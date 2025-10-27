https://ukraina.ru/20251027/finansy-poyut-romansy-kievskiy-rezhim-na-grani-finansovogo-krakha-1070751963.html

Финансы поют романсы. Киевский режим на грани финансового краха

Финансы поют романсы. Киевский режим на грани финансового краха

Совещание так называемой "коалиции желающих", состоявшееся в минувшую пятницу, стало фактическим шоком для киевского режима. Формула "денег нет, но вы держитесь" в этот раз прозвучала совсем не из уст Дмитрия Анатольевича, а в виде коллективного посыла западных патронов и спонсоров войны на Украине

Официально с трибун звучали привычные фразы о "необходимости защиты", "укреплении обороноспособности" и "солидарности с Киевом", однако за риторикой скрывался совершенно иной смысл. Реальный вопрос заключался не в том, как помочь Украине, а в том, как долго она ещё способна вести войну, удерживая внимание и ресурсы России. Иными словами, дискуссия шла о сроках износа украинского военного и экономического потенциала, а не о его укреплении.Переговоры, длившиеся несколько часов, закончились ничем. Ключевое решение — вопрос использования замороженных российских активов, размещённых в бельгийском депозитарии Euroclear, — вновь отложено. И не на ноябрь, как ожидалось, а сразу на декабрь. Причём никаких гарантий, что к этому времени участники Евросоюза смогут достичь согласия и выработать юридически приемлемый механизм, нет. Более того, вероятность консенсуса минимальна.Причина проста: для Бельгии доходы от операций Euroclear являются одной из важнейших статей государственного бюджета. Брюссель не намерен рисковать собственной финансовой системой ради авантюрных схем, которые продвигают Киев и его покровители. Против инициативы выступает так же целый ряд ключевых игроков ЕС, включая Францию, где опасаются создания опасного прецедента произвольного обращения с частной и государственной собственностью. В последние дни появились сведения о том, что и Германия фактически заняла ту же позицию. Если эти сообщения подтвердятся, то можно говорить о начале внутреннего разлома в европейской коалиции.Ещё недавно Лондон (главный поджигатель войны) и Берлин действовали в унисон, представляя собой ударное звено западной кампании по конфискации российских активов. Британия активно продвигала идею выделения "репарационного кредита" для Украины в объёме 140 миллиардов долларов (звучали даже цифры в 190 миллиардов), который предполагалось выделить именно за счёт этих замороженных средств. Однако теперь стало очевидно, что идея, мягко говоря, буксует.И, повторюсь, для Киева это решение стало ударом. Достаточно вспомнить риторику Зеленского и его ближайшего окружения за последнюю неделю: они открыто демонстрировали уверенность, что средства уже практически получены, спорили между собой и с брюссельской бюрократией, обсуждая, как именно будут расходовать эти деньги. Иллюзия немедленного поступления средств превратилась в часть внутренней мобилизационной пропаганды. Но реальность оказалась иной.Это свидетельствует о скрытой борьбе, которая всё более явно разворачивается между различными группами внутри западных элит. Финансовые круги, представляющие старые династии капитала и банковские дома Европы, вступили в противостояние с промышленно-политическими структурами, ориентированными на военно-экономическую экспансию. Эта подковёрная схватка обостряется, поскольку именно финансовые элиты, контролирующие крупные инвестиционные фонды и банковские консорциумы, осознают риски разрушения основ собственности и доверия к западной юрисдикции в случае произвольной конфискации частных средств.Не случайно против подобных инициатив последовательно выступает президент Франции Эммануэль Макрон, связанный с финансовыми воротилами Ротшильдами. В то же время его оппонент в этом споре - лидер британских лейбористов и нынешний премьер-министр Кир Стармер, также имеющий связи с лондонскими структурами Ротшильдов, в данном вопросе, очевидно, действует в интересах британского "глубинного государства", настроенного крайне реваншистски. Но в итоге на совещании британцы остались в явном меньшинстве. Всё указывает на то, что европейские финансовые магнаты провели серьёзную работу с представителями коалиции, добившись приостановки любых радикальных решений.На фоне этих политических разногласий в Евросоюзе и растущего сопротивления отдельных стран схема использования активов России для финансирования украинской военной машины выглядит всё менее реализуемой. Отсутствие решения и перенос обсуждения на декабрь означают, что до конца года никаких новых потоков финансирования Украина, скорее всего, не получит. Более того, сама идея "репарационного кредита" постепенно теряет актуальность — Европа начинает считать убытки и осознаёт, что экономические издержки поддержки Киева приближаются к пределу.Таким образом, совещание коалиции, изначально задуманное как демонстрация единства и решимости, обернулось проявлением усталости и внутреннего недоверия. За громкими заявлениями о "солидарности" скрывается очевидный факт: ресурсы Запада не бесконечны, а политическая воля к продолжению конфронтации постепенно иссякает. Украина, которую ещё недавно уверяли в "гарантированной поддержке до победы", фактически осталась без ясных финансовых перспектив.На этом фоне единственным позитивным для Киева сигналом стало выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, выразившей надежду на возможность будущего продвижения соответствующих инициатив. Однако её позиция вызывает сомнения. Доверия ей нет совсем никакого. Ведь, на территории Дании, под её патронажем, в нарушение национального законодательства планируется строительство завода по производству якобы топлива для якобы украинских ракетных систем, что выглядит как сомнительная схема с элементами коррупции и лоббизма в пользу украинского режима. Репутация Фредериксен, по сути, уже серьёзно скомпрометирована, а её заявления, равно как и высказывания совершенно отшибленных прибалтийских лидеров русофобов, которые давно утратили политический вес и воспринимаются скорее как элементы информационного шума.Если же обратиться к объективной картине, прогноз для Украины на 2026–2027 годы выглядит крайне неблагоприятно. Сам Владимир Зеленский публично заявил, что на следующий год Киев нуждается в 60 миллиардах долларов на военные расходы. Однако официальные данные, опубликованные рядом аналитических центров, включая, например, Кильский институт, демонстрируют резкое сокращение объёмов военной и материальной помощи. Согласно последним оценкам, поставки боеприпасов снизились более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, а по поставкам вооружений падение ещё глубже.Фактически речь идёт о системном сворачивании поддержки Украины. Если в 2023–2024 годах Европейский союз обеспечивал помощь в различных формах — от макрофинансовых кредитов до безвозвратных грантов, в эквиваленте до 50 миллиардов евро по году — то в 2025 году объёмы таких программ резко сокращаются. Различные юридические механизмы, включая заимствования, гарантии и прямые транши, постепенно исчерпывают свою эффективность. Европа устала от финансирования войны и всё чаще рассматривает Украину не как стратегического партнёра, а как источник нарастающих бюджетных и политических рисков.А расходы Киева только растут. Немаловажный фактор здесь, как я уже писал и говорил - увеличении расходов, связанных с противовоздушной обороной: украинская ПВО систематически теряет дорогостоящие западные комплексы, включая американские Patriot и NASAMS, а так же европейские SAMP/T и IRIS-T, а так же дорогие немецкие неракетные зенитные установки. Восстановление и замена этих систем, а так же закупки ракет к ним, требуют колоссальных средств, что резко увеличивает нагрузку на бюджет.Помимо военного направления, существует и гражданская составляющая украинских расходов. Первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук прямо сказал, что потребности Украины на 2026–2027 годы составляют около 65 миллиардов долларов и что на сегодня подтверждена лишь примерно треть этой суммы. Председатель НБУ Андрей Пышный для Reuters повторил ту же оценку. Подчеркивая, что обсуждалось (а не подписано) покрытие только третьей части имеющейся дыры в бюджете. Остальные суммы остаются в подвешенном состоянии, поскольку договорённости носят предварительный, политический характер и не обеспечены реальными финансами.Таким образом, Украина продолжает существовать за счёт внешних дотаций, кредитов и займов, фактически ведя войну "на чужие деньги". Однако и этих ресурсов уже недостаточно. Дыры в бюджете растут, а обещанные репарационные кредиты от Евросоюза остаются на стадии риторики. На практике ни механизмов их реализации, ни юридических инструментов для распределения средств не создано.Отдельного внимания заслуживает ситуация с программой PURL. Несмотря на очередные декларации во время последнего Рамштайна, реальное наполнение фонда остаётся символическим: новые суммы не поступали с августа, да и из наличествующих 2 миллиардов долларов лишь около половины миллиарда было перечислено производителям вооружений в США. Остальные средства так и не были распределены.Таким образом, дыры в военных и гражданских расходах становятся системными. Украина сталкивается с угрозой полной финансовой несостоятельности, а перспективы поступления новых кредитов остаются туманными. Последний доступный инструмент, который используется Киевом для краткосрочной стабилизации ситуации, — контролируемая девальвация гривны, согласованная с Международным валютным фондом. Однако этот шаг носит временный характер и не решает структурных проблем. А, ну и да - ЗВР Украины на октябрь месяц составили около 46 миллиардов долларов, и это подается как гарантия стабильности. Но без внешних вливаний эта подушка растает за считанные месяцы. Да, и вообще, эти ресурсы являются гарантией не выполнения всех расходных статей бюджета Украины, а в первую очередь гарантией погашения долгов режима. И вряд ли Запад позволит Зеленскому истратить весь этот н/з на социальные выплаты и зарплаты военных.Фактически страна 404 уже балансирует на грани коллапса: внешние заимствования ограничены, а внутренних ресурсов для покрытия дефицита нет. По оценкам экономистов, средств, находящихся в распоряжении украинского правительства, хватит максимум до апреля следующего года. При этом в бюджете уже зафиксирован значительный разрыв по закупке газа, а ни одной гарантированной суммы, которая могла бы покрыть этот дефицит, не существует. Возникает не столько вопрос, как Украина дотянет до апреля, сколько — сможет ли она вообще пройти отопительный сезон без энергетической катастрофы.Таким образом, складывается картина глубочайшего кризиса, в котором война, экономическая зависимость и управленческая инерция образовали замкнутый контур. Киевский режим пожинает последствия собственной политики, приведшей страну к классической украинской Руине.О том, как политические болезни Украины перекочевывают в Европу - в статье Ивана Лизана "Заразительная деградация. Как Европа украинизируется"

