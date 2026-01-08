https://ukraina.ru/20260108/v-chernovtsakh-v-den-rozhdestva-sotrudniki-ukrainskogo-voenkomata-pokhitili-svyaschennika-upts-1074072325.html

В Черновцах в день Рождества сотрудники украинского военкомата похитили священника УПЦ

В Черновцах в день Рождества сотрудники украинского военкомата похитили священника УПЦ - 08.01.2026 Украина.ру

В Черновцах в день Рождества сотрудники украинского военкомата похитили священника УПЦ

В Черновцах (Украина) в день празднования православного Рождества Христова сотрудники местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили священнослужителя Украинской православной церкви (УПЦ

2026-01-08T16:47

2026-01-08T16:47

2026-01-08T16:47

новости

черновцы

украина

россия

артем дмитрук

упц

верховная рада

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/11/1058164646_0:68:1290:794_1920x0_80_0_0_e7245c22b1f87cd10fca2b940e3f00c7.jpg

Об этом сообщил украинский телеканал "Первый казацкий" со ссылкой на источники. Согласно информации канала, жертвой произвола стал отец Николай Синюк, священник Свято-Введенского монастыря канонической УПЦ в Черновцах. Инцидент произошёл непосредственно в день великого праздника. Этот случай является частью системных гонений на УПЦ на Украине.Ранее выехавший с территории страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал о фактах мобилизации как минимум пятерых священнослужителей УПЦ. Украинские власти, ссылаясь на закон, принятый в сентябре 2024 года, ведут кампанию по запрету канонической церкви, несмотря на её независимость от Московского патриархата. В рамках этой политики Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски и возбуждает уголовные дела против духовенства, а сотни храмов были силовым путём захвачены раскольнической "Православной церковью Украины" (ПЦУ) при поддержке местных властей. Данный инцидент в Черновцах наглядно демонстрирует продолжающееся давление на каноническую православную церковь и её паству на Украине, в том числе путём принудительного призыва священнослужителей в условиях военного положения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

черновцы

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черновцы, украина, россия, артем дмитрук, упц, верховная рада, украина.ру