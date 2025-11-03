В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00 - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/v-rossii-nachali-blokirovat-lishnie-sim-karty-v-es-ne-dogovorilis-o-krazhe-aktivov-rf-glavnoe-k-1200-1071081079.html
В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00
В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00 - 03.11.2025 Украина.ру
В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00
Евросоюз продолжает распри из-за нерешительности в конфискации ранее фактически украденной российской собственности. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-03T12:02
2025-11-03T12:02
новости
россия
донецкая народная республика
афганистан
игорь кимаковский
вячеслав володин
вооруженные силы украины
мчс
госдума
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Важные новости к этому часу: 🟥 Запад передал Киеву полтриллиона евро. Однако сем больше Запад потратит на поддержку киевского режима, "тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев;🟦 Под Димитровом несколько групп ВСУ остались без снабжения, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский; 🟦 За минувшие сутки в ДНР ликвидировано 14 пожаров — ГУ МЧС России по республике. На пожаре, причина которого устанавливается, погиб один человек. Оказывалась помощь населению 6 раз, спасены два человека; 🟦 В России начали блокировать "лишние" сим-карты, сообщил спикер Госдумы Володин. Только в октябре у 89 тыс. россиян зафиксировали почти 6,5 млн "симок", ещё 757 тыс. номеров — у 37 тыс. мигрантов. По новым правилам теперь гражданин РФ может зарегистрировать на себя не более 20 номеров, а иностранец — не более 10; 🟦 По меньшей мере 20 человек погибли, свыше 300 пострадали в результате землетрясения в Афганистане, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав; 🟦 Италия, Франция и Бельгия выступают против передачи Киеву замороженных активов России, пишет Corriere della Sera. На саммите в Брюсселе чуть больше недели назад главы стран ЕС не смогли согласовать инициативу ЕК по использованию этих активов как основы для кредита Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
афганистан
украина
запад
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, афганистан, игорь кимаковский, вячеслав володин, вооруженные силы украины, мчс, госдума, дмитрий медведев, украина, ес, украина.ру, запад, киев, замороженные активы, украина-ес
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Афганистан, Игорь Кимаковский, Вячеслав Володин, Вооруженные силы Украины, МЧС, Госдума, Дмитрий Медведев, Украина, ЕС, Украина.ру, Запад, Киев, замороженные активы, Украина-ЕС

В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00

12:02 03.11.2025
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Евросоюз продолжает распри из-за нерешительности в конфискации ранее фактически украденной российской собственности. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Важные новости к этому часу:
🟥 Запад передал Киеву полтриллиона евро. Однако сем больше Запад потратит на поддержку киевского режима, "тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев;
🟦 Под Димитровом несколько групп ВСУ остались без снабжения, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский;
🟦 За минувшие сутки в ДНР ликвидировано 14 пожаров — ГУ МЧС России по республике. На пожаре, причина которого устанавливается, погиб один человек. Оказывалась помощь населению 6 раз, спасены два человека;
🟦 В России начали блокировать "лишние" сим-карты, сообщил спикер Госдумы Володин. Только в октябре у 89 тыс. россиян зафиксировали почти 6,5 млн "симок", ещё 757 тыс. номеров — у 37 тыс. мигрантов. По новым правилам теперь гражданин РФ может зарегистрировать на себя не более 20 номеров, а иностранец — не более 10;
🟦 По меньшей мере 20 человек погибли, свыше 300 пострадали в результате землетрясения в Афганистане, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав;
🟦 Италия, Франция и Бельгия выступают против передачи Киеву замороженных активов России, пишет Corriere della Sera. На саммите в Брюсселе чуть больше недели назад главы стран ЕС не смогли согласовать инициативу ЕК по использованию этих активов как основы для кредита Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаАфганистанИгорь КимаковскийВячеслав ВолодинВооруженные силы УкраиныМЧСГосдумаДмитрий МедведевУкраинаЕСУкраина.руЗападКиевзамороженные активыУкраина-ЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00
11:56Минск-3 по-украински: Как Кучма и Пинчук готовят для Зеленского сценарий "почётного ухода"
11:53ВСУ признали присутствие ВС РФ во всех районах Покровска
11:44ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ
11:26МВФ может заблокировать кредитование Украины из-за провала конфискации активов России в ЕС
11:02Более 300 тел убитых ВСУ жителей Курской области эвакуированы
10:35Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников
10:29Трамп поставил точку. Хроника событий на утро 3 ноября
10:27Трамп назвал новый срок урегулирования конфликта на Украине
10:08Покровское направление: ВСУ контролируют высотную застройку райцентра
09:51БПЛА России нанесли удары по 12 локациям Николаевской области
09:37Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября
09:30Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 3 ноября
08:00Балканский "фронт" Михаила Фрунзе: болгарские троцкисты и молдавская автономия
07:36Слуга народа или Государь отечества: русский выбор
07:22"Москворотые" защищают Украину, "Святая Галичина" бежит в Европу: почему западенцы не хотят воевать
06:30Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией
06:11"Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
05:55Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского
05:50Сидят в норах, чтобы не выжгли дронами: эксперт раскрыл, как пехота ВСУ теряет боеспособность
Лента новостейМолния