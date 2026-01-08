Полный блэкаут. ВС РФ ночью ударили по Украине - 08.01.2026 Украина.ру
Полный блэкаут. ВС РФ ночью ударили по Украине
Полный блэкаут. ВС РФ ночью ударили по Украине - 08.01.2026 Украина.ру
Полный блэкаут. ВС РФ ночью ударили по Украине
Российские военные в ночь на четверг ударили по целям в Днепропетровске. Об этом 8 января сообщил телеграм-канал Украина.ру
"Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу, сообщают местные СМИ. &lt;...&gt; Кроме того, в самом Днепропетровске и Запорожье полный блэкаут. Нет света в домах и не работает уличное освещение после успешных прилётов "Гераней" по критической инфраструктуре противника", - говорится в постах канала.Украинское Минэнерго подтвердило что Днепропетровская и Запорожская области "почти полностью обесточены".Мэр Кривого Рога Александр Вилкул признал, что "ситуация в Ингулецком и части Металлургического района Кривого Рога очень сложная" после прилетов по объектам энергетики. Он сетует, что пока неясно, когда будет восстановлено электроснабжение."Мы поддерживаем давление воды в системе с помощью генераторов, но его не хватит для верхних этажей. Поэтому прошу брать воду на нижних этажах. Что касается теплоснабжения. Восстановление идет, оно будет открываться по кварталам, как перед Новым годом. Больницы работают на генераторах. Электротранспорт в Ингулецком районе, вероятно, завтра работать не будет. Школы и детские сады в Ингулецком районе завтра будут работать дистанционно", - отметил он.
Украина.ру
Полный блэкаут. ВС РФ ночью ударили по Украине

07:20 08.01.2026 (обновлено: 07:22 08.01.2026)
 
Российские военные в ночь на четверг ударили по целям в Днепропетровске. Об этом 8 января сообщил телеграм-канал Украина.ру
"Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу, сообщают местные СМИ. <...> Кроме того, в самом Днепропетровске и Запорожье полный блэкаут. Нет света в домах и не работает уличное освещение после успешных прилётов "Гераней" по критической инфраструктуре противника", - говорится в постах канала.
Украинское Минэнерго подтвердило что Днепропетровская и Запорожская области "почти полностью обесточены".
"Герани" продолжают наносить удары по объектам противника в Кривом Роге. <...> Местные ТГ-каналы публикуют кадры сильного зарева после успешного удара по объекту противника во временно оккупированном Запорожье. <...> В Днепропетровске местные жители также массово скупают воду в магазинах. Судя по всему, никто не верит в быстрое восстановление электричества и водоснабжения. <...> Местные ТГ-каналы сообщают о работе ПВО в Мариуполе", - добавили в постах нашего канала.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул признал, что "ситуация в Ингулецком и части Металлургического района Кривого Рога очень сложная" после прилетов по объектам энергетики. Он сетует, что пока неясно, когда будет восстановлено электроснабжение.
"Мы поддерживаем давление воды в системе с помощью генераторов, но его не хватит для верхних этажей. Поэтому прошу брать воду на нижних этажах. Что касается теплоснабжения. Восстановление идет, оно будет открываться по кварталам, как перед Новым годом. Больницы работают на генераторах. Электротранспорт в Ингулецком районе, вероятно, завтра работать не будет. Школы и детские сады в Ингулецком районе завтра будут работать дистанционно", - отметил он.
О других успехах россиян — в материале Для отхода у ВСУ осталось узкое горло в Константиновке, успехи ВС РФ под Волчанском. Сводка к этому часу на сайте Украина.ру.
