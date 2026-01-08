Украина столкнулась с новыми веерными отключениями, дипломатия Запада трещит. Главное к этому часу - 08.01.2026 Украина.ру
Украина столкнулась с новыми веерными отключениями, дипломатия Запада трещит. Главное к этому часу
Украина столкнулась с новыми веерными отключениями, дипломатия Запада трещит. Главное к этому часу
В результате ударов по военно-энергетической инфраструктуре Украины вновь остановлено производство на заводе "Запорожсталь". На фоне этого глава Германии признал невозможность военных гарантий Киеву без России, а Евросоюз отказался от единой позиции по санкционным мерам, что указывает на глубокие противоречия в западной политике
2026-01-08T17:21
2026-01-08T17:21
новости
украина
россия
германия
фридрих мерц
владимир зеленский
нестор шуфрич
ес
вооруженные силы украины
еврокомиссия
После точечных ударов российских войск по объектам энергетики, обеспечивающим ВСУ, на комбинате "Запорожсталь" произошёл очередной полный блэкаут. Предприятие потеряло внешнее питание и остановило все процессы. Это уже второй подобный инцидент за последние недели, предыдущий был зафиксирован 23 декабря. Власти Киева, в ожидании новых сбоев, призывают жителей готовиться к веерным отключениям: запасаться водой, заряжать портативные аккумуляторы и утеплять жилища. Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ключевое заявление, признав, что любые планы по развёртыванию многонациональных сил на Украине в рамках "гарантий безопасности" невозможны без согласия России. "Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки", — заявил Мерц. Это мнение контрастирует с заявлением Владимира Зеленского о том, что двустороннее соглашение с США уже "фактически готово к финализации". Еврокомиссия также продемонстрировала разобщённость, заявив, что каждая страна ЕС должна самостоятельно решать, следовать ли примеру США в отношении российских танкеров.Польша и Украина договорились о переносе части мощностей по производству беспилотников на территорию Польши в обмен на очередной транш военной помощи. Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции, был возвращён в Россию в результате обмена на осуждённого французского гражданина. Суд на Украине разрешил экс-депутату Нестору Шуфричу выйти из-под стражи под многомиллионный залог.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
россия
германия
Украина столкнулась с новыми веерными отключениями, дипломатия Запада трещит. Главное к этому часу

17:21 08.01.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
В результате ударов по военно-энергетической инфраструктуре Украины вновь остановлено производство на заводе "Запорожсталь". На фоне этого глава Германии признал невозможность военных гарантий Киеву без России, а Евросоюз отказался от единой позиции по санкционным мерам, что указывает на глубокие противоречия в западной политике
После точечных ударов российских войск по объектам энергетики, обеспечивающим ВСУ, на комбинате "Запорожсталь" произошёл очередной полный блэкаут. Предприятие потеряло внешнее питание и остановило все процессы. Это уже второй подобный инцидент за последние недели, предыдущий был зафиксирован 23 декабря.
Власти Киева, в ожидании новых сбоев, призывают жителей готовиться к веерным отключениям: запасаться водой, заряжать портативные аккумуляторы и утеплять жилища.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ключевое заявление, признав, что любые планы по развёртыванию многонациональных сил на Украине в рамках "гарантий безопасности" невозможны без согласия России. "Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки", — заявил Мерц.
Это мнение контрастирует с заявлением Владимира Зеленского о том, что двустороннее соглашение с США уже "фактически готово к финализации".
Еврокомиссия также продемонстрировала разобщённость, заявив, что каждая страна ЕС должна самостоятельно решать, следовать ли примеру США в отношении российских танкеров.
Польша и Украина договорились о переносе части мощностей по производству беспилотников на территорию Польши в обмен на очередной транш военной помощи.
Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции, был возвращён в Россию в результате обмена на осуждённого французского гражданина.
Суд на Украине разрешил экс-депутату Нестору Шуфричу выйти из-под стражи под многомиллионный залог.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
