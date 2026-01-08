Йо-хо-хо, и бутылка рома! Что на самом деле произошло с пиратским захватом "российского" танкера

https://ukraina.ru/20260108/yo-kho-kho-i-butylka-roma-chto-na-samom-dele-proizoshlo-s-piratskim-zakhvatom-rossiyskogo-tankera-1074071352.html

Эта, слегка переделанная, замечательная песенка из советского мультфильма "Остров сокровищ" второй день крутится у меня в голове.

С рождения Дональд пай мальчиком был. Имел Дональда хобби – он деньги любил! Любил и копил. Деньги, деньги, дребиденьги, позабыв покой и лень. Делай деньги, делай деньги, а остальное дре-бе-бе-день. И крутится она не случайно. Потому что до каких-то прямо-таки вселенских масштабов раздули абсолютно тривиальное и ординарное событие. Арест американскими кораблями так называемого российского танкера. Чтобы понять, что произошло на самом деле, не нужно предпринимать никаких сверхусилий. Здесь всё предельно просто. Нужно лишь меньше эмоционировать, меньше посыпать голову пеплом и уж тем более меньше метать громы и молнии. И некоторым персонажам неплохо бы поменьше вещать про "орешники" и прочие "весь мир в труху". Нужно просто вникнуть в суть.А суть следующая. Танкер принадлежал и принадлежит некой мутной турецкой конторке. Ходил он под бесчисленным количеством флагов. Достаточно давно находится под американскими санкциями. Причём даже не за венесуэльские дела, а за иранские. За перевозку иранской нефти. Всё это юридически оформлено было как взаимодействие с корпусом стражей исламской революции, КСИР. Дальше. Оформлена была временная, подчёркиваю, именно временная российская регистрация. Получена она была чуть больше недели назад, двадцать пятого декабря. Причём к этому моменту танкер уже убегал от американских кораблей. Уже находился в бегстве. До этого, следуя траверсом, то есть параллельно Гаяне, он получил предписание прибыть в американский порт. Предписание было проигнорировано, и танкер начал улепётывать в Северную Атлантику. Там его и догнали.Но самое интересное с ним происходит дальше. Этот танкер не является танкером так называемого российского теневого флота. Подчёркиваю, так называемого. Он не выходил из российского порта, не шёл к потребителям российской нефти и не перевозил российскую нефть. Это не атака на российский экспорт. Это вообще не атака даже на российский корабль, если исходить из состава экипажа. В экипаже двадцать граждан Украины, шесть граждан Грузии и только двое граждан России.Повторюсь. Танкер уже находился в бегстве от американцев в тот момент, когда турецкая сторона направила запрос в порт Сочи и получила разрешение на временную российскую регистрацию. Временную, подчёркиваю ещё раз. Кстати, вся история про якобы направленные российские корабли, вплоть до подводной лодки, на выручку героическому российскому танкеру — это чистый вброс. Вброс, начавшийся в первую очередь с New York Times, то есть от глобалистов и демократов, понятно с какими целями. Никакими официальными лицами эта информация подтверждена не была.Ну и, пожалуй, самое главное во всей этой истории, что и объясняет, почему такие аккуратные, сдержанные комментарии звучат со стороны России и, кстати, со стороны Китая. Всё потому, что контекст здесь предельно ясен. Уже убегающий от американцев танкер запросил временную российскую регистрацию. С высокой долей вероятности эта ситуация была воспринята как возможность провести своего рода тест. Тест на то, где находятся пределы допустимого для администрации Трампа по части решительности в реализации новой доктрины Манро 2.0 и новой доктрины безопасности, которая рассматривает Западное полушарие как задний двор Соединённых Штатов. Где всё происходящее рассматривается как затрагивающее их интересы.И, явно, очень хотелось понять, по большому счёту ничем особо не рискуя, как далеко будет готов пойти Дональд Трамп. Такое себе "на слабО". Деваться Трампу было некуда. Он должен был демонстрировать последовательность. Танкер задержали. Причём подключали ещё и британцев, потому что сами, по всей видимости, не до конца справлялись. Хорошо. Тест удался. Всё стало понятно. Другое дело, что ярчайшим подтверждением решительности Трампа, тем более с учётом предстоящих выборов в Конгресс, стала уже посленовогодняя история с похищением Мадуро. Но сам то танкерный тест был уже запущен раньше. К тому моменту он уже улепётывал в Северную Атлантику. Ну, запустили и запустили, догнали и догнали. И бог бы с ним, что называется. Никто особо не заморачивался. И до того, после истории с Мадуро все стало понятно уже окончательно - ребята настроены всерьёз. Доктрина Манро 2.0 для них не риторика. Ну, и спорить с ними и уж тем более ругаться в условиях глобальных переговоров по украинскому кризису, переговоров по завершению войны и вообще по будущей архитектуре безопасности как минимум в Европе из-за какого-то турецкого корыта, по факту, никто не собирался. На нём просто оттестировали важный нюанс. Задали вопрос. Получили ответ. Всё. Все довольны. Денег никто не потерял.С пассажирами, точнее с экипажем, разберутся. По крайней мере по части россиян. Украинцы, скорее всего, как обычно, окажутся терпилами. Я таких историй знаю немало, из одесских еще разговоров, скажем так, в среде, тамошних судовладельцев, таких себе теневых, серых, если угодно, украинских, тех самых, которые в своё время распилили Черноморское морское пароходство и стали миниолигархами, ну и контрабандистами по совместительству. Так вот по морякам украинским картина вырисовывается вполне понятная. Украинцы, скорее всего, здесь выгребут по полной. Могут и реальные сроки получить. Россиян, вероятно, как-то обменяют. Или аккуратно вытащат. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.Но повторюсь. Яйца выеденного вся эта история не стоит.И лишний раз напомню всем тем, кто сотрясал воздух, пытался стучать каблуком ботинка по виртуальной трибуне ООН. Смотрите в корень. Вникайте в происходящее, прежде чем лететь на крыльях хайпа.

