Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме

Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы. Орбан будет уговаривать Трампа разрешить не включать "Лукойл" в санкционные списки ЕС. А Китай и Индия вряд ли захотят идти на поводу у США, потерять лицо и нанести своим экономикам ущерб в десятки миллиардов долларов.

2025-10-29T14:18

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал основатель и генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, кандидат политических наук Константин Симонов.В “Лукойл” заявили о намерении продать свои зарубежные активы в связи с санкциями США, введенными против компании и ее дочерних предприятий 22 октября.— Константин Васильевич, как нам понимать объявление о продаже зарубежных активов компании “Лукойл”? Может ли это быть маневром, направленным на то, чтобы "купить время" до возобновления активной фазы переговоров по Украине?— Необходимо четко квалифицировать данную ситуацию как кражу, которую сегодня пытаются совершить власти Болгарии и Румынии. На самом деле у Болгарии был вариант бороться за то, чтобы “Лукойл” продолжал работу — ведь все это началось до введения Америкой санкций.Венгрия, например, борется за это. Почему? Потому что у Венгрии есть контракт с “Лукойлом” на покупку нефти. У компании там нет собственности и переработки, но нефть Венгрии она поставляет по южной ветке трубопровода “Дружба”. Поэтому Будапешт в каждом санкционном [антироссийском] пакете прописывает для себя исключение.Это и Словакии касается. Но основную часть работы проделывает Венгрия, которая понимает, что для нее это экономически важная история. А болгарские и румынские элиты исходят не из потребностей экономик своих стран, а из личных “шкурных” интересов. Они видят заводы и думают: какая хорошая опция, надо их украсть. Болгария и Румыния отказались бороться за сохранение поставок нефти “Лукойлом” на эти предприятия, хотя могли сделать это, могли прописать исключение. Но не стали. Это обрушило экономику.Теперь “Лукойл” вынужден свои поставки в Болгарию заменять на казахскую нефть, африканское топливо, сырье из Ирака. Это меняет всю экономику. Например, в прошлом году завод в Бургасе оказался в убытке. И виной тому политика болгарского руководства. — Почему все-таки они не забрали еще заводы?— Они хотят сделать так, чтобы “Лукойл” сам продал завод за 2 копейки, тем самым сделка будет якобы легальная. Вот болгарские ребята и прикрываются американскими санкциями. То есть американские санкции — это мандат Болгарии и Румынии на кражу. При этом “Лукойл” лишится возможности вернуть эти активы назад. Да, можно сказать, что сделка была осуществлена под давлением, под дулом санкционного пистолета, но тут тоже вопрос — соглашаться на нее или нет. Я думаю, что “Лукойл” все-таки размышляет на тему продажи активов. Если компания их не продаст, то, скорее всего, там будет введено внешнее управление, и заводы национализируют. Но потом “Лукойл” пойдет в суд, который, думаю, имеет хорошую перспективу. При этом физически получить деньги будет сложно, потому что они, по большей вероятности, окажутся заморожены, как российские активы. То есть Болгария и Румыния не дадут "Лукойлу" вывести эти средства. Это не сицилийская сделка, когда региональный завод был продан (он продавался с дисконтом, но более-менее на нормальных условиях), и удалось получить средства. Сейчас ситуация иная. С точки зрения сроков, если покупатель будет найден, думаю, что можно получить у Соединенных Штатов разрешение на эту сделку. Но опять же — нужно это "Лукойлу"? Я, повторюсь, абсолютно убежден, что ни Болгария, ни Румыния не дадут эти средства вывести за пределы своих стран. Они хотят, чтобы "Лукойл" легализовал эту кражу, чтобы деньги, которые ему заплатят, были арестованы.— Насколько серьезный удар нефтяными санкциями нанесен нашей экономике, которая сейчас в усиленном режиме работает из-за ведения Россией СВО? Опять же западные СМИ сообщают об отказе госкомпаний Китая и Индии закупать нефть российских компаний "Роснефть" и “Лукойл” из-за санкций США. Экономика может оказаться сильнее политических связей Китая и Индии с РФ?— Западные средства массовой информации уже несколько дней сознательно раздувают истерию о том, что высока вероятность того, что Китай и Индия полностью прекратят закупку российской нефти, что Россия уже прекратила продавать сырье, потому что это страшно и опасно. То есть они сознательно преувеличивают масштаб драмы для российского экспорта, создают информационный шум, который до нас активно доходит.Я же считаю, что проседание нашего экспорта будет не слишком большим. Более того, даже если поставки нефти просядут, спустя время они постепенно начнут восстанавливаться.Обсуждая эту тему, в большей степени сейчас внимание обращают на Индию. Думаю, что Китай вообще на это [санкционное давление США] реагировать не будет — по многим причинам. И не только потому, что Россия предлагает свою нефть на комфортных условиях. (Да, там есть дисконты, кстати, не такие огромные, как многие думают. Но понятно, что нашу нефть для Китая покупать выгоднее, чем у других стран.)Здесь необходимо четко понимать, что, идя на поводу у американцев, Китай и Индия нанесут своим экономикам огромный ущерб, который будет измеряться десятками миллиардов долларов. Отдельный вопрос, что будет с мировой ценой на нефть. Россия экспортирует 7,5 миллионов баррелей нефтеконденсата, нефтепродуктов в сутки, и найти такой объем на рынке сейчас нельзя — если говорить с точки зрения использования аналогов. Если сюда добавить рост стоимости нефти, то ситуация становится еще более драматичной.Кстати, как вы видите, цены не особо выросли. Значит, рынок не верит в то, что Россия прекратит поставки. Это западная пресса так считает, а серьезные ребята, трейдеры, так не думают.Возвращаясь к вашему вопросу про Китай и Индию — здесь ведь есть и политический момент — потеря лица. Почему Китай или Индия должны прогибаться перед американскими санкциями. Что они получат взамен? Какие-то бенефиты по тарифным сделкам? Да, американцы их завтра же "кинут"! И опять же, Трамп и по другим вопросам будет выламывать им руки. Кроме того, если Пекин скажет, что вынужден следовать американским санкциям, признать их трансграничность, извините, о каком политическом величии Китая в таком случае мы можем говорить? На Востоке это опять же называется потерей лица. Я думаю, Пекин этого не допустит. То же самое касается Индии.В случае с Индией, есть долгосрочный контракт у компании Reliance с "Роснефтью" на 500 тысяч баррелей в сутки, при общих поставках около 2 миллионов баррелей в сутки. Это существенный объем, и, скорее всего, индийская компания расторгнет договор. Но что интересно, контракт был заключен только в конце 2024 года. А до этого как продавали нефть? На споте. И сейчас львиную часть сырья таким образом сбывают, и дальше этим будут пользоваться.Технологий много: создание цепочки трейдеров, перевалка нефти и газа в море борт-в-борт, смешение в дружественных портах. Все это уже проходили. За последние 4 года наши нефтяники проделали колоссальную контрсанкционную работу, которая даст свой эффект.Поэтому многие индийские компании, если американцы прицепятся к ним со своим комплайнсом, покажут, что нефть была куплена у трейдера в Дубае, где у "Лукойла", "Роснефти" нет 50%, а в порт Западной Индии зашел "чистый" танкер, который в американских санкционных списках не значится. Все — до свидания, комплайнс закончен.— Виктор Орбан заявил, что обсудит санкции США против РФ на встрече с Трампом в Вашингтоне. В каком ракурсе может пройти данная беседа: венгерский премьер будет говорить про отмену или присоединится к ограничениям против РФ? В чем может быть интерес Венгрии на этом поле?— Орбан борется теперь на двух фронтах. Почему? Потому что ему удается выводить "Лукойл" и южную ветку трубопровода "Дружба" из-под действия европейских санкций. А теперь получается, что Соединенные Штаты будут настаивать на том, чтобы европейцы свои ограничения синхронизировали с американскими. В19-м пакете ЕС, как я уже сказал, "Лукойла" нет.Поэтому Орбан будет уговаривать Трампа разрешить все-таки не включать "Лукойл" в европейские санкционные списки, чтобы сохранить возможность закупки российской нефти [для Венгрии]. И убеждать президента США в том, что Будапешт рад бы купить американскую нефть, но не может, потому что моря у них нет, а через Хорватию покупать очень дорого.— Согласно сводкам, Россия вывела из строя до 60% объектов газовой инфраструктуры на Украине. Но вопрос в том, насколько вообще эта отрасль там работала. То есть насколько серьезный урон мы нанесли нашему противнику?— С точки зрения газовой индустрии, на Украине отрасль ( в том числе теплоснабжение) функционировала и работала. Но проблема заключалась в том, что, когда Украина осуществляла транзит российского газа, Россия была заинтересована, чтобы газотранспортная система сохраняла свою функциональность. Сейчас этой инфраструктуры нет. Украина в этом плане совершила колоссальную ошибку, отказавшись от российского транзита, и с точки зрения ближайшей зимы там все будет гораздо сложнее.Во-первых, как я уже сказал, потому, что для России теперь нет аргументов, почему мы должны сохранять газотранспортную инфраструктуру, особенно в ситуации, когда Европа одобряет подрыв "Северных потоков". Если вы считаете, что такое допустимо, тогда какие вопросы к российской стороне, которая работает по объектам газотранспортной инфраструктуры Украины?А второй момент — как известно, Украина осуществляла так называемый виртуальный реверс — газ она не "гоняла". Российский газ заходил на восточных границах страны и использовался на восточных территориях страны. А по документам Украина наш газ не покупала, а якобы гнала его на Запад и потом возвращала сырье — но в реальности этого возврата не было.Теперь им необходимо этот газ переправлять с запада Украины на восток. В этом плане восточная территория окажется в самом тяжелом состоянии. Это далеко, дорого, и плюс, конечно, нужно учитывать фактор работы [ВС РФ] по газотранспортной системе. C точки зрения добычных объектов Украине придется брать газ в Европе. Последняя будет стараться как-то эту тему закрыть и финансово, и по объемам, но зима простой не будет для Украины.Также о том, что ждет Украину и ее энергосектор, в интервью Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе.

