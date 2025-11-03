"Должна быть альтернатива": эксперт призвал создавать собственный контур торговли энергоресурсами - 03.11.2025 Украина.ру
"Должна быть альтернатива": эксперт призвал создавать собственный контур торговли энергоресурсами
В ответ на санкционное давление Россия формирует собственную систему торговли энергоресурсами, включая создание независимой логистической инфраструктуры и переход на расчеты в национальной валюте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
По словам эксперта, в настоящее время в России ведется активная работа по созданию альтернативных маршрутов поставок и формированию собственного торгового флота. Особое внимание уделяется созданию независимой финансовой инфраструктуры. Эксперт подчеркнул: "Важно организовать свою систему, свой контур торговли энергоресурсами и в целом всей продукцией"."У нас должна быть альтернатива, чтобы можно было торговать не только по британским и европейским правилам, а по нашим собственным котировкам и в нашей валюте", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской экономики — в статье Михаила Павлива "Финансы поют романсы. Киевский режим на грани финансового краха" на сайте Украина.ру.
"Должна быть альтернатива": эксперт призвал создавать собственный контур торговли энергоресурсами

В ответ на санкционное давление Россия формирует собственную систему торговли энергоресурсами, включая создание независимой логистической инфраструктуры и переход на расчеты в национальной валюте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев
По словам эксперта, в настоящее время в России ведется активная работа по созданию альтернативных маршрутов поставок и формированию собственного торгового флота.
"Поэтому мы работаем и следим за происходящим, ищем альтернативные регионы поставок, и главное — формируем собственную систему торговли нефтью и нефтепродуктами; формируем собственный флот, который почему-то называют "теневым"", — пояснил Гусев.
Особое внимание уделяется созданию независимой финансовой инфраструктуры. Эксперт подчеркнул: "Важно организовать свою систему, свой контур торговли энергоресурсами и в целом всей продукцией".
"У нас должна быть альтернатива, чтобы можно было торговать не только по британским и европейским правилам, а по нашим собственным котировкам и в нашей валюте", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Гусев: Самый сильный ущерб энергетике Украины нанесли ее власти, а не русские "Искандеры" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинской экономики — в статье Михаила Павлива "Финансы поют романсы. Киевский режим на грани финансового краха" на сайте Украина.ру.
Сергей Горбачёв интервью - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
25 сентября, 19:00
Сергей Горбачев: Украина собирает стаи дронов у острова Змеиный, пока Запад тайно возрождает ее флотМы выработали методики борьбы с дронами, но применение подобного рода боевых средств носит массированный характер. Противник при этом пытается растянуть наши силы противодействия на всем театре боевых действий от Сочи и берегов Абхазии до Днепра, поэтому какие -то дроны могут проскочить, с чем мы и столкнулись в Новороссийске.
