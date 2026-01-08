https://ukraina.ru/20260108/zayavlenie-busha-mladshego-v-2001-godu-rossiya-i-ssha-ne-ugrozhayut-drug-drugu-1074070992.html
Рассекреченные материалы. Заявление Буша-младшего в 2001 году: Россия и США не угрожают друг другу
Рассекреченные документы американской исследовательской организации "Архив национальной безопасности" (National Security Archive) подтверждают слова экс-президента США Джорджа Буша-младшего, который заявлял Владимиру Путину об отсутствии взаимных угроз между двумя странами
Текст документа обнародованного разговора в Шанхае в октябре 2001 года показывает, что тогдашний лидер США заявлял российскому президенту:"Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас". В ходе той же встречи Буш-младший, согласно документам, также выражал намерение избавиться от пережитков холодной войны и трансформировать отношения, основанные на взаимном недоверии. Он подчёркивал, что вместе с Путиным они могут создать уникальные отношения, способные ответить на новые вызовы. Кроме того, экс-президент США говорил о стратегических вооружениях. Он утверждал, что Соединённые Штаты не стремятся к ядерному превосходству, называя это оружие устаревшим средством для ответа на современные угрозы, и обещал сократить американские наступательные вооружения до уровня, приемлемого для Москвы. Эти рассекреченные материалы публикуются на фоне глубокого кризиса в современных российско-американских отношениях, демонстрируя, какой путь проделала двусторонняя дипломатия за последние два десятилетия — от заявлений о партнёрстве и отсутствии угроз до нынешней конфронтации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
16:19 08.01.2026 (обновлено: 16:22 08.01.2026)
Текст документа обнародованного разговора в Шанхае в октябре 2001 года показывает, что тогдашний лидер США заявлял российскому президенту:
"Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас". В ходе той же встречи Буш-младший, согласно документам, также выражал намерение избавиться от пережитков холодной войны и трансформировать отношения, основанные на взаимном недоверии.
Он подчёркивал, что вместе с Путиным они могут создать уникальные отношения, способные ответить на новые вызовы.
Кроме того, экс-президент США говорил о стратегических вооружениях.
Он утверждал, что Соединённые Штаты не стремятся к ядерному превосходству, называя это оружие устаревшим средством для ответа на современные угрозы, и обещал сократить американские наступательные вооружения до уровня, приемлемого для Москвы.
Эти рассекреченные материалы публикуются на фоне глубокого кризиса в современных российско-американских отношениях, демонстрируя, какой путь проделала двусторонняя дипломатия за последние два десятилетия — от заявлений о партнёрстве и отсутствии угроз до нынешней конфронтации.
