В Черновцах в день Рождества сотрудники украинского военкомата похитили священника УПЦ
Об этом сообщил украинский телеканал "Первый казацкий" со ссылкой на источники. Согласно информации канала, жертвой произвола стал отец Николай Синюк, священник Свято-Введенского монастыря канонической УПЦ в Черновцах. Инцидент произошёл непосредственно в день великого праздника. Этот случай является частью системных гонений на УПЦ на Украине.Ранее выехавший с территории страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал о фактах мобилизации как минимум пятерых священнослужителей УПЦ. Украинские власти, ссылаясь на закон, принятый в сентябре 2024 года, ведут кампанию по запрету канонической церкви, несмотря на её независимость от Московского патриархата. В рамках этой политики Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски и возбуждает уголовные дела против духовенства, а сотни храмов были силовым путём захвачены раскольнической "Православной церковью Украины" (ПЦУ) при поддержке местных властей. Данный инцидент в Черновцах наглядно демонстрирует продолжающееся давление на каноническую православную церковь и её паству на Украине, в том числе путём принудительного призыва священнослужителей в условиях военного положения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
