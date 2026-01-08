https://ukraina.ru/20260108/kadyrov-otvetil-na-prizyv-zelenskogo-o-zakhvate-1074069719.html

Кадыров ответил на призыв Зеленского о захвате

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров резко ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал США провести в Чечне операцию по его задержанию по аналогии с захватом лидера Венесуэлы Николаса Мадуро

В своём Telegram-канале Кадыров заявил, что Зеленский, уже вводивший против него санкции и объявлявший в розыск, теперь "унижается" и просит помощи у Вашингтона. Глава региона предложил украинскому лидеру "попытаться быть мужчиной" и попробовать захватить его самостоятельно. "Напомню тебе, Зеля: враг может войти в нашу республику, но выйти уже не получится. Рискнешь сам, просроченный?" — написал Кадыров. Ранее Владимир Зеленский, комментируя операцию американских военных против Мадуро, заявил, что США знают, "какой шаг должен быть следующим", намекая на возможные действия против российских региональных лидеров.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

