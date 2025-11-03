https://ukraina.ru/20251103/dolzhna-byt-alternativa-ekspert-prizval-sozdavat-sobstvennyy-kontur-torgovli-energoresursami-1070987252.html

"Должна быть альтернатива": эксперт призвал создавать собственный контур торговли энергоресурсами

"Должна быть альтернатива": эксперт призвал создавать собственный контур торговли энергоресурсами - 03.11.2025 Украина.ру

"Должна быть альтернатива": эксперт призвал создавать собственный контур торговли энергоресурсами

В ответ на санкционное давление Россия формирует собственную систему торговли энергоресурсами, включая создание независимой логистической инфраструктуры и переход на расчеты в национальной валюте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев

2025-11-03T04:45

2025-11-03T04:45

2025-11-03T04:45

новости

россия

украина

украина.ру

торговля

нефть

флот

нефтепродукты

валюта

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101086/25/1010862571_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_3b7d6e07114040f0bfd70bf94b694d4a.jpg

По словам эксперта, в настоящее время в России ведется активная работа по созданию альтернативных маршрутов поставок и формированию собственного торгового флота. Особое внимание уделяется созданию независимой финансовой инфраструктуры. Эксперт подчеркнул: "Важно организовать свою систему, свой контур торговли энергоресурсами и в целом всей продукцией"."У нас должна быть альтернатива, чтобы можно было торговать не только по британским и европейским правилам, а по нашим собственным котировкам и в нашей валюте", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской экономики — в статье Михаила Павлива "Финансы поют романсы. Киевский режим на грани финансового краха" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250925/sergey-gorbachev-ukraina-sobiraet-stai-dronov-u-ostrova-zmeinyy-poka-zapad-tayno-vozrozhdaet-ee-flot-1069182746.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, украина.ру, торговля, нефть, флот, нефтепродукты, валюта, эксперты, аналитики, поставки