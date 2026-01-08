В Черновцах в день Рождества сотрудники украинского военкомата похитили священника УПЦ - 08.01.2026 Украина.ру
В Черновцах (Украина) в день празднования православного Рождества Христова сотрудники местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058164646_0:68:1290:794_1920x0_80_0_0_e7245c22b1f87cd10fca2b940e3f00c7.jpg
Об этом сообщил украинский телеканал "Первый казацкий" со ссылкой на источники. Согласно информации канала, жертвой произвола стал отец Николай Синюк, священник Свято-Введенского монастыря канонической УПЦ в Черновцах. Инцидент произошёл непосредственно в день великого праздника. Этот случай является частью системных гонений на УПЦ на Украине.Ранее выехавший с территории страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал о фактах мобилизации как минимум пятерых священнослужителей УПЦ. Украинские власти, ссылаясь на закон, принятый в сентябре 2024 года, ведут кампанию по запрету канонической церкви, несмотря на её независимость от Московского патриархата. В рамках этой политики Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски и возбуждает уголовные дела против духовенства, а сотни храмов были силовым путём захвачены раскольнической "Православной церковью Украины" (ПЦУ) при поддержке местных властей. Данный инцидент в Черновцах наглядно демонстрирует продолжающееся давление на каноническую православную церковь и её паству на Украине, в том числе путём принудительного призыва священнослужителей в условиях военного положения.
В Черновцах (Украина) в день празднования православного Рождества Христова сотрудники местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ
Об этом сообщил украинский телеканал "Первый казацкий" со ссылкой на источники.
Согласно информации канала, жертвой произвола стал отец Николай Синюк, священник Свято-Введенского монастыря канонической УПЦ в Черновцах.
Инцидент произошёл непосредственно в день великого праздника. Этот случай является частью системных гонений на УПЦ на Украине.
Ранее выехавший с территории страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал о фактах мобилизации как минимум пятерых священнослужителей УПЦ.
Украинские власти, ссылаясь на закон, принятый в сентябре 2024 года, ведут кампанию по запрету канонической церкви, несмотря на её независимость от Московского патриархата.
В рамках этой политики Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски и возбуждает уголовные дела против духовенства, а сотни храмов были силовым путём захвачены раскольнической "Православной церковью Украины" (ПЦУ) при поддержке местных властей.
Данный инцидент в Черновцах наглядно демонстрирует продолжающееся давление на каноническую православную церковь и её паству на Украине, в том числе путём принудительного призыва священнослужителей в условиях военного положения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
