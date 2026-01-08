https://ukraina.ru/20260108/mir-zhdt-tselaya-seriya-svo-eksperty-i-politiki-o-proiskhodyaschem-1074055402.html

"Мир ждёт целая серия СВО": эксперты и политики о происходящем

В экспертном сообществе рассуждают о причинах смены руководства СБУ, вспоминают Бучу и концлагерь-"спортзал" на Владимирской. Думают и над тем, сможет ли Киев или вообще кто-либо после истории с похищением законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро апеллировать к международному праву

Говорят о кадровых перестановках в Киеве, в частности, об изменениях в руководстве СБУ. Ранее Владимир Зеленский подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Василия Малюка*.Последнего "передвинули" с должности главы украинской спецслужбы американцы из-за его токсичности, считает бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник."Дело в том, что он беспредельщик", — сказал экс-нардеп в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, помимо деятельности подразделения "К", которое вместо борьбы с коррупцией занималось вымогательством, "кошмарило" бизнес и пр., Малюк также причастен к инсценировке в Буче — "многие источники говорят, что это его в том числе работа".Олейник добавил, что Малюк создал "мини-концлагерь" в 2014 году — "спортзал в центральном аппарате (СБУ — ред.), где были допросы, где были применены пытки".По мнению экс-нардепа, бывший глава СБУ имеет отношение к криминальному бизнесу, ряд экспертов считают, что он от этого бизнеса и был внедрён в спецслужбу.Изменения произошли не только в СБУ. Офис Зеленского возглавил Кирилл Буданов* (ранее руководил ГУР), главе Минцифры Михаилу Фёдорову предложено руководить Минобороны, снят с должности глава Госпогранслужбы Сергей Дейнека.Издание "Страна", объясняя причины такой кадровой чехарды, приводит мнение своего источника, считающего, что "сейчас Зеленский решил выстроить новую конструкцию власти", чтобы воспрепятствовать реализуемому его противниками при фактической поддержке Европы плану по его отставке.А популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", анализируя кадровые перестановки в Киеве, приходит к выводу, что они являются подготовкой к ужесточению военных и мобилизационных мер.Пока в Киеве переставляют кадры, в мире изменяется расстановка сил в целом, меняется сам мир.Удары США по Каракасу, похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро — всё это говорит об обрушении системы международного права, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, "ситуация в Венесуэле показывает, что большие сильные страны могут делать, что им угодно".Это обязательно отразится и на украинском конфликте, Трамп более не может апеллировать к нормам международного права или к морали в вопросе урегулирования — да и где вы вообще видели мораль в большой политике?"Что можно одному, то можно всем. Вы понимаете, что после действий против Ирана или Венесуэлы, даже если режимы этих стран недемократичны, это даёт повод, даёт основание для других сильных стран в мире действовать силой, без опоры на международное право, без согласования через Совет Безопасности ООН. Запад или США как ведущая часть Запада в этой части тоже теряют привилегию опираться на международное право, потому что сами не действуют, исходя из международного права… Право силы доминирует", — заявил Бортник в эфире одного из каналов.Политолог напомнил, что борьба в данном случае идёт за контроль над Латинской Америкой, за реализацию доктрины Монро и за контроль над огромными запасами венесуэльской нефти. Кроме того, на кону репутация Трампа, он стремится показать свою силу.Что касается венесуэльской нефти, то одним из ключевых её потребителей был Китай. Теперь он станет в этом плане ещё более зависим от РФ и от других поставщиков нефти. Понятно, что Пекин будет настороженно относиться к действиям Вашингтона, считает Бортник.Покинувший страну украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире одного из ютуб-каналов предположил, что перед вхождением в многополярный мир происходит "располюсовка", слом старого мира и старых правил — частью этого процесса является и война на Украине.Он отметил, что новая американская команда реализовала операцию в Венесуэле, некоторые говорят, что "блестяще", но что происходит по сути? Происходит похищение президента другой страны и суд над ним по внутренним американским законам — "это мы тоже называем блестящим?".Теперь Трамп заговорил о том, что Штатам нужна Гренландия — "это головокружение от силы, которое может однажды обернуться большой трагедией", — сказал Ермолаев, напомнив, что Дания является членом НАТО.Эксперт предположил, что всех нас ждёт целая серия СВО, это станет нормальным — и это приведёт, в частности, к "реабилитации Кремля".Директор Института проблем глобализации, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Михаил Делягин предположил, что похищение Николаса Мадуро было подготовлено и обеспечено "золотым ослом" — были подкуплены генералы. Власть там у военных, и вот лицо власти поменяли. Поменяли символ, но — "Венесуэла осталась".Напомним, Верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Каракас пока не сдаётся. Венесуэльские власти объявили общую мобилизацию вооружённых сил страны и вводят военный режим для сотрудников нефтяной отрасли и других ключевых производств.А суть вопроса в том, будет ли венесуэльская нефть идти в США или продолжит поступать в Китай. Потому с Китаем, по предположению Делягина, тоже заранее договорились. Американцам же важен был эффект, и эта цель ими вполне была достигнута.Венесуэлу забирают у Китая, интересы РФ там тоже были, но России сейчас не до этого — "у нас промышленность падает", — отметил эксперт. Он предположил, что и кредиты, которые РФ давала Каракасу, не будут теперь возвращены — "забудьте о них".Бывший депутат Верховной Рады, ныне российский политический аналитик Олег Царёв отметил, что Госдепартамент США объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов Соединённых Штатов Америки."Ранее Рубио заявил, что США не допустят, чтобы нефтяная отрасль Венесуэлы контролировалась врагами США. Он задался вопросом, зачем Китаю, России, Ирану венесуэльская нефть. По-моему, здесь главное, что Россия официально названа противником США", — подчеркнул аналитик.Он продолжил: "А как же дух Анкориджа? Как нам в таком случае верить каким-либо приятным для нас обещаниям Трампа, Уиткоффа, да кого угодно в администрации Трампа?".Впрочем, американцы называют вещи своими именами. А вот в России почему-то явного противника принято считать "посредником". Может быть, теперь в Москве избавятся от опасных иллюзий.Вообще РФ живёт пока как бы по мирному времени, в то время как Запад продолжает активную борьбу с народами России на всех фронтах — смысловом, организационном, культурном, образовательном, экономическом и других, указал в беседе с блогером Павлом Ивановым подполковник СВР в отставке Валерий Задерей.По его словам, полного понимания этого факта ни в российском обществе, ни в госструктурах до сих пор нет.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Евгений Ющук о захвате Мадуро и Венесуэле: Задача Трампа — выкинуть Россию и Китай из Южной Америки Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Кто должен похитить Зеленского? Эксперты и политики о ситуации в Венесуэле, на Украине и в мире"

