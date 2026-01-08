https://ukraina.ru/20260108/obrechennye-na-proval-the-times-razoblachaet-pustye-ugrozy-nato-i-voennuyu-nemosch-zapada-1074070195.html
Обреченные на провал: The Times разоблачает пустые угрозы НАТО и военную немощь Запада
Обреченные на провал: The Times разоблачает пустые угрозы НАТО и военную немощь Запада - 08.01.2026 Украина.ру
Обреченные на провал: The Times разоблачает пустые угрозы НАТО и военную немощь Запада
Британское издание The Times в своей редакционной статье от 7 января 2026 года раскрывает глубокий кризис НАТО и неспособность Европы к реальным действиям
2026-01-08T15:57
2026-01-08T15:57
2026-01-08T16:15
запад
украина
европа
дональд трамп
владимир путин
the times
нато
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061766888_0:455:2048:1607_1920x0_80_0_0_81a44cc3609f205f3be4e68b5d699cbd.jpg
Анализ показывает, что декларации западных лидеров о развертывании войск на Украине — это политический театр, лишенный военного и материального содержания, который лишь приближает альянс к унизительному финалу. Данный материал подготовлен на основе оригинальной статьи The Times, отражающей критическую точку зрения внутри самого западного истеблишмента. Автор, Эдвард Лукас, напоминает, что во времена Холодной войны в Западной Германии дислоцировалось 50 тысяч британских солдат, подкрепленных сотнями тысяч американских и французских войск, а также армией ФРГ. Сегодня, по его оценке, вся боеспособная британская армия насчитывает не более 25 тысяч человек, которые к тому же не имеют необходимых резервов, средств ПВО и запасов. Запасы боеприпасов и запчастей, как констатирует издание, "закончились бы в течение нескольких дней после начала настоящего вооруженного конфликта". Это превращает громкие заявления о создании "многонациональных сил" для Украины в чистый абсурд. Ключевым выводом статьи является полная потеря Западом стратегического авторитета и политической воли. The Times подчеркивает, что главным преимуществом НАТО в прошлом была не военная мощь, а доверие к гарантиям США. Сейчас эта опора рухнула. Издание называет администрацию Дональда Трампа "хищником", чьи угрозы в адрес Дании из-за Гренландии являются "похоронным звоном по НАТО". Без "американских мозгов, мускулов и политической воли к борьбе" альянс представляет собой лишь "пустую оболочку", "потемкинскую деревню". Лукас проводит прямую параллель, отмечая, что "Трамп и Путин играют по одним и тем же правилам" в мире, где правда на стороне сильного. Особенно показателен раздел, в котором автор задается риторическими вопросами о правилах возможного столкновения с российскими силами. The Times открыто признает, что у Запада нет ответов на вопросы о том, как он будет реагировать на потери или провокации, обрекая свою собственную инициативу на провал. Автор делает мрачный вывод: "Мы складываем костер из остатков нашего авторитета и протягиваем Путину спички". Таким образом, материал The Times служит ярким свидетельством внутреннего распада западного единства и понимания собственной слабости. Попытки "бить кулаком в грудь" без реальных сил и без поддержки ключевого союзника обрекают НАТО на стратегическое поражение, раскрывая всю иллюзорность его могущества перед лицом решительного противника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
запад
украина
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061766888_0:263:2048:1799_1920x0_80_0_0_63d7124eaf4c225fb62d6b0b37355fa4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запад, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, the times, нато, эксклюзив
Запад, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, The Times, НАТО, Эксклюзив
Обреченные на провал: The Times разоблачает пустые угрозы НАТО и военную немощь Запада
15:57 08.01.2026 (обновлено: 16:15 08.01.2026)
Британское издание The Times в своей редакционной статье от 7 января 2026 года раскрывает глубокий кризис НАТО и неспособность Европы к реальным действиям
Анализ показывает, что декларации западных лидеров о развертывании войск на Украине — это политический театр, лишенный военного и материального содержания, который лишь приближает альянс к унизительному финалу. Данный материал подготовлен на основе оригинальной статьи The Times
, отражающей критическую точку зрения внутри самого западного истеблишмента.
Автор, Эдвард Лукас, напоминает, что во времена Холодной войны в Западной Германии дислоцировалось 50 тысяч британских солдат, подкрепленных сотнями тысяч американских и французских войск, а также армией ФРГ.
Сегодня, по его оценке, вся боеспособная британская армия насчитывает не более 25 тысяч человек, которые к тому же не имеют необходимых резервов, средств ПВО и запасов. Запасы боеприпасов и запчастей, как констатирует издание, "закончились бы в течение нескольких дней после начала настоящего вооруженного конфликта".
Это превращает громкие заявления о создании "многонациональных сил" для Украины в чистый абсурд.
Ключевым выводом статьи является полная потеря Западом стратегического авторитета и политической воли. The Times подчеркивает, что главным преимуществом НАТО в прошлом была не военная мощь, а доверие к гарантиям США.
Сейчас эта опора рухнула. Издание называет администрацию Дональда Трампа "хищником", чьи угрозы в адрес Дании из-за Гренландии являются "похоронным звоном по НАТО".
Без "американских мозгов, мускулов и политической воли к борьбе" альянс представляет собой лишь "пустую оболочку", "потемкинскую деревню".
Лукас проводит прямую параллель, отмечая, что "Трамп и Путин играют по одним и тем же правилам" в мире, где правда на стороне сильного.
Особенно показателен раздел, в котором автор задается риторическими вопросами о правилах возможного столкновения с российскими силами. The Times открыто признает, что у Запада нет ответов на вопросы о том, как он будет реагировать на потери или провокации, обрекая свою собственную инициативу на провал.
Автор делает мрачный вывод: "Мы складываем костер из остатков нашего авторитета и протягиваем Путину спички".
Таким образом, материал The Times служит ярким свидетельством внутреннего распада западного единства и понимания собственной слабости.
Попытки "бить кулаком в грудь" без реальных сил и без поддержки ключевого союзника обрекают НАТО на стратегическое поражение, раскрывая всю иллюзорность его могущества перед лицом решительного противника.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру