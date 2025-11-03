https://ukraina.ru/20251103/v-rossii-nachali-blokirovat-lishnie-sim-karty-v-es-ne-dogovorilis-o-krazhe-aktivov-rf-glavnoe-k-1200-1071081079.html

В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00

В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00 - 03.11.2025 Украина.ру

В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00

Евросоюз продолжает распри из-за нерешительности в конфискации ранее фактически украденной российской собственности. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-11-03T12:02

2025-11-03T12:02

2025-11-03T12:02

новости

россия

донецкая народная республика

афганистан

игорь кимаковский

вячеслав володин

вооруженные силы украины

мчс

госдума

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg

Важные новости к этому часу: 🟥 Запад передал Киеву полтриллиона евро. Однако сем больше Запад потратит на поддержку киевского режима, "тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев;🟦 Под Димитровом несколько групп ВСУ остались без снабжения, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский; 🟦 За минувшие сутки в ДНР ликвидировано 14 пожаров — ГУ МЧС России по республике. На пожаре, причина которого устанавливается, погиб один человек. Оказывалась помощь населению 6 раз, спасены два человека; 🟦 В России начали блокировать "лишние" сим-карты, сообщил спикер Госдумы Володин. Только в октябре у 89 тыс. россиян зафиксировали почти 6,5 млн "симок", ещё 757 тыс. номеров — у 37 тыс. мигрантов. По новым правилам теперь гражданин РФ может зарегистрировать на себя не более 20 номеров, а иностранец — не более 10; 🟦 По меньшей мере 20 человек погибли, свыше 300 пострадали в результате землетрясения в Афганистане, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав; 🟦 Италия, Франция и Бельгия выступают против передачи Киеву замороженных активов России, пишет Corriere della Sera. На саммите в Брюсселе чуть больше недели назад главы стран ЕС не смогли согласовать инициативу ЕК по использованию этих активов как основы для кредита Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

афганистан

украина

запад

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, афганистан, игорь кимаковский, вячеслав володин, вооруженные силы украины, мчс, госдума, дмитрий медведев, украина, ес, украина.ру, запад, киев, замороженные активы, украина-ес