На пороге большой войны. Эксперты о том, к чему готовится Украина под прикрытием переговоров о мире

В экспертном сообществе обсуждают, не обменяли ли Венесуэлу на Украину, сколько ещё продлится украинский конфликт и чем он может закончиться. А может быть, этот конфликт - только начало?

Пока конца войне не видно. Как заявил близкий к офису Зеленского украинский политолог Владимир Фесенко, назначение бывшего главы ГУР Кирилла Буданова* на пост руководителя этого самого офиса — это попытка усилить обороноспособность Украины (киевского режима — ред.) в условиях, когда мирного соглашения достичь не удалось.По мнению эксперта, высказанному в эфире канала "Новини.LIVE", Зеленский готовится к тому, что война может затянуться на весь 2026 год, а то и больше."Поэтому нужно готовиться, нужно укреплять потенциал организационный, экономический — потенциал нашего сопротивления", - сказал Фесенко.А когда война всё же закончится, британцы и европейцы будут готовы похозяйничать на территориях, которые к тому времени останутся от Украины. Уже готовятся.Британский премьер Кир Стармер заявил, что уже сейчас "по всей Украине строятся защищённые объекты для хранения оружия и военной техники", страна готова принять контингенты Британии, Франции и других стран НАТО.В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что есть цель "помочь создать сильные ВСУ, которые будут надёжно сдерживать Россию". То есть, на нынешнем этапе Мерц видит украинские вооруженные силы, как расходный материал - не мир им нужен, а кровавая мясорубка, в которой сгинет армия молодых мужчин Украины...А скорее всего, потом, когда Европа основательно подготовится к общеевропейской войне, это "сдерживание" очень быстро выльется в крупномасштабную войну ЕС-НАТО с Россией, считает вынужденно покинувший Украину и скитающийся по странам Европы блогер, известный нам как "Колобок из Одессы".В очередном выпуске своего видеоблога он рассказал, что у нынешних европолитиков просто нет другого выбора, они обещали своим избирателям, что нужно немного потерпеть, что миллиарды, которые отдают Киеву на войну, вернутся в десятикратном размере, когда поделят "шкуру медведя", то есть российские ресурсы. Это, мол, быстро сделают для Европы украинские "казаки", только дайте им денег и оружия.Но европейские избиратели уже давно поняли, что их обманули, что Киев ни при каких условиях не одолеет РФ — и они готовы спросить со своих политиков, припомнив им и коррупцию на войне. Европолитики постараются этого не допустить, но для этого им придётся развязать большую войну, уверен блогер. По его мнению, именно этого ждут в Киеве. А все кадровые перестановки там — они говорят лишь о подготовке к ужесточению мобилизации, к снижению мобилизационного возраста и к мобилизации женщин. К этому и идёт подготовка, начавшаяся перестановкой "кроватей в украинском борделе", то бишь перемещением кадров по украинской правительственной горизонтали.Ранее в Европе открыто говорили о том, что будут готовы к схватке с РФ к 2030 году, но, по вей видимости, начать придётся раньше. А после выходки Трампа с похищением Мадуро и угрозами в адрес лидеров других стран произойти может что угодно и в любой момент.Система мироустройства вообще идёт вразнос. Как отметил украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя налёт США на Венесуэлу, теперь все в мире понимают, что уже нет никакого смысла обращаться, например, в Совбез ООН. Да и Евросоюз вместе с НАТО оказались бессильны перед действиями своего лидера, "который действует так, как считает нужным".Новые правила применения силы связаны с формированием новых жизненных пространств-систем, полагает эксперт. По его мнению, расширение зон контроля может происходить не обязательно в результате "горячей" войны, иной раз речь идёт о "перезагрузке" элит соседних государств — им предлагают ради самосохранения играть по правилам агрессора.Это новый империализм, хотя переход к нему только начинается, сказал Ермолаев. Он также отметил, что венесуэльская операция "слишком похожа на договорнячок", может статься, что Венесуэлу просто разменяли на Украину. При этом, по мнению эксперта, Киев будут принуждать к миру "через внутреннюю катастрофу".Ситуация в любом случае тревожная. После удачной (или только кажущейся удачной?) операции по похищению президента Венесуэлы с супругой, президент США Дональд Трамп решил то ли купить Гренландию, то ли просто её быстренько захватить. В Европе в связи с этим стали чертить какие-то свои "красные линии". Бывший премьер Франции Доминик де Вильпен заявил в интервью Bloomberg TV, что в данном случае агрессия со стороны США станет "беспрецедентной", поскольку это будет атака одного члена НАТО на другого.В Дании, понятное дело, очень обеспокоены. А вот на Украине эту обеспокоенность разделяют не все."Не понимаю переживания подельницы зеленского, датской премьерки Фредериксен, из-за возможной аннексии Гренландии. У нее ведь есть целый завод “фламиндичей”, которые как известно, долетают куда угодно. Как и любая фантазия", - иронизирует находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.Вернемся к украинским делам. Допустим, война действительно продлится ещё год. Этот год для украинского народа "ничего не принесёт, кроме бед, горя, миграции, потери жилья и всего нажитого", - обрисовал перспективу покинувший страну украинский военный эксперт Юрий Дудкин.В эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* он заявил, что украинцам надо понять — "здесь уже будет каждый за себя". Внутри страны от государства никакой помощи гражданам уже не будет, помочь смогут только страны, которые принимают украинцев как беженцев. Посыл простой — надо бежать.Но и бегство может уже не спасти от войны. Не исключены такие варианты развития событий, в которых её ареал будет расширяться. По крайней мере, сейчас всё для этого делают "миролюбец" Трамп и его то ли оппоненты, то ли союзники в Европе.Комментируя захват американцами российского танкера, издание "Страна" пишет в своём телеграм-канале: "Если действительно отношения США и РФ войдут в штопор и начнут балансировать на грани ядерного конфликта, то никто уже о завершении войны в Украине думать не будет. Наоборот, она может пойти по пути максимальной эскалации и даже вовлечь в себя новых участников".В общем, прогнозы экспертов больше говорят не о скором мире, сколько о будущей войне.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Американские СМИ: Запад хочет поставить Россию перед фактом, введя свои войска на Украину Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Мир ждёт целая серия СВО": эксперты и политики о происходящем

Сергей Зуев

