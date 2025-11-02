Всё бросили — мешало убегать: командир взвода о трофеях, захваченных после бегства ВСУ из Ивановки
Отступающие из Ивановки (Днепропетровская область) части ВСУ в панике бросали вооружение, в числе трофеев российских бойцов оказались американские пулеметы и гранаты. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танвизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
Отвечая на вопрос о трофеях, доставшихся штурмовому взводу после освобождения Ивановки, младший сержант Базанов ответил утвердительно. "Трофеи — да. Американские пулемёты, много импортных гранат", — перечислил он.
Бойцы смогли пополнить арсенал за счет западного вооружения, оставленного противником. По словам командира, отступающий противник бросал всё, что могло замедлить его бегство.
"Всё бросили. Вооружение мешало им убегать", — констатировал Базанов. Такое поведение красноречиво свидетельствует о плохом моральном состоянии подразделений ВСУ, которые предпочли бегство с позиций.
"Противник уже не готов стоять насмерть, это правда. Они не ожидали, что мы пойдём в лоб. Один наш батальон заходил справа, другой — слева. Они наших там ожидали, а мы зашли прямо в лоб, чем сильно удивили врага", — подытожил собеседник издания.
