https://ukraina.ru/20260108/chetyre-deputata-gosdumy-priglasheny-v-ssha-dlya-mezhparlamentskikh-konsultatsiy-1074071474.html
Четыре депутата Госдумы приглашены в США для межпарламентских консультаций
Четыре депутата Госдумы приглашены в США для межпарламентских консультаций - 08.01.2026 Украина.ру
Четыре депутата Госдумы приглашены в США для межпарламентских консультаций
Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна объявила, что по разрешению Госдепартамента направила в Москву приглашение для четырёх российских парламентариев
2026-01-08T16:29
2026-01-08T16:29
2026-01-08T16:29
новости
сша
москва
украина
дональд трамп
госдума
республиканская партия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073328207_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_6fafba73a88de948e0a02c5ce65fe996.jpg
Целью визита, запланированного на январь, станут консультации с американскими коллегами по вопросам мирного урегулирования на Украине и другим актуальным темам. В своём сообщении в социальной сети X конгрессвумен подчеркнула, что "мир всегда должен одерживать верх", а за столом переговоров должны находиться здравомыслящие люди. Это заявление следует за недавними высказываниями президента США Дональда Трампа, который 5 января выразил надежду на достижение договорённости с Россией в обозримом будущем, а 3 января заявил, что американская сторона желает прекращения конфликта.Данная парламентская инициатива развивается на фоне активных дипломатических контактов и свидетельствует о поиске Вашингтоном каналов для диалога с Москвой. Приглашение российских законодателей указывает на готовность части американского политического истеблишмента обсуждать пути деэскалации напряжённости напрямую.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
москва
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073328207_96:0:672:432_1920x0_80_0_0_2e7516870354db7ec9492ac8bcb9d2cb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, москва, украина, дональд трамп, госдума, республиканская партия, украина.ру
Новости, США, Москва, Украина, Дональд Трамп, Госдума, Республиканская партия, Украина.ру
Четыре депутата Госдумы приглашены в США для межпарламентских консультаций
Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна объявила, что по разрешению Госдепартамента направила в Москву приглашение для четырёх российских парламентариев
Целью визита, запланированного на январь, станут консультации с американскими коллегами по вопросам мирного урегулирования на Украине и другим актуальным темам.
В своём сообщении в социальной сети X конгрессвумен подчеркнула, что "мир всегда должен одерживать верх", а за столом переговоров должны находиться здравомыслящие люди.
Это заявление следует за недавними высказываниями президента США Дональда Трампа, который 5 января выразил надежду на достижение договорённости с Россией в обозримом будущем, а 3 января заявил, что американская сторона желает прекращения конфликта.
Данная парламентская инициатива развивается на фоне активных дипломатических контактов и свидетельствует о поиске Вашингтоном каналов для диалога с Москвой. Приглашение российских законодателей указывает на готовность части американского политического истеблишмента обсуждать пути деэскалации напряжённости напрямую.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру