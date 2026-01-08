https://ukraina.ru/20260108/ukraina-stolknulas-s-novymi-veernymi-otklyucheniyami-diplomatiya-zapada-treschit-glavnoe-k-etomu-chasu-1074073518.html
Украина столкнулась с новыми веерными отключениями, дипломатия Запада трещит. Главное к этому часу
В результате ударов по военно-энергетической инфраструктуре Украины вновь остановлено производство на заводе "Запорожсталь". На фоне этого глава Германии признал невозможность военных гарантий Киеву без России, а Евросоюз отказался от единой позиции по санкционным мерам, что указывает на глубокие противоречия в западной политике
После точечных ударов российских войск по объектам энергетики, обеспечивающим ВСУ, на комбинате "Запорожсталь" произошёл очередной полный блэкаут. Предприятие потеряло внешнее питание и остановило все процессы. Это уже второй подобный инцидент за последние недели, предыдущий был зафиксирован 23 декабря.
Власти Киева, в ожидании новых сбоев, призывают жителей готовиться к веерным отключениям: запасаться водой, заряжать портативные аккумуляторы и утеплять жилища.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал ключевое заявление, признав, что любые планы по развёртыванию многонациональных сил на Украине в рамках "гарантий безопасности" невозможны без согласия России. "Всё это невозможно без согласия России, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки", — заявил Мерц.
Это мнение контрастирует с заявлением Владимира Зеленского о том, что двустороннее соглашение с США уже "фактически готово к финализации".
Еврокомиссия также продемонстрировала разобщённость, заявив, что каждая страна ЕС должна самостоятельно решать, следовать ли примеру США в отношении российских танкеров.
Польша и Украина договорились о переносе части мощностей по производству беспилотников на территорию Польши в обмен на очередной транш военной помощи.
Российский баскетболист Даниил Касаткин, задержанный во Франции, был возвращён в Россию в результате обмена на осуждённого французского гражданина.
Суд на Украине разрешил экс-депутату Нестору Шуфричу выйти из-под стражи под многомиллионный залог.
