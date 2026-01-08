https://ukraina.ru/20260108/ssha-obvinyayut-zaderzhannyy-tanker-v-popytke-obkhoda-sanktsiy-pod-rossiyskim-flagom-1074069360.html

США обвиняют задержанный танкер в попытке обхода санкций под российским флагом

Танкер Marinera, задержанный береговой охраной США, пытался выдать себя за российское судно для срыва санкционных ограничений. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя инцидент

2026-01-08T15:16

новости

сша

россия

венесуэла

дональд трамп

джей ди вэнс

оон

мид

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066796023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0d4a78d18e415012a86358d336864ed.jpg

Вэнс заявил, что судно изначально называлось Bella 1, ходило под панамским флагом и находилось под санкциями США. При попытке прорвать объявленную администрацией Трампа блокаду у берегов Венесуэлы и будучи преследуемым американским кораблём, экипаж нанёс на борт российский флаг и сменил название. "Это был фальшивый российский нефтяной танкер", — подчеркнул Вэнс. Информацию о задержании судна 7 января в Северной Атлантике за "нарушение режима американских санкций" подтвердили и российские власти. Министерство транспорта РФ сообщило, что Marinera имело временное разрешение на плавание под российским флагом, полученное в соответствии с национальным законодательством и международным правом. Ведомство также указало, что действия США в открытом море противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В российском МИД уточнили, что на борту находились граждане России. Связь с судном была потеряна после высадки на него американских военных. Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила, что в отношении членов экипажа начато "полноценное расследование" и всем причастным будут предъявлены уголовные обвинения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

2026

Новости

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

новости, сша, россия, венесуэла, дональд трамп, джей ди вэнс, оон, мид, украина.ру