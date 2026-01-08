Американский инвестор Джим Роджерс завершил продажу всех своих активов в России - 08.01.2026 Украина.ру
Американский инвестор Джим Роджерс завершил продажу всех своих активов в России
Американский инвестор Джим Роджерс завершил продажу всех своих активов в России - 08.01.2026 Украина.ру
Американский инвестор Джим Роджерс завершил продажу всех своих активов в России
Известный западный инвестор Джим Роджерс, известный своими долгосрочными вложениями в российский рынок, в октябре-ноябре 2025 года продал все свои российские акции и облигации. Об этом он сообщил в интервью "РБК Инвестициям"
2026-01-08T16:24
2026-01-08T16:24
Несмотря на этот шаг, инвестор сохраняет позитивный взгляд на перспективы российской экономики и выражает надежду на возвращение к инвестициям в будущем. Продажа прошла по стандартной процедуре, без дисконтов, а вырученные средства в рублях остаются на счетах на Московской бирже. Роджерс отметил, что решение о продаже связано не с потерей веры в рынок, а с общими рыночными соображениями и ожиданием более привлекательных цен для обратного входа. Роджерс подтвердил, что у него сохранились рубли на российских счетах, которые он намерен использовать для будущих инвестиций, когда сочтёт условия подходящими. Он подчеркнул, что по-прежнему рассматривает Россию как перспективную инвестиционную юрисдикцию и связывает возможность новых вложений с дальнейшей динамикой рынка и потенциальными мерами поддержки со стороны государства. Эксперты рынка, опрошенные изданием, указывают, что подобные сделки для недружественных нерезидентов технически возможны.Они могут осуществляться, в частности, через схемы "нерезидент — нерезидент" внутри инфраструктуры иностранного номинального держателя без необходимости получения специальных разрешений российских регуляторов, при условии, что активы не относятся к бумагам стратегических компаний. Тем временем российский финансовый рынок демонстрирует устойчивость.В то время как индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам 2025 года показал незначительную коррекцию, индекс государственных облигаций (RGBI) продемонстрировал уверенный рост почти на 11%, что свидетельствует о стабильном интересе к долговым инструментам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Американский инвестор Джим Роджерс завершил продажу всех своих активов в России

16:24 08.01.2026
 
Известный западный инвестор Джим Роджерс, известный своими долгосрочными вложениями в российский рынок, в октябре-ноябре 2025 года продал все свои российские акции и облигации. Об этом он сообщил в интервью "РБК Инвестициям"
Несмотря на этот шаг, инвестор сохраняет позитивный взгляд на перспективы российской экономики и выражает надежду на возвращение к инвестициям в будущем.
Продажа прошла по стандартной процедуре, без дисконтов, а вырученные средства в рублях остаются на счетах на Московской бирже. Роджерс отметил, что решение о продаже связано не с потерей веры в рынок, а с общими рыночными соображениями и ожиданием более привлекательных цен для обратного входа.
Роджерс подтвердил, что у него сохранились рубли на российских счетах, которые он намерен использовать для будущих инвестиций, когда сочтёт условия подходящими.
Он подчеркнул, что по-прежнему рассматривает Россию как перспективную инвестиционную юрисдикцию и связывает возможность новых вложений с дальнейшей динамикой рынка и потенциальными мерами поддержки со стороны государства.
Эксперты рынка, опрошенные изданием, указывают, что подобные сделки для недружественных нерезидентов технически возможны.
Они могут осуществляться, в частности, через схемы "нерезидент — нерезидент" внутри инфраструктуры иностранного номинального держателя без необходимости получения специальных разрешений российских регуляторов, при условии, что активы не относятся к бумагам стратегических компаний.
Тем временем российский финансовый рынок демонстрирует устойчивость.
В то время как индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам 2025 года показал незначительную коррекцию, индекс государственных облигаций (RGBI) продемонстрировал уверенный рост почти на 11%, что свидетельствует о стабильном интересе к долговым инструментам.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
