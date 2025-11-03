https://ukraina.ru/20251103/esch-ne-1917-god-no-uzhe-1905-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1071076304.html

"Ещё не 1917 год, но уже 1905". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, к чему приведёт окружение бригад ВСУ в Красноармейске и Купянске, все ли готовы биться "до последнего". И думают над тем, чем рискует киевский режим, теряя молодёжь.

Сами украинские военные признают, что ситуация для ВСУ в Покровске (Красноармейске — ред.) складывается такая, что нужно срочно оттуда уходить. Так, бывший офицер украинской армии Константин Прошинский, побывавший на месте событий, рассказал в эфире UkrLife, что идеальный вариант для ВСУ всё же выйти и занять оборону вне города — иначе уличные бои, а "это та ещё мясорубка, которая затянется на месяцы", будут большие потери.Несколько попыток ВСУ вырваться из окружения были сорваны. А есть ещё и котёл в районе Купянска.ВС РФ сбрасывают над позициями противника листовки с призывом сдаваться и таким образом сохранить жизнь. Говорится в листовках и о том, как это правильно сделать.Окружённые в Красноармейске бойцы ВСУ уже начали сдаваться в плен. Минобороны РФ обнародовало признания двух сдавшихся украинских военнослужащих, они рассказали, что украинское командование не забирало раненых, что из окружения уже никуда не деться.Один из них призвал сослуживцев сдаваться — "тогда останетесь в живых", передаёт его слова РИА Новости.МО РФ также сообщает, что "украинские военнослужащие продолжают сдаваться в плен российским бойцам группировки войск "Запад", участвующим в операции по уничтожению окружённых формирований ВСУ в районе населённого пункта Купянск в Харьковской области".Сдавшиеся рассказывают, что их "бросили без поддержки, боеприпасов и еды".Однако на Банковой не признают, что бригады ВСУ попали в котёл (и не в один) и требуют продолжения "банкета".Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв полагает, что, поскольку боевые порядки на линии боевого соприкосновения достаточно разрежены, выйти из котла "тропами, полями" всё-таки можно, хотя и с потерями."Другое дело, что это давно надо было сделать, чтобы не повторять ошибки Авдеевки, Угледара и давнюю историю… с Дебальцево, о которой многие подзабыли, но там точно так же предупреждали, говорили, что угрожающая ситуация — нет, до последнего… Ну, политическая целесообразность "его величества". А военной необходимости (не было — ред.). Такие мелочи и сплетаются в такую грустную картину", — сказал эксперт в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*.О грустной для Киева картине говорит и депутат Рады, полковник СБУ Роман Костенко. В эфире телеканала НТА он указал на "пессимистические настроения или какие-то решения власти, которые точно не направлены на победу".Одним из таких решений полковник СБУ считает разрешение на выезд за границу молодёжи 18–22 лет, в результате чего "сто тысяч военнообязанных выехали — это 20 бригад выехали по факту".Костенко заявил, что надо уже "для себя решить — мы нация, которая бьётся, или нация, у которой какая-то отдельная категория людей бьётся?"По его словам, часто выглядит так, что все остальные смотрят и ждут, чем закончится дело — если что, "будем как-то к россиянам подстраиваться, когда они сюда придут". В этом депутат видит проблему.Но тут большой вопрос, за что и за кого украинцам предлагается биться и умирать. Ответа нет. И что будет потом? По мнению Золотарёва, "с такой элитой нас всех ждёт Руина и цивилизационная воронка, скатывание в архаику, со всеми возникающими отсюда последствиями".Эксперт добавил, что если у Украины экономические показатели на уровне стран третьего мира, то неизбежно и политика, и национальные отношения будут на том же уровне.Что касается выехавшей и продолжающей уезжать молодёжи, то 90–80 процентов уехавших уже не вернутся на Украину, для государства это серьёзный вызов, считает депутат Верховной Рады Сергей Евтушок. По его мнению, высказанному в эфире украинского ТВ, в результате страна "очень сильно рискует" утратить рабочий потенциал (отметим, что у киевского режима есть планы завоза на Украину миллионов мигрантов с Ближнего Востока, из Азии и Африки — ред.)Есть и социальный риск: ведь все видят, что одни могут уехать, а другие нет.Тех, кто уехать не может, продолжают отлавливать военкомы и полицаи. И это всё сильнее накаляет атмосферу в обществе. Об этом говорит тот факт, что участились случаи сопротивления сотрудникам ТЦК, а само это сопротивление становится всё более ожесточённым."Это ещё не 1917 год, но, возможно, уже 1905-й", — так украинский юрист Денис Невядомский прокомментировал драку народа с ТЦКшниками на рынке "7-й километр" в Одессе. Ещё нет организации, но — "это всё равно прелюдия к дальнейшим действиям".Вернемся к ситуации с котлами. Главком ВСУ Александр Сырский в субботу пообещал деблокировать Покровск за неделю и приказал держать позиции. Однако, как сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент", военные на линии фронта заявлениям Сырского не верят.По данным тг-канала, ссылающегося на источник в Генштабе ВСУ, Сырский получил приказ от главы ОП Андрея Ермака деблокировать город любой ценой. Однако первая волна контрнаступления ВСУ на Покровск провалилась, наступающие потеряли спецназ ГУР и несколько элитных подразделений ВСУ.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Живые позавидуют мёртвым". Эксперты и политики о том, что ждёт Украину

