявление войны России. Изменим ли мы после этого свой подход к переговорному процессу по Украине, который ведется главным образом с США?— Официально объявить войну в США уполномочен только Конгресс, хотя президент страны имеет право применить военную силу в рамках Акта о военных полномочиях (War Powers Act) от 1973 года. Именно этим правом президент Трамп и воспользовался — без получения разрешения со стороны Конгресса.Вне всякого сомнения, это незаконное действие по захвату судна создает неблагоприятную атмосферу, которая осложняет ведение переговоров по украинскому урегулированию. Как далеко этот плохой тренд будет развиваться оценить пока сложно, так как возможны разные варианты.Если США будут привлекать экипаж судна с российскими гражданами к судебному преследованию, то ситуацию будет развиваться по худшему сценарию, и может остановить процесс переговоров между Россией и США. В этом случае президент Трамп сам лишит себя возможности скорее прекратить украинский кризис на приемлемых для себя условиях.Россия же будет продолжать свое наступление, а Украина терять территорию. Сомнительно, что для президента Трампа такой сценарий был бы выгодным.И действительно, практика показывает, что все наши внешнеполитические успехи куются на поле боя. Достижения армии России в зоне СВО — это и есть основа наших переговорных позиций. Об этом в интервью Игорь Прокопенко: Если Украина и Европа выведут ВСУ из Славянска-Краматорска, рухнет "коалиция желающих".

