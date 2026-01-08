Василий Симоненко: украинский Джон Китс, прославившийся после смерти - 08.01.2026 Украина.ру
История
Василий Симоненко: украинский Джон Китс, прославившийся после смерти
Василий Симоненко: украинский Джон Китс, прославившийся после смерти - 08.01.2026 Украина.ру
Василий Симоненко: украинский Джон Китс, прославившийся после смерти
8 января 1935 года родился Василий Симоненко. Он прожил всего 28 лет, но стал одним из самых ярких украинских поэтов. Его творчество до сих пор используют в своих целях разные стороны конфликта на Украине
2026-01-08T16:00
2026-01-08T16:00
Родился будущий поэт в селе Биевцы Лубенского района Полтавской области. Через год после рождения Василия его отец ушел из семьи и в воспитании сына никакого участия не принимал. Все военное время мальчик с матерью ждали возвращения отца, но тот с фронта вернулся в другую семью.О своем детстве позже поэт писал, что из родных людей у него была только мать и дед. Мать будущего поэта второй раз замуж не вышла, всю свою любовь отдала сыну. Возможно это и стало одной из причин столь чувственной лирики, которую он затем писал.В сознательном возрасте Василий Симоненко увидел отца только один раз, когда сам повзрослел и женился. Мужчина пришел к сыну, Василий с ним пообщался, позволил переночевать, – а на следующее утро попросил уйти, объяснив, что прошло то время, когда сын и мать ждали возвращения отца.Школу закончил в соседнем селе – ходил пешком за 9 км. По окончании получил золотую медаль, и поступил на факультет журналистики Киевского государственного университета. В одно время с ним учились будущие писатели Борис Олейник, Юрий Мушкетик, Валерий Шевчук, вместе с которыми Симоненко участвовал в литературной студии университета. Соседями поэта по общежитию были переводчик Анатоль Перепадя, а также будущие главные редакторы республиканских газет – Иван Сподаренко ("Сільські вісті") и Борис Рогоза ("Літературна Україна").В годы учёбы Василий Симоненко подрабатывал корректором в университетской газете "За радянські кадри", отвечал за стенгазету факультета журналистики, а также принимал участие в подготовке самиздатовского журнала "Утюг". Именно там появились его первые стихотворения – жёсткие эпиграммы и даже эпитафии.Студенческой любовью Симоненко была однокурсница, поэтесса Тамара Коломиец. После четвёртого курса они собирались сыграть свадьбу, но не сложилось – Василия исключили после жалобы из районной газеты, где он проходил практику в отделе сельского хозяйства, и написал о колхозах лишнее. Спас его выпускник университета Серебрянец, устроил литработником в областную партийную газету "Черкасская правда" и помог восстановиться в университете на заочном отделении.В 1957 году Василий Симоненко окончил университет (руководителем его дипломной работы был Ефим Лазебник, редактор органа ЦК Компартии Украины "Робітнича газета"), и продолжил работу в "Черкасской правде" в качестве журналиста. Там поэт познакомился с молодой девушкой Люсей, которая работала в редакции курьером. Они поженились, в 1958-м у пары родился сын Олесь, вскоре редакция выделила молодой семье квартиру в центре Черкасс, с видом на Днепр. Но отношения складывались не всегда гладко, супруга ревновала к таланту поэта. Симоненко даже хотел уйти от жены к поэтессе Нине Черняк, но та не пожелала забирать мужчину из семьи.В 1960-м Василий Симоненко стал редактором отдела пропаганды в областной комсомольской газете "Молодь Черкащини". Журналистскую работу он совмещал с литературной, писал как интимную, так и общественную лирику (последняя его и прославила). Правда, разделить интимное и общественное в творчестве Симоненко достаточно сложно. Так, одно из самых известных его стихотворений – "Ти знаєш, що ти людина" – написано для Нины Черняк в ноябре 1962 года.Симоненко экспромтом продекламировал несколько первых строк стихотворения. На следующий день, по словам Черняк, она увидела произведение в газете, и эти строки помогли беременной женщине после расставания с мужем заново обрести веру в лучшее. Однако само стихотворение – вовсе не о любви, а о предназначении человека на земле.Да и посвящённые деду, матери, сыну поэзии Василия Симоненко преисполнены гражданственного пафоса. С другой стороны, его стихотворение об Украине – "Заглядываюсь в твои зеницы" (1961) выдержано вполне в духе любовной лирики. При этом слова из последнего ("Пусть молчат Америки и России, пока я с тобою говорю!") украинские националисты на протяжении десятилетий используют как доказательство того, что Симоненко был с ними "одной крови".Однако эта публика, да и официальный Киев очень не любят другое стихотворение поэта – "Ні, не вмерла Україна" (1959 год), где он прямо называл нынешних украинских кумиров "псами, лизавшими немцам сапоги". Слишком уж актуально звучат строки поэта, которые ныне часто вспоминают противники киевских властей:"Теперь вы вновь, связавши в кучку кости,Торгуете в столице и в селе.И новых палачей зовёте в гости,На сало украинское и хлеб…"В эпоху, когда в среде украинских поэтов набирал популярности модерн и постмодерн, Симоненко оставался верным классике стихотворного стиля. В его рифмах отсутствует символичность, он называл вещи своими именами.Несмотря на то, что большинство стихотворений Василия Симоненко вполне соответствовали канонам советской литературы, печатать их не спешили – ведь украинские издательства ориентировались в первую очередь на киевских авторов. Возможно, именно поэтому с 1960 года поэт зачастил в Киев, присоединился к созданному "шестидесятниками" Клубу творческой молодёжи (КТМ). Но выходу первой книги Симоненко помог случай.Весной 1962 года Черкассы посетила заведующая редакцией поэзии киевского издательства "Держлітвидав" Надежда Лисовенко. Она искала молодые таланты из регионов, чтобы издать сборник в серии "Первая книга". Из почти 300 уже написанных стихотворений Симоненко насобирал нужный объём, и осенью того же года вышел первый сборник поэта – "Тиша і грім" ("Тишина и гром"). Критики положительно оценили книгу, однако она была менее яркой, чем вышедшие в том же году "Мандрівки серця" Лины Костенко, "Соняшник" Ивана Драча, "Атомні прелюди" Николая Винграновского.После этого Василия Симоненко приняли в Союз писателей Украины, чему совершенно не помешало его участие в общественной комиссии по поиску могил жертв массовых репрессий в Быковне под Киевом (поэт входил в эту комиссию как представитель КТМ вместе с Лесем Танюком и Аллой Горской). Также незамеченным в Киеве осталось попадание пьяного Симоненко в милицию на вокзале в Черкассах в августе 1962 года.Слухи о каких-либо проблемах Василия Симоненко с властями опровергает и тот факт, что весной 1963 года он прошёл собеседование в ЦК КПУ, и был назначен собственным корреспондентом "Робітничої газети" по Черкасской и Киевской областям. Как вспоминал друг поэта, писатель Николай Сом, Симоненко за чаркой гордился: "Секретарь ЦК мне руку жмёт. Не то что ты – беспартийная галушка".Это была работа мечты для поэта: отдельный кабинет с телефоном и даже телетайпом, свободный график, постоянные оплачиваемые командировки на различные объекты. Симоненко активно писал стихи, готовил к изданию второй сборник – но его состояние здоровья ухудшалось, он постоянно жаловался на боли. Когда в сентябре 1963-го поэт всё же лёг в "обкомовскую" больницу, оказалось, что у него рак желудка в последней стадии. Ему сделали операцию, но спасти Симоненко было невозможно, 13 декабря он умер.За два дня до смерти Симоненко написал письмо в Литфонд Союза писателей с просьбой о предоставлении содержания для его матери. Поэт писал, что для литературы его смерть, вероятно, большой потерей не станет, но небольшие денежные выплаты помогут его матери избежать голодной смерти. И номенклатурные коллеги помогли: выхлопотали пособие для матери, в 1964-м издали посмертный сборник "Земне тяжіння" ("Земное притяжение"), а в следующем году даже выдвинули его на Шевченковскую премию – правда, её тогда отдали орденоносцу Бажану. В 1965 году была издана книга новелл Василия Симоненко "Вино з троянд" ("Вино из роз"), а в 1966-м – сборник его избранных стихотворений.А вот коллеги Василия Симоненко по КТМ сделали всё, чтобы его перестали печатать на родине. Сразу после его смерти Иван Свитлычный и Евгений Сверстюк с разрешения матери взяли рукописи и дневник поэта, и уже без разрешения – передали их копии на Запад, добавив к этому выдуманную историю о смерти поэта "вследствие избиения милицией по команде КГБ".В 1965 году в Мюнхене, в бандеровском журнале "Сучасність", были опубликованы ранее неизвестные стихи Симоненко и фрагменты его дневника под заголовком "Окрайці думок" ("Краешки мыслей"), а в бандеровском же издательстве "Пролог" вышел его поэтический сборник "Берег чекань" ("Берег ожиданий"). Стихи Василия Симоненко регулярно читали в эфире финансируемых Госдепом США Радио "Свобода"* и Радио "Свободная Европа"*, их начали активно распространять на Украине как самиздат.Собственно, именно тогда Симоненко и стал широко известен как "запрещённый поэт", тем более, что его строки "на кладбище расстрелянных иллюзий уже нет места для могил" стали символической эпитафией для надежд поколения "шестидесятников".Ситуация изменилась в 1972 году, когда в Киеве развернулась борьба с "рецидивами украинского национализма", целью которой был первый секретарь ЦК КПУ Пётр Шелест, а "сопутствующими жертвами" – опекаемые им деятели искусств.Директор Института литературы АН УССР Николай Шамота в органе ЦК КПУ "Коммунист Украины" опубликовал статью "За конкретно-историческое отражение в литературе". Она содержала длинный перечень имён и произведений, которым инкриминировался украинский буржуазный национализм. В списке было имя Василия Симоненко, и почти на 10 лет его если и упоминали публично, то исключительно в критическом ключе.В начале 1980-х Борис Олейник добился, чтобы КГБ выдало изъятые во время обыска у Свитлычного рукописи стихотворений Симоненко. Среди них были и ранние произведения, в которых поэт был ещё более близок советской идеологии, чем в упомянутом выше "Нет, не умерла Украина!" К ним добавили стихотворения, выходившие в 1962-66 годов, (последние ещё и "творчески обработали"), и в 1981 года с предисловием Олеся Гончара тиражом в 20 тысяч экземпляров вышел сборник Василия Симоненко под названием "Лебеди материнства".Но настоящее второе рождение творчество Василия Симоненко пережило после провозглашения независимости Украины. В 1995 году Василию Симоненко посмертно присвоена Шевченковская премия, получала её мать поэта, пережившая сына на 35 лет. На Украине большими тиражами были изданы все известные произведения поэта, которые вошли в школьную программу. В 2010-м в Черкассах открыт памятник Симоненко, а в 2015 году бюст поэта появился на Алее памяти во внутреннем дворике Красного корпуса Киевского университета.Несколько лет назад киевское информагентство "Укринформ" написало, что Василий Симоненко принадлежит к "престижному клубу вечно 28-летних", куда входят, в частности, Михаил Лермонтов, Джим Моррисон и Виктор Цой. Но судьба Симоненко перекликается скорее с английским поэтом Джоном Китсом, который прожил всего 25 лет, издал при жизни три книги, – но был по достоинству оценён лишь через 30 лет после смерти.
Василий Симоненко: украинский Джон Китс, прославившийся после смерти

16:00 08.01.2026
 
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
8 января 1935 года родился Василий Симоненко. Он прожил всего 28 лет, но стал одним из самых ярких украинских поэтов. Его творчество до сих пор используют в своих целях разные стороны конфликта на Украине
Родился будущий поэт в селе Биевцы Лубенского района Полтавской области. Через год после рождения Василия его отец ушел из семьи и в воспитании сына никакого участия не принимал. Все военное время мальчик с матерью ждали возвращения отца, но тот с фронта вернулся в другую семью.
О своем детстве позже поэт писал, что из родных людей у него была только мать и дед. Мать будущего поэта второй раз замуж не вышла, всю свою любовь отдала сыну. Возможно это и стало одной из причин столь чувственной лирики, которую он затем писал.
В сознательном возрасте Василий Симоненко увидел отца только один раз, когда сам повзрослел и женился. Мужчина пришел к сыну, Василий с ним пообщался, позволил переночевать, – а на следующее утро попросил уйти, объяснив, что прошло то время, когда сын и мать ждали возвращения отца.
Школу закончил в соседнем селе – ходил пешком за 9 км. По окончании получил золотую медаль, и поступил на факультет журналистики Киевского государственного университета. В одно время с ним учились будущие писатели Борис Олейник, Юрий Мушкетик, Валерий Шевчук, вместе с которыми Симоненко участвовал в литературной студии университета. Соседями поэта по общежитию были переводчик Анатоль Перепадя, а также будущие главные редакторы республиканских газет – Иван Сподаренко ("Сільські вісті") и Борис Рогоза ("Літературна Україна").
В годы учёбы Василий Симоненко подрабатывал корректором в университетской газете "За радянські кадри", отвечал за стенгазету факультета журналистики, а также принимал участие в подготовке самиздатовского журнала "Утюг". Именно там появились его первые стихотворения – жёсткие эпиграммы и даже эпитафии.
Студенческой любовью Симоненко была однокурсница, поэтесса Тамара Коломиец. После четвёртого курса они собирались сыграть свадьбу, но не сложилось – Василия исключили после жалобы из районной газеты, где он проходил практику в отделе сельского хозяйства, и написал о колхозах лишнее. Спас его выпускник университета Серебрянец, устроил литработником в областную партийную газету "Черкасская правда" и помог восстановиться в университете на заочном отделении.
В 1957 году Василий Симоненко окончил университет (руководителем его дипломной работы был Ефим Лазебник, редактор органа ЦК Компартии Украины "Робітнича газета"), и продолжил работу в "Черкасской правде" в качестве журналиста. Там поэт познакомился с молодой девушкой Люсей, которая работала в редакции курьером. Они поженились, в 1958-м у пары родился сын Олесь, вскоре редакция выделила молодой семье квартиру в центре Черкасс, с видом на Днепр. Но отношения складывались не всегда гладко, супруга ревновала к таланту поэта. Симоненко даже хотел уйти от жены к поэтессе Нине Черняк, но та не пожелала забирать мужчину из семьи.
В 1960-м Василий Симоненко стал редактором отдела пропаганды в областной комсомольской газете "Молодь Черкащини". Журналистскую работу он совмещал с литературной, писал как интимную, так и общественную лирику (последняя его и прославила). Правда, разделить интимное и общественное в творчестве Симоненко достаточно сложно. Так, одно из самых известных его стихотворений – "Ти знаєш, що ти людина" – написано для Нины Черняк в ноябре 1962 года.
Симоненко экспромтом продекламировал несколько первых строк стихотворения. На следующий день, по словам Черняк, она увидела произведение в газете, и эти строки помогли беременной женщине после расставания с мужем заново обрести веру в лучшее. Однако само стихотворение – вовсе не о любви, а о предназначении человека на земле.
Да и посвящённые деду, матери, сыну поэзии Василия Симоненко преисполнены гражданственного пафоса. С другой стороны, его стихотворение об Украине – "Заглядываюсь в твои зеницы" (1961) выдержано вполне в духе любовной лирики. При этом слова из последнего ("Пусть молчат Америки и России, пока я с тобою говорю!") украинские националисты на протяжении десятилетий используют как доказательство того, что Симоненко был с ними "одной крови".
Однако эта публика, да и официальный Киев очень не любят другое стихотворение поэта – "Ні, не вмерла Україна" (1959 год), где он прямо называл нынешних украинских кумиров "псами, лизавшими немцам сапоги". Слишком уж актуально звучат строки поэта, которые ныне часто вспоминают противники киевских властей:
"Теперь вы вновь, связавши в кучку кости,
Торгуете в столице и в селе.
И новых палачей зовёте в гости,
На сало украинское и хлеб…"
В эпоху, когда в среде украинских поэтов набирал популярности модерн и постмодерн, Симоненко оставался верным классике стихотворного стиля. В его рифмах отсутствует символичность, он называл вещи своими именами.
Несмотря на то, что большинство стихотворений Василия Симоненко вполне соответствовали канонам советской литературы, печатать их не спешили – ведь украинские издательства ориентировались в первую очередь на киевских авторов. Возможно, именно поэтому с 1960 года поэт зачастил в Киев, присоединился к созданному "шестидесятниками" Клубу творческой молодёжи (КТМ). Но выходу первой книги Симоненко помог случай.
Весной 1962 года Черкассы посетила заведующая редакцией поэзии киевского издательства "Держлітвидав" Надежда Лисовенко. Она искала молодые таланты из регионов, чтобы издать сборник в серии "Первая книга". Из почти 300 уже написанных стихотворений Симоненко насобирал нужный объём, и осенью того же года вышел первый сборник поэта – "Тиша і грім" ("Тишина и гром"). Критики положительно оценили книгу, однако она была менее яркой, чем вышедшие в том же году "Мандрівки серця" Лины Костенко, "Соняшник" Ивана Драча, "Атомні прелюди" Николая Винграновского.
После этого Василия Симоненко приняли в Союз писателей Украины, чему совершенно не помешало его участие в общественной комиссии по поиску могил жертв массовых репрессий в Быковне под Киевом (поэт входил в эту комиссию как представитель КТМ вместе с Лесем Танюком и Аллой Горской). Также незамеченным в Киеве осталось попадание пьяного Симоненко в милицию на вокзале в Черкассах в августе 1962 года.
Слухи о каких-либо проблемах Василия Симоненко с властями опровергает и тот факт, что весной 1963 года он прошёл собеседование в ЦК КПУ, и был назначен собственным корреспондентом "Робітничої газети" по Черкасской и Киевской областям. Как вспоминал друг поэта, писатель Николай Сом, Симоненко за чаркой гордился: "Секретарь ЦК мне руку жмёт. Не то что ты – беспартийная галушка".
Это была работа мечты для поэта: отдельный кабинет с телефоном и даже телетайпом, свободный график, постоянные оплачиваемые командировки на различные объекты. Симоненко активно писал стихи, готовил к изданию второй сборник – но его состояние здоровья ухудшалось, он постоянно жаловался на боли. Когда в сентябре 1963-го поэт всё же лёг в "обкомовскую" больницу, оказалось, что у него рак желудка в последней стадии. Ему сделали операцию, но спасти Симоненко было невозможно, 13 декабря он умер.
За два дня до смерти Симоненко написал письмо в Литфонд Союза писателей с просьбой о предоставлении содержания для его матери. Поэт писал, что для литературы его смерть, вероятно, большой потерей не станет, но небольшие денежные выплаты помогут его матери избежать голодной смерти. И номенклатурные коллеги помогли: выхлопотали пособие для матери, в 1964-м издали посмертный сборник "Земне тяжіння" ("Земное притяжение"), а в следующем году даже выдвинули его на Шевченковскую премию – правда, её тогда отдали орденоносцу Бажану. В 1965 году была издана книга новелл Василия Симоненко "Вино з троянд" ("Вино из роз"), а в 1966-м – сборник его избранных стихотворений.
А вот коллеги Василия Симоненко по КТМ сделали всё, чтобы его перестали печатать на родине. Сразу после его смерти Иван Свитлычный и Евгений Сверстюк с разрешения матери взяли рукописи и дневник поэта, и уже без разрешения – передали их копии на Запад, добавив к этому выдуманную историю о смерти поэта "вследствие избиения милицией по команде КГБ".
В 1965 году в Мюнхене, в бандеровском журнале "Сучасність", были опубликованы ранее неизвестные стихи Симоненко и фрагменты его дневника под заголовком "Окрайці думок" ("Краешки мыслей"), а в бандеровском же издательстве "Пролог" вышел его поэтический сборник "Берег чекань" ("Берег ожиданий"). Стихи Василия Симоненко регулярно читали в эфире финансируемых Госдепом США Радио "Свобода"* и Радио "Свободная Европа"*, их начали активно распространять на Украине как самиздат.
Собственно, именно тогда Симоненко и стал широко известен как "запрещённый поэт", тем более, что его строки "на кладбище расстрелянных иллюзий уже нет места для могил" стали символической эпитафией для надежд поколения "шестидесятников".
Ситуация изменилась в 1972 году, когда в Киеве развернулась борьба с "рецидивами украинского национализма", целью которой был первый секретарь ЦК КПУ Пётр Шелест, а "сопутствующими жертвами" – опекаемые им деятели искусств.
Директор Института литературы АН УССР Николай Шамота в органе ЦК КПУ "Коммунист Украины" опубликовал статью "За конкретно-историческое отражение в литературе". Она содержала длинный перечень имён и произведений, которым инкриминировался украинский буржуазный национализм. В списке было имя Василия Симоненко, и почти на 10 лет его если и упоминали публично, то исключительно в критическом ключе.
В начале 1980-х Борис Олейник добился, чтобы КГБ выдало изъятые во время обыска у Свитлычного рукописи стихотворений Симоненко. Среди них были и ранние произведения, в которых поэт был ещё более близок советской идеологии, чем в упомянутом выше "Нет, не умерла Украина!" К ним добавили стихотворения, выходившие в 1962-66 годов, (последние ещё и "творчески обработали"), и в 1981 года с предисловием Олеся Гончара тиражом в 20 тысяч экземпляров вышел сборник Василия Симоненко под названием "Лебеди материнства".
Но настоящее второе рождение творчество Василия Симоненко пережило после провозглашения независимости Украины. В 1995 году Василию Симоненко посмертно присвоена Шевченковская премия, получала её мать поэта, пережившая сына на 35 лет. На Украине большими тиражами были изданы все известные произведения поэта, которые вошли в школьную программу. В 2010-м в Черкассах открыт памятник Симоненко, а в 2015 году бюст поэта появился на Алее памяти во внутреннем дворике Красного корпуса Киевского университета.
Несколько лет назад киевское информагентство "Укринформ" написало, что Василий Симоненко принадлежит к "престижному клубу вечно 28-летних", куда входят, в частности, Михаил Лермонтов, Джим Моррисон и Виктор Цой. Но судьба Симоненко перекликается скорее с английским поэтом Джоном Китсом, который прожил всего 25 лет, издал при жизни три книги, – но был по достоинству оценён лишь через 30 лет после смерти.
