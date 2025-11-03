"Должна быть альтернатива": эксперт призвал создавать собственный контур торговли энергоресурсами
В ответ на санкционное давление Россия формирует собственную систему торговли энергоресурсами, включая создание независимой логистической инфраструктуры и переход на расчеты в национальной валюте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
По словам эксперта, в настоящее время в России ведется активная работа по созданию альтернативных маршрутов поставок и формированию собственного торгового флота.
"Поэтому мы работаем и следим за происходящим, ищем альтернативные регионы поставок, и главное — формируем собственную систему торговли нефтью и нефтепродуктами; формируем собственный флот, который почему-то называют "теневым"", — пояснил Гусев.
Особое внимание уделяется созданию независимой финансовой инфраструктуры. Эксперт подчеркнул: "Важно организовать свою систему, свой контур торговли энергоресурсами и в целом всей продукцией".
"У нас должна быть альтернатива, чтобы можно было торговать не только по британским и европейским правилам, а по нашим собственным котировкам и в нашей валюте", — заключил собеседник издания.
