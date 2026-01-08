США обвиняют задержанный танкер в попытке обхода санкций под российским флагом - 08.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260108/ssha-obvinyayut-zaderzhannyy-tanker-v-popytke-obkhoda-sanktsiy-pod-rossiyskim-flagom-1074069360.html
США обвиняют задержанный танкер в попытке обхода санкций под российским флагом
США обвиняют задержанный танкер в попытке обхода санкций под российским флагом - 08.01.2026 Украина.ру
США обвиняют задержанный танкер в попытке обхода санкций под российским флагом
Танкер Marinera, задержанный береговой охраной США, пытался выдать себя за российское судно для срыва санкционных ограничений. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя инцидент
2026-01-08T15:16
2026-01-08T15:16
новости
сша
россия
венесуэла
дональд трамп
джей ди вэнс
оон
мид
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066796023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0d4a78d18e415012a86358d336864ed.jpg
Вэнс заявил, что судно изначально называлось Bella 1, ходило под панамским флагом и находилось под санкциями США. При попытке прорвать объявленную администрацией Трампа блокаду у берегов Венесуэлы и будучи преследуемым американским кораблём, экипаж нанёс на борт российский флаг и сменил название. "Это был фальшивый российский нефтяной танкер", — подчеркнул Вэнс. Информацию о задержании судна 7 января в Северной Атлантике за "нарушение режима американских санкций" подтвердили и российские власти. Министерство транспорта РФ сообщило, что Marinera имело временное разрешение на плавание под российским флагом, полученное в соответствии с национальным законодательством и международным правом. Ведомство также указало, что действия США в открытом море противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В российском МИД уточнили, что на борту находились граждане России. Связь с судном была потеряна после высадки на него американских военных. Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила, что в отношении членов экипажа начато "полноценное расследование" и всем причастным будут предъявлены уголовные обвинения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
сша
россия
венесуэла
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066796023_110:0:1247:853_1920x0_80_0_0_d09937b4b292c71cd5822583659793a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, венесуэла, дональд трамп, джей ди вэнс, оон, мид, украина.ру
Новости, США, Россия, Венесуэла, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, ООН, МИД, Украина.ру

США обвиняют задержанный танкер в попытке обхода санкций под российским флагом

15:16 08.01.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 08.01.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Танкер Marinera, задержанный береговой охраной США, пытался выдать себя за российское судно для срыва санкционных ограничений. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя инцидент
Вэнс заявил, что судно изначально называлось Bella 1, ходило под панамским флагом и находилось под санкциями США. При попытке прорвать объявленную администрацией Трампа блокаду у берегов Венесуэлы и будучи преследуемым американским кораблём, экипаж нанёс на борт российский флаг и сменил название.
"Это был фальшивый российский нефтяной танкер", — подчеркнул Вэнс.
Информацию о задержании судна 7 января в Северной Атлантике за "нарушение режима американских санкций" подтвердили и российские власти.
Министерство транспорта РФ сообщило, что Marinera имело временное разрешение на плавание под российским флагом, полученное в соответствии с национальным законодательством и международным правом.
Ведомство также указало, что действия США в открытом море противоречат Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В российском МИД уточнили, что на борту находились граждане России.
Связь с судном была потеряна после высадки на него американских военных. Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила, что в отношении членов экипажа начато "полноценное расследование" и всем причастным будут предъявлены уголовные обвинения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияВенесуэлаДональд ТрампДжей Ди ВэнсООНМИДУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Олег Иванов: Захват США танкера под флагом РФ может остановить мирные переговоры по Украине
16:54Йо-хо-хо, и бутылка рома! Что на самом деле произошло с пиратским захватом "российского" танкера
16:47В Черновцах в день Рождества сотрудники украинского военкомата похитили священника УПЦ
16:29Четыре депутата Госдумы приглашены в США для межпарламентских консультаций
16:24Американский инвестор Джим Роджерс завершил продажу всех своих активов в России
16:19Настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоирея Евгения Шестопалова, который пострадал от удара вражеского беспилотника, транспортируют в госпиталь Москвы, сообщает Александр Хинштейн
16:19Рассекреченные материалы. Заявление Буша-младшего в 2001 году: Россия и США не угрожают друг другу
16:05"Коалиция желающих" раскрывает истинные планы Запада по милитаризации Украины и затягиванию конфликта
16:00Василий Симоненко: украинский Джон Китс, прославившийся после смерти
15:57Обреченные на провал: The Times разоблачает пустые угрозы НАТО и военную немощь Запада
15:33Кадыров ответил на призыв Зеленского о захвате
15:16США обвиняют задержанный танкер в попытке обхода санкций под российским флагом
14:58Российские удары по энергообъектам Украины привели к ЧС в Днепропетровске
14:53На Запорожском фронте идут ожесточенные бои: ВС РФ сражаются в Приморском, зачищают Степногорск
14:49МИД РФ призвал Вашингтон прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры"
14:12На пороге большой войны. Эксперты о том, к чему готовится Украина под прикрытием переговоров о мире
14:08МИД России выступил с предупреждением: размещение ВС Запада на Украине будет считаться интервенцией
13:52Транспортный коллапс: запад Украины замело снегом
13:45БПЛА атаковало нефтяной танкер у берегов Турции
13:21Без фанфар и истерик. Что на самом деле подписали Париж, Лондон и Киев на саммите в столице Франции
Лента новостейМолния