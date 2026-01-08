Василий Симоненко: украинский Джон Китс, прославившийся после смерти
8 января 1935 года родился Василий Симоненко. Он прожил всего 28 лет, но стал одним из самых ярких украинских поэтов. Его творчество до сих пор используют в своих целях разные стороны конфликта на Украине
Родился будущий поэт в селе Биевцы Лубенского района Полтавской области. Через год после рождения Василия его отец ушел из семьи и в воспитании сына никакого участия не принимал. Все военное время мальчик с матерью ждали возвращения отца, но тот с фронта вернулся в другую семью.
О своем детстве позже поэт писал, что из родных людей у него была только мать и дед. Мать будущего поэта второй раз замуж не вышла, всю свою любовь отдала сыну. Возможно это и стало одной из причин столь чувственной лирики, которую он затем писал.
В сознательном возрасте Василий Симоненко увидел отца только один раз, когда сам повзрослел и женился. Мужчина пришел к сыну, Василий с ним пообщался, позволил переночевать, – а на следующее утро попросил уйти, объяснив, что прошло то время, когда сын и мать ждали возвращения отца.
Школу закончил в соседнем селе – ходил пешком за 9 км. По окончании получил золотую медаль, и поступил на факультет журналистики Киевского государственного университета. В одно время с ним учились будущие писатели Борис Олейник, Юрий Мушкетик, Валерий Шевчук, вместе с которыми Симоненко участвовал в литературной студии университета. Соседями поэта по общежитию были переводчик Анатоль Перепадя, а также будущие главные редакторы республиканских газет – Иван Сподаренко ("Сільські вісті") и Борис Рогоза ("Літературна Україна").
В годы учёбы Василий Симоненко подрабатывал корректором в университетской газете "За радянські кадри", отвечал за стенгазету факультета журналистики, а также принимал участие в подготовке самиздатовского журнала "Утюг". Именно там появились его первые стихотворения – жёсткие эпиграммы и даже эпитафии.
Студенческой любовью Симоненко была однокурсница, поэтесса Тамара Коломиец. После четвёртого курса они собирались сыграть свадьбу, но не сложилось – Василия исключили после жалобы из районной газеты, где он проходил практику в отделе сельского хозяйства, и написал о колхозах лишнее. Спас его выпускник университета Серебрянец, устроил литработником в областную партийную газету "Черкасская правда" и помог восстановиться в университете на заочном отделении.
В 1957 году Василий Симоненко окончил университет (руководителем его дипломной работы был Ефим Лазебник, редактор органа ЦК Компартии Украины "Робітнича газета"), и продолжил работу в "Черкасской правде" в качестве журналиста. Там поэт познакомился с молодой девушкой Люсей, которая работала в редакции курьером. Они поженились, в 1958-м у пары родился сын Олесь, вскоре редакция выделила молодой семье квартиру в центре Черкасс, с видом на Днепр. Но отношения складывались не всегда гладко, супруга ревновала к таланту поэта. Симоненко даже хотел уйти от жены к поэтессе Нине Черняк, но та не пожелала забирать мужчину из семьи.
В 1960-м Василий Симоненко стал редактором отдела пропаганды в областной комсомольской газете "Молодь Черкащини". Журналистскую работу он совмещал с литературной, писал как интимную, так и общественную лирику (последняя его и прославила). Правда, разделить интимное и общественное в творчестве Симоненко достаточно сложно. Так, одно из самых известных его стихотворений – "Ти знаєш, що ти людина" – написано для Нины Черняк в ноябре 1962 года.
Симоненко экспромтом продекламировал несколько первых строк стихотворения. На следующий день, по словам Черняк, она увидела произведение в газете, и эти строки помогли беременной женщине после расставания с мужем заново обрести веру в лучшее. Однако само стихотворение – вовсе не о любви, а о предназначении человека на земле.
Да и посвящённые деду, матери, сыну поэзии Василия Симоненко преисполнены гражданственного пафоса. С другой стороны, его стихотворение об Украине – "Заглядываюсь в твои зеницы" (1961) выдержано вполне в духе любовной лирики. При этом слова из последнего ("Пусть молчат Америки и России, пока я с тобою говорю!") украинские националисты на протяжении десятилетий используют как доказательство того, что Симоненко был с ними "одной крови".
Однако эта публика, да и официальный Киев очень не любят другое стихотворение поэта – "Ні, не вмерла Україна" (1959 год), где он прямо называл нынешних украинских кумиров "псами, лизавшими немцам сапоги". Слишком уж актуально звучат строки поэта, которые ныне часто вспоминают противники киевских властей:
"Теперь вы вновь, связавши в кучку кости,
Торгуете в столице и в селе.
И новых палачей зовёте в гости,
На сало украинское и хлеб…"
В эпоху, когда в среде украинских поэтов набирал популярности модерн и постмодерн, Симоненко оставался верным классике стихотворного стиля. В его рифмах отсутствует символичность, он называл вещи своими именами.
Несмотря на то, что большинство стихотворений Василия Симоненко вполне соответствовали канонам советской литературы, печатать их не спешили – ведь украинские издательства ориентировались в первую очередь на киевских авторов. Возможно, именно поэтому с 1960 года поэт зачастил в Киев, присоединился к созданному "шестидесятниками" Клубу творческой молодёжи (КТМ). Но выходу первой книги Симоненко помог случай.
© livelib.ruСборник стихов В. Симоненко
Сборник стихов В. Симоненко
Весной 1962 года Черкассы посетила заведующая редакцией поэзии киевского издательства "Держлітвидав" Надежда Лисовенко. Она искала молодые таланты из регионов, чтобы издать сборник в серии "Первая книга". Из почти 300 уже написанных стихотворений Симоненко насобирал нужный объём, и осенью того же года вышел первый сборник поэта – "Тиша і грім" ("Тишина и гром"). Критики положительно оценили книгу, однако она была менее яркой, чем вышедшие в том же году "Мандрівки серця" Лины Костенко, "Соняшник" Ивана Драча, "Атомні прелюди" Николая Винграновского.
После этого Василия Симоненко приняли в Союз писателей Украины, чему совершенно не помешало его участие в общественной комиссии по поиску могил жертв массовых репрессий в Быковне под Киевом (поэт входил в эту комиссию как представитель КТМ вместе с Лесем Танюком и Аллой Горской). Также незамеченным в Киеве осталось попадание пьяного Симоненко в милицию на вокзале в Черкассах в августе 1962 года.
Слухи о каких-либо проблемах Василия Симоненко с властями опровергает и тот факт, что весной 1963 года он прошёл собеседование в ЦК КПУ, и был назначен собственным корреспондентом "Робітничої газети" по Черкасской и Киевской областям. Как вспоминал друг поэта, писатель Николай Сом, Симоненко за чаркой гордился: "Секретарь ЦК мне руку жмёт. Не то что ты – беспартийная галушка".
Это была работа мечты для поэта: отдельный кабинет с телефоном и даже телетайпом, свободный график, постоянные оплачиваемые командировки на различные объекты. Симоненко активно писал стихи, готовил к изданию второй сборник – но его состояние здоровья ухудшалось, он постоянно жаловался на боли. Когда в сентябре 1963-го поэт всё же лёг в "обкомовскую" больницу, оказалось, что у него рак желудка в последней стадии. Ему сделали операцию, но спасти Симоненко было невозможно, 13 декабря он умер.
За два дня до смерти Симоненко написал письмо в Литфонд Союза писателей с просьбой о предоставлении содержания для его матери. Поэт писал, что для литературы его смерть, вероятно, большой потерей не станет, но небольшие денежные выплаты помогут его матери избежать голодной смерти. И номенклатурные коллеги помогли: выхлопотали пособие для матери, в 1964-м издали посмертный сборник "Земне тяжіння" ("Земное притяжение"), а в следующем году даже выдвинули его на Шевченковскую премию – правда, её тогда отдали орденоносцу Бажану. В 1965 году была издана книга новелл Василия Симоненко "Вино з троянд" ("Вино из роз"), а в 1966-м – сборник его избранных стихотворений.
А вот коллеги Василия Симоненко по КТМ сделали всё, чтобы его перестали печатать на родине. Сразу после его смерти Иван Свитлычный и Евгений Сверстюк с разрешения матери взяли рукописи и дневник поэта, и уже без разрешения – передали их копии на Запад, добавив к этому выдуманную историю о смерти поэта "вследствие избиения милицией по команде КГБ".
Журнал "Сучасність". Фото из социальных сетей
В 1965 году в Мюнхене, в бандеровском журнале "Сучасність", были опубликованы ранее неизвестные стихи Симоненко и фрагменты его дневника под заголовком "Окрайці думок" ("Краешки мыслей"), а в бандеровском же издательстве "Пролог" вышел его поэтический сборник "Берег чекань" ("Берег ожиданий"). Стихи Василия Симоненко регулярно читали в эфире финансируемых Госдепом США Радио "Свобода"* и Радио "Свободная Европа"*, их начали активно распространять на Украине как самиздат.
Собственно, именно тогда Симоненко и стал широко известен как "запрещённый поэт", тем более, что его строки "на кладбище расстрелянных иллюзий уже нет места для могил" стали символической эпитафией для надежд поколения "шестидесятников".
Ситуация изменилась в 1972 году, когда в Киеве развернулась борьба с "рецидивами украинского национализма", целью которой был первый секретарь ЦК КПУ Пётр Шелест, а "сопутствующими жертвами" – опекаемые им деятели искусств.
Директор Института литературы АН УССР Николай Шамота в органе ЦК КПУ "Коммунист Украины" опубликовал статью "За конкретно-историческое отражение в литературе". Она содержала длинный перечень имён и произведений, которым инкриминировался украинский буржуазный национализм. В списке было имя Василия Симоненко, и почти на 10 лет его если и упоминали публично, то исключительно в критическом ключе.
В начале 1980-х Борис Олейник добился, чтобы КГБ выдало изъятые во время обыска у Свитлычного рукописи стихотворений Симоненко. Среди них были и ранние произведения, в которых поэт был ещё более близок советской идеологии, чем в упомянутом выше "Нет, не умерла Украина!" К ним добавили стихотворения, выходившие в 1962-66 годов, (последние ещё и "творчески обработали"), и в 1981 года с предисловием Олеся Гончара тиражом в 20 тысяч экземпляров вышел сборник Василия Симоненко под названием "Лебеди материнства".
Но настоящее второе рождение творчество Василия Симоненко пережило после провозглашения независимости Украины. В 1995 году Василию Симоненко посмертно присвоена Шевченковская премия, получала её мать поэта, пережившая сына на 35 лет. На Украине большими тиражами были изданы все известные произведения поэта, которые вошли в школьную программу. В 2010-м в Черкассах открыт памятник Симоненко, а в 2015 году бюст поэта появился на Алее памяти во внутреннем дворике Красного корпуса Киевского университета.
Памятник Василию Симоненко в Черкассах
Несколько лет назад киевское информагентство "Укринформ" написало, что Василий Симоненко принадлежит к "престижному клубу вечно 28-летних", куда входят, в частности, Михаил Лермонтов, Джим Моррисон и Виктор Цой. Но судьба Симоненко перекликается скорее с английским поэтом Джоном Китсом, который прожил всего 25 лет, издал при жизни три книги, – но был по достоинству оценён лишь через 30 лет после смерти.
