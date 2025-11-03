БПЛА России нанесли удары по 12 локациям Николаевской области - 03.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251103/bpla-rossii-nanesli-udary-po-12-lokatsiyam-nikolaevskoy-oblasti-1071077770.html
БПЛА России нанесли удары по 12 локациям Николаевской области
БПЛА России нанесли удары по 12 локациям Николаевской области - 03.11.2025 Украина.ру
БПЛА России нанесли удары по 12 локациям Николаевской области
Повреждения энергетической инфраструктуры Николаевской области констатировал утром 3 ноября глава подконтрольного ВСУ региона Виталий Ким.
2025-11-03T09:51
2025-11-03T09:51
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059962940_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7938ee35e61d42af61999ba2f0aaab90.jpg
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о поражении энергетической инфраструктуры беспилотниками типа Shahed."Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на данный момент – все потребители запитаны. Пострадавших нет", - завил Ким. Он уточнил, что в городе Николаеве ночью 3 ноября около 2:58 враг из-за атаки БПЛА возник пожар в хозяйственном супермаркете, который уже потушен."Кроме того, повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме. Пострадавших нет", - поведал Ким.По его словам, в Николаевском тайоне также никто не пострадал в результате вчерашних атак БПЛА на объекты в районе Очакова.Также на эту тему: Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
БПЛА России нанесли удары по 12 локациям Николаевской области

09:51 03.11.2025
 
Повреждения энергетической инфраструктуры Николаевской области констатировал утром 3 ноября глава подконтрольного ВСУ региона Виталий Ким.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о поражении энергетической инфраструктуры беспилотниками типа Shahed.
"Произошло отключение света в 12 населенных пунктах, по состоянию на данный момент – все потребители запитаны. Пострадавших нет", - завил Ким.
Он уточнил, что в городе Николаеве ночью 3 ноября около 2:58 враг из-за атаки БПЛА возник пожар в хозяйственном супермаркете, который уже потушен.
"Кроме того, повреждены здания на территории СТО, два автомобиля и окна в многоквартирном доме. Пострадавших нет", - поведал Ким.
По его словам, в Николаевском тайоне также никто не пострадал в результате вчерашних атак БПЛА на объекты в районе Очакова.
Также на эту тему: Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
