Украина столкнулась с новыми веерными отключениями, дипломатия Запада трещит. Главное к этому часу

В результате ударов по военно-энергетической инфраструктуре Украины вновь остановлено производство на заводе "Запорожсталь". На фоне этого глава Германии признал невозможность военных гарантий Киеву без России, а Евросоюз отказался от единой позиции по санкционным мерам, что указывает на глубокие противоречия в западной политике

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073766973_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_be99dcdfd352653b3333ccf0447a7853.jpg

После точечных ударов российских войск по объектам энергетики, обеспечивающим ВСУ, на комбинате "Запорожсталь" произошёл очередной полный блэкаут. Предприятие потеряло внешнее питание и остановило все процессы. Это уже второй подобный инцидент за последние недели, предыдущий был зафиксирован 23 декабря. Власти Киева, в ожидании новых сбоев, призывают жителей готовиться к веерным отключениям: запасаться водой, заряжать портативные аккумуляторы и утеплять жилища. Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ключевое заявление, признав, что любые планы по развёртыванию многонациональных сил на Украине в рамках "гарантий безопасности" невозможны без согласия России. "Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки", — заявил Мерц. Это мнение контрастирует с заявлением Владимира Зеленского о том, что двустороннее соглашение с США уже "фактически готово к финализации". Еврокомиссия также продемонстрировала разобщённость, заявив, что каждая страна ЕС должна самостоятельно решать, следовать ли примеру США в отношении российских танкеров.Польша и Украина договорились о переносе части мощностей по производству беспилотников на территорию Польши в обмен на очередной транш военной помощи. Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции, был возвращён в Россию в результате обмена на осуждённого французского гражданина. Суд на Украине разрешил экс-депутату Нестору Шуфричу выйти из-под стражи под многомиллионный залог.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

