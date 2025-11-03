Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября - 03.11.2025 Украина.ру
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября - 03.11.2025 Украина.ру
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября
За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-03T09:37
2025-11-03T09:37
новости
украина
россия
днепропетровск
владимир зеленский
вооруженные силы украины
впк
украина.ру
запорожская область
запорожье
В ночь на 3 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.Был нанесён удар "Кинжалами" по Житомирской области. Украинские телеграм-каналы сообщали о такой ракете, летевшей в направлении Староконстантинова, где расположен военный аэродром ВСУ.Ночью сообщалось также, что "Кинжал" летел в направлении Киева. Подробности поражения цели отсутствуют.Российские БПЛА "Герань" поразили цели на окраинах Николаева. ВКС РФ совершали пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской и Харьковской областях. Взрывы звучали в Чутово Полтавской области.Ракетный удар баллистическими ракетами наносился по Днепропетровску и Запорожью. Затем были зафиксированы новые взрывы в Днепропетровске.О не менее чем четырёх взрывах в подконтрольном украинской армии Запорожье поведали украинские СМИ. Поражения целей подтвердил глава региона.Герани" нанесли мощные удары по Конотопу Сумской области, а также Нежину Черниговской области. К утру удары повторились. Сообщается о необычайно сильных взрывах в районе аэропорта в Конотопе.Спутники NASA фиксируют сильное возгорание на компрессорной станция "Марьевка" в Николаевской области. Глава местной ОВА подтвердил прилёт по объекту энергетической инфраструктуры.Взрыв произошел ночью на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ под Харьковом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.В Днепропетровске ночью ракеты нанесли удар по предприятию, подтверждает областная администрация.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Павла Котова Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского Также на эту тему: "Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
днепропетровск
запорожская область
запорожье
сумская область
киев
киев: последние новости
харьков
харьковская область
житомир
Украина.ру
Новости
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября

09:37 03.11.2025
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Украина.ру
За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
В ночь на 3 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Был нанесён удар "Кинжалами" по Житомирской области. Украинские телеграм-каналы сообщали о такой ракете, летевшей в направлении Староконстантинова, где расположен военный аэродром ВСУ.
Ночью сообщалось также, что "Кинжал" летел в направлении Киева. Подробности поражения цели отсутствуют.
Российские БПЛА "Герань" поразили цели на окраинах Николаева.
ВКС РФ совершали пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской и Харьковской областях. Взрывы звучали в Чутово Полтавской области.
Ракетный удар баллистическими ракетами наносился по Днепропетровску и Запорожью. Затем были зафиксированы новые взрывы в Днепропетровске.
О не менее чем четырёх взрывах в подконтрольном украинской армии Запорожье поведали украинские СМИ. Поражения целей подтвердил глава региона.
Герани" нанесли мощные удары по Конотопу Сумской области, а также Нежину Черниговской области. К утру удары повторились. Сообщается о необычайно сильных взрывах в районе аэропорта в Конотопе.
Спутники NASA фиксируют сильное возгорание на компрессорной станция "Марьевка" в Николаевской области. Глава местной ОВА подтвердил прилёт по объекту энергетической инфраструктуры.
Взрыв произошел ночью на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ под Харьковом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В Днепропетровске ночью ракеты нанесли удар по предприятию, подтверждает областная администрация.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Павла Котова Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского
Также на эту тему: "Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Украина Россия Днепропетровск Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины ВПК Украина.ру Запорожская область Запорожье СВО дзен новости СВО новости СВО сейчас новости СВО Россия ВСУ БПЛА сегодня атака БПЛА Сумская область Киев Киев: последние новости Харьков Харьковская область новости Харькова "Кинжал" Житомир ВВС Украины
 
