Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 3 ноября

За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам украинской армии, ВПК и обеспечивающей поставки ВСУ инфраструктуре. Об этом 3 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру

В ночь на 3 ноября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.Был нанесён удар "Кинжалами" по Житомирской области. Украинские телеграм-каналы сообщали о такой ракете, летевшей в направлении Староконстантинова, где расположен военный аэродром ВСУ.Ночью сообщалось также, что "Кинжал" летел в направлении Киева. Подробности поражения цели отсутствуют.Российские БПЛА "Герань" поразили цели на окраинах Николаева. ВКС РФ совершали пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской и Харьковской областях. Взрывы звучали в Чутово Полтавской области.Ракетный удар баллистическими ракетами наносился по Днепропетровску и Запорожью. Затем были зафиксированы новые взрывы в Днепропетровске.О не менее чем четырёх взрывах в подконтрольном украинской армии Запорожье поведали украинские СМИ. Поражения целей подтвердил глава региона.Герани" нанесли мощные удары по Конотопу Сумской области, а также Нежину Черниговской области. К утру удары повторились. Сообщается о необычайно сильных взрывах в районе аэропорта в Конотопе.Спутники NASA фиксируют сильное возгорание на компрессорной станция "Марьевка" в Николаевской области. Глава местной ОВА подтвердил прилёт по объекту энергетической инфраструктуры.Взрыв произошел ночью на площадке обслуживания БПЛА и техники ВСУ под Харьковом, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.В Днепропетровске ночью ракеты нанесли удар по предприятию, подтверждает областная администрация.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Павла Котова Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского Также на эту тему: "Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

