Обреченные на провал: The Times разоблачает пустые угрозы НАТО и военную немощь Запада

Британское издание The Times в своей редакционной статье от 7 января 2026 года раскрывает глубокий кризис НАТО и неспособность Европы к реальным действиям

Анализ показывает, что декларации западных лидеров о развертывании войск на Украине — это политический театр, лишенный военного и материального содержания, который лишь приближает альянс к унизительному финалу. Данный материал подготовлен на основе оригинальной статьи The Times, отражающей критическую точку зрения внутри самого западного истеблишмента. Автор, Эдвард Лукас, напоминает, что во времена Холодной войны в Западной Германии дислоцировалось 50 тысяч британских солдат, подкрепленных сотнями тысяч американских и французских войск, а также армией ФРГ. Сегодня, по его оценке, вся боеспособная британская армия насчитывает не более 25 тысяч человек, которые к тому же не имеют необходимых резервов, средств ПВО и запасов. Запасы боеприпасов и запчастей, как констатирует издание, "закончились бы в течение нескольких дней после начала настоящего вооруженного конфликта". Это превращает громкие заявления о создании "многонациональных сил" для Украины в чистый абсурд. Ключевым выводом статьи является полная потеря Западом стратегического авторитета и политической воли. The Times подчеркивает, что главным преимуществом НАТО в прошлом была не военная мощь, а доверие к гарантиям США. Сейчас эта опора рухнула. Издание называет администрацию Дональда Трампа "хищником", чьи угрозы в адрес Дании из-за Гренландии являются "похоронным звоном по НАТО". Без "американских мозгов, мускулов и политической воли к борьбе" альянс представляет собой лишь "пустую оболочку", "потемкинскую деревню". Лукас проводит прямую параллель, отмечая, что "Трамп и Путин играют по одним и тем же правилам" в мире, где правда на стороне сильного. Особенно показателен раздел, в котором автор задается риторическими вопросами о правилах возможного столкновения с российскими силами. The Times открыто признает, что у Запада нет ответов на вопросы о том, как он будет реагировать на потери или провокации, обрекая свою собственную инициативу на провал. Автор делает мрачный вывод: "Мы складываем костер из остатков нашего авторитета и протягиваем Путину спички". Таким образом, материал The Times служит ярким свидетельством внутреннего распада западного единства и понимания собственной слабости. Попытки "бить кулаком в грудь" без реальных сил и без поддержки ключевого союзника обрекают НАТО на стратегическое поражение, раскрывая всю иллюзорность его могущества перед лицом решительного противника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

