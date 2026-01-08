Четыре депутата Госдумы приглашены в США для межпарламентских консультаций - 08.01.2026 Украина.ру
Четыре депутата Госдумы приглашены в США для межпарламентских консультаций
Четыре депутата Госдумы приглашены в США для межпарламентских консультаций
Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна объявила, что по разрешению Госдепартамента направила в Москву приглашение для четырёх российских парламентариев
2026-01-08T16:29
2026-01-08T16:29
Целью визита, запланированного на январь, станут консультации с американскими коллегами по вопросам мирного урегулирования на Украине и другим актуальным темам. В своём сообщении в социальной сети X конгрессвумен подчеркнула, что "мир всегда должен одерживать верх", а за столом переговоров должны находиться здравомыслящие люди. Это заявление следует за недавними высказываниями президента США Дональда Трампа, который 5 января выразил надежду на достижение договорённости с Россией в обозримом будущем, а 3 января заявил, что американская сторона желает прекращения конфликта.Данная парламентская инициатива развивается на фоне активных дипломатических контактов и свидетельствует о поиске Вашингтоном каналов для диалога с Москвой. Приглашение российских законодателей указывает на готовность части американского политического истеблишмента обсуждать пути деэскалации напряжённости напрямую.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Четыре депутата Госдумы приглашены в США для межпарламентских консультаций

16:29 08.01.2026
 
Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна объявила, что по разрешению Госдепартамента направила в Москву приглашение для четырёх российских парламентариев
Целью визита, запланированного на январь, станут консультации с американскими коллегами по вопросам мирного урегулирования на Украине и другим актуальным темам.
В своём сообщении в социальной сети X конгрессвумен подчеркнула, что "мир всегда должен одерживать верх", а за столом переговоров должны находиться здравомыслящие люди.
Это заявление следует за недавними высказываниями президента США Дональда Трампа, который 5 января выразил надежду на достижение договорённости с Россией в обозримом будущем, а 3 января заявил, что американская сторона желает прекращения конфликта.
Данная парламентская инициатива развивается на фоне активных дипломатических контактов и свидетельствует о поиске Вашингтоном каналов для диалога с Москвой. Приглашение российских законодателей указывает на готовность части американского политического истеблишмента обсуждать пути деэскалации напряжённости напрямую.
Лента новостейМолния