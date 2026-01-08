Рассекреченные материалы. Заявление Буша-младшего в 2001 году: Россия и США не угрожают друг другу - 08.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260108/zayavlenie-busha-mladshego-v-2001-godu-rossiya-i-ssha-ne-ugrozhayut-drug-drugu-1074070992.html
Рассекреченные материалы. Заявление Буша-младшего в 2001 году: Россия и США не угрожают друг другу
Рассекреченные материалы. Заявление Буша-младшего в 2001 году: Россия и США не угрожают друг другу - 08.01.2026 Украина.ру
Рассекреченные материалы. Заявление Буша-младшего в 2001 году: Россия и США не угрожают друг другу
Рассекреченные документы американской исследовательской организации "Архив национальной безопасности" (National Security Archive) подтверждают слова экс-президента США Джорджа Буша-младшего, который заявлял Владимиру Путину об отсутствии взаимных угроз между двумя странами
2026-01-08T16:19
2026-01-08T16:22
новости
сша
россия
москва
владимир путин
джордж буш
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101054/50/1010545022_0:0:2641:1486_1920x0_80_0_0_453438584bd9c597eaf31d36f0bfab93.jpg
Текст документа обнародованного разговора в Шанхае в октябре 2001 года показывает, что тогдашний лидер США заявлял российскому президенту:"Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас". В ходе той же встречи Буш-младший, согласно документам, также выражал намерение избавиться от пережитков холодной войны и трансформировать отношения, основанные на взаимном недоверии. Он подчёркивал, что вместе с Путиным они могут создать уникальные отношения, способные ответить на новые вызовы. Кроме того, экс-президент США говорил о стратегических вооружениях. Он утверждал, что Соединённые Штаты не стремятся к ядерному превосходству, называя это оружие устаревшим средством для ответа на современные угрозы, и обещал сократить американские наступательные вооружения до уровня, приемлемого для Москвы. Эти рассекреченные материалы публикуются на фоне глубокого кризиса в современных российско-американских отношениях, демонстрируя, какой путь проделала двусторонняя дипломатия за последние два десятилетия — от заявлений о партнёрстве и отсутствии угроз до нынешней конфронтации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101054/50/1010545022_0:0:2641:1982_1920x0_80_0_0_c5d82c7516f1b0b57dc7daa5526ddfe4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, москва, владимир путин, джордж буш, украина.ру
Новости, США, Россия, Москва, Владимир Путин, Джордж Буш, Украина.ру

Рассекреченные материалы. Заявление Буша-младшего в 2001 году: Россия и США не угрожают друг другу

16:19 08.01.2026 (обновлено: 16:22 08.01.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Родионов / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и США в Сочи
Встреча президентов России и США в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© РИА Новости . Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Рассекреченные документы американской исследовательской организации "Архив национальной безопасности" (National Security Archive) подтверждают слова экс-президента США Джорджа Буша-младшего, который заявлял Владимиру Путину об отсутствии взаимных угроз между двумя странами
Текст документа обнародованного разговора в Шанхае в октябре 2001 года показывает, что тогдашний лидер США заявлял российскому президенту:
"Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас". В ходе той же встречи Буш-младший, согласно документам, также выражал намерение избавиться от пережитков холодной войны и трансформировать отношения, основанные на взаимном недоверии.
Он подчёркивал, что вместе с Путиным они могут создать уникальные отношения, способные ответить на новые вызовы.
Кроме того, экс-президент США говорил о стратегических вооружениях.
Он утверждал, что Соединённые Штаты не стремятся к ядерному превосходству, называя это оружие устаревшим средством для ответа на современные угрозы, и обещал сократить американские наступательные вооружения до уровня, приемлемого для Москвы.
Эти рассекреченные материалы публикуются на фоне глубокого кризиса в современных российско-американских отношениях, демонстрируя, какой путь проделала двусторонняя дипломатия за последние два десятилетия — от заявлений о партнёрстве и отсутствии угроз до нынешней конфронтации.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияМоскваВладимир ПутинДжордж БушУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Олег Иванов: Захват США танкера под флагом РФ может остановить мирные переговоры по Украине
16:54Йо-хо-хо, и бутылка рома! Что на самом деле произошло с пиратским захватом "российского" танкера
16:47В Черновцах в день Рождества сотрудники украинского военкомата похитили священника УПЦ
16:29Четыре депутата Госдумы приглашены в США для межпарламентских консультаций
16:24Американский инвестор Джим Роджерс завершил продажу всех своих активов в России
16:19Настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоирея Евгения Шестопалова, который пострадал от удара вражеского беспилотника, транспортируют в госпиталь Москвы, сообщает Александр Хинштейн
16:19Рассекреченные материалы. Заявление Буша-младшего в 2001 году: Россия и США не угрожают друг другу
16:05"Коалиция желающих" раскрывает истинные планы Запада по милитаризации Украины и затягиванию конфликта
16:00Василий Симоненко: украинский Джон Китс, прославившийся после смерти
15:57Обреченные на провал: The Times разоблачает пустые угрозы НАТО и военную немощь Запада
15:33Кадыров ответил на призыв Зеленского о захвате
15:16США обвиняют задержанный танкер в попытке обхода санкций под российским флагом
14:58Российские удары по энергообъектам Украины привели к ЧС в Днепропетровске
14:53На Запорожском фронте идут ожесточенные бои: ВС РФ сражаются в Приморском, зачищают Степногорск
14:49МИД РФ призвал Вашингтон прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры"
14:12На пороге большой войны. Эксперты о том, к чему готовится Украина под прикрытием переговоров о мире
14:08МИД России выступил с предупреждением: размещение ВС Запада на Украине будет считаться интервенцией
13:52Транспортный коллапс: запад Украины замело снегом
13:45БПЛА атаковало нефтяной танкер у берегов Турции
13:21Без фанфар и истерик. Что на самом деле подписали Париж, Лондон и Киев на саммите в столице Франции
Лента новостейМолния