https://ukraina.ru/20260108/chernye-polkovniki-v-kieve-na-chto-sposobna-kogorty-ukrainskikh-voennykh-esli-sozreet-situatsiya--1074073220.html

Черные полковники в Киеве. На что способна когорты украинских военных, если "созреет ситуация"

Черные полковники в Киеве. На что способна когорты украинских военных, если "созреет ситуация" - 08.01.2026 Украина.ру

Черные полковники в Киеве. На что способна когорты украинских военных, если "созреет ситуация"

В последнее время, вернее последние пару лет постоянно приходится слышать один и тот же нарратив о том, что если Зеленский или вообще политический истеблишмент начнут двигаться в сторону мира, в направлении и восстановления каких бы то ни было отношений с РФ, то на Украине обязательно произойдёт переворот - либо Майдан, либо военная диктатура.

2026-01-08T17:50

2026-01-08T17:50

2026-01-08T17:57

украина

киев

банковая

василий малюк

валерий залужный

кирилл буданов

сбу

мнения

михаил павлив

весь павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1a/1059209702_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_723922e142092c47ff10227ebcea711c.jpg.webp

Очень часто подобные инсинуации звучат в отношении ныне популярного отставного генерала Залужного. Он, конечно же, у всех на устах. Или, вот, после назначения Буданова* в офис на Банковую о нём заговорили как о возможном преемнике. И сразу же начали рисовать образ такого себе военного диктатора, за которым якобы стоит Лондон. Но давайте разберёмся. Про Буданова я уже подробно объяснял. Никакой он не лондонский персонаж. Он американский. А вот Залужный, да, вполне себе, что называется, пролёг под Британию. И, да, не случайно Залужный регулярно оговаривается по поводу возможности гражданских конфликтов на Украине. И британцы, конечно же, в силу того, что им предстоит серьёзная схватка в ближайшие год два за Украину с американцами, эту тему у себя в голове держат. Особенно с учётом фактора огромной армии, которая рано или поздно будет демобилизована. Эти люди социально, скажем так, будут крайне неустроены. И британцами они воспринимаются как своего рода резерв, который Залужный при необходимости может позвать за собой, что называется, на штурм чего угодно, если вдруг до этого дойдёт. А я, с другой стороны, и сам неоднократно рассказывал о том, что американцы, которые сейчас стоят за большей частью происходящих на Украине процессов, ну хорошо, наравне с британцами, где-то у себя в уме, конечно же, держат и силовой вариант. Вариант, при котором, возможно, понадобится применение силы. И тогда силовики, а я называл этих двух человек, это Поклад, уже первый заместитель председателя и, де факто, руководитель СБУ, и Буданов, новоназначенный глава офиса, могут стать тем самым инструментом. Пусть не военными диктаторами в классическом смысле, но, скажем так, некой хунтой, уже без всяких кавычек, реальной силой, которая возьмёт власть в свои руки. При этом в большом ряду медиа постоянно называются и другие фамилии. Конечно же, Билецкий*, так называемый Белый вождь. Конечно же, Денис "Редис" Прокопенко*, бесславно сдавший "Азовсталь". Ну и слава богу, по большому счёту, куда ему было деваться, упырю. Лучше бы, конечно, себе харакири сделал. Называют и Стерненко, ещё одного упыря, правда, из Одессы, хотя сам то он, строго говоря, не одессит. Даже давно пьющего вино в Италии Авакова* (но это уж совсем от незнания внутренних раскладов).И вот на минувшей неделе произошла история, которая просто всколыхнула эти настроения у наблюдателей и комментаторов. Я много и обстоятельно говорил о готовящейся отставке Малюка*. И она произошла. Но, незадолго до нее произошло то самое событие, которое я и хотел отдельно объяснить и разъяснить. Целая череда персонажей, преимущественно как раз такого непрезентабельного, радикально националистического типа, как Билецкий, Прокопенко, Ярош*, внезапно вылезший из нафталина, а также целый ряд журналистов, а так же тот же Стерненко, и, неожиданно, генерал Драпатый, глава объединённых сил, который крепко и сильно обижен на Зеленского, все они как под копирку начали хвалить Малюка.Хвалить его в логике того, что ни в коем случае нельзя допустить его отставки, что якобы всё самое лучшее, что произошло со Службой безопасности Украины, связано именно с Малюком. Это, конечно, бред сивой кобылы. Малюк это "янтарный генерал", питекантроп и завхоз. Человек, которого привели на этот пост с одной единственной целью, зарабатывать деньги нечестным путём на самых разных направлениях, куда могла дотянуться Служба безопасности. Какой из него специалист? Специалист по воровству, да, для своих хозяев. Но не более того.И, поди ж ты, последовало жесткое требование американцев - снять Малюка, и снять всех его заместителей. Переполох в СБУ-шке, как её называют, начался, что называется, мама дорогая. Питекантроп Вася начал действовать. И то, что он заварил, многие истолковали как эту самую военную фронду. Как первое массовое выступление украинских военных против власти, против отставки Малюка. Как подтверждение существования некой партии военных. Мол, вот они, те самые чёрные полковники, которые стоят за Малюком. А может быть, это вообще не за Малюка, а за Залужного. И вот, дескать, ситуация на грани, и эти самые чёрные полковники вот вот придут к власти. Ну а как же, решили спорить с самим Зеленским!Объяснение этому очень простое. Когда Малюку недвусмысленно сообщили о том, что всё, он покидает свой пост, он вызвал к себе руководителей двух департаментов. Один занимается работой с медиа, с экспертными кругами. Второй занимается взаимодействием, назовём это так, с украинскими политиками. И была дана команда поднять, что называется, всю свою мразотную агентуру. Все эти персонажи, которые сейчас засветились в своих выступлениях, причём до буквы, до запятой одинаковых, в поддержку Малюка, это и есть та самая публика. Это те, кто сидят на крючке у СБУ. Те, кого называют "сексоты" - то есть осведомители и так называемые секретные агенты, попавшие в списки СБУ-шки за какие-то грехи. И даже Белый вождь Билецкий, которого многие считают значительным персонажем, на самом деле обычная сбушная шавка, рэкетировавший фермеров и, видимо, на этом или каких-то других грязных делишках в свое время попавший на крючок СБУ. Генерал Драпатый, вероятно, из той же когорты. Его в своё время Ермак и Зеленский с ноги вынесли из денежных раскладов, поставив туда своих людей. Вот и затаил он зло, и спелся с Малюком, искал у него поддержки и оказался в этом же списке персонажей.То есть нет никакой партии военных. Никаких чёрных полковников тоже нет. Я вообще крайне мало шансов даю на появление подобного политического субъекта. Украинские военные так и не стали единым сословием. Внутри старшего офицерского состава каждый друг другу волк, а не товарищ. Они грызутся за блатные назначения, грызутся за коррупционные программы, которые сами себе понакрутили, понавыдумывали. На каждой поставке, на каждой отгрузке подставляют друг друга. Нет там никакой спаянной силы. И в этом смысле никакие чёрные полковники огрызку незалежной не грозят. Тем более не стоит полагать, что персонажи типа Билецкого или Прокопенко способны по настоящему взять власть в свои руки. Нет. Все они, что называется, подвешены за причиндалы. Кто-то американцами, кто-то британцами.И, да, у Лондона, могут быть такие планы. Один из планов. Но для этого нужен полный контроль силовой компоненты. Просто раскачивать каких-то ветеранов в будущем не получится. Очень печально для тех персонажей, которые рассчитывают заниматься таким раскачиванием. Закончится это быстро. Здесь никто особо рефлексировать не будет. Пристрелят как бешеных собак. Вон целого президента похитили и даже не заморочились. И именно поэтому американцы, берут на себя полностью военную и силовую компоненту.И учитывая предстоящие события двадцать шестого года самого разного характера, пост главы СБУ становится, вероятно, одним из самых важных и ключевых. Это, по сути, государство в государстве. Целая армия. И теперь и и.о. Хмара, и конечно же де-факто главный сбу-шник Поклад - это американская структура. А не британская, или ермаковская. При этом значение ГУР МО, вероятно, если и не будет снижаться, то, по крайней мере, Иващенко это не тот человек, который способен удержать ГУР МО на том же уровне самостоятельности, который был у него при Буданове. Идем дальше. А хочет ли сам Буданов становиться чёрным полковником? Нет. Он хочет быть вполне себе законно избранным президентом. У него, что называется, настолько чешется, что он не может. Он хочет выборы, хочет участвовать в них и хочет победить. Чем занимался Буданов до назначения на Банковую, я уже рассказывал. Он пытался компрометировать Залужного. И это, именно логика выборной кампании. Если бы Буданов строил планы силового захвата власти, он бы этим не занимался. А он занимается. Значит, выводы очевидны – Буданов про выборы. И Залужный, который сейчас отсиживается в лондонском окопе, тоже хотел бы тихо, мирно и спокойно стать президентом. Я уже рассказывал про эти лондонские планы на крайний случай, апелляцию к партии войны и партии ветеранов. Не уверен, что сам Залужный, который на самом деле ещё та мямля, хочет во всё это ввязываться. Но, как мне кажется, его уже тоже держат за все филейные части.В общем, я не верю в появление на Украине истории с чёрными полковниками. Нет ни спаянного сословия венных, ни спаянного сословия силовиков. Нет желающих диктатуры реальных и популярных лидеров. Такие как Билецкий – продукт нишевый и не располагающий реальной и достаточной силой. Возможны силовые акции, отдельные ликвидации. Временные меры. Но нет, военный переворот Киеву не грозит, даже под националистическим соусом.Подробнее о том, что может последовать за отставкой Малюка - в статье Михаила Павлива "Малюк* в отставке. Что дальше"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

украина

киев

банковая

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

украина, киев, банковая, василий малюк, валерий залужный, кирилл буданов, сбу, мнения, михаил павлив, весь павлив