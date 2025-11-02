Всё бросили — мешало убегать: командир взвода о трофеях, захваченных после бегства ВСУ из Ивановки - 02.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251102/vs-brosili--meshalo-ubegat-komandir-vzvoda-o-trofeyakh-zakhvachennykh-posle-begstva-vsu-iz-ivanovki-1070805035.html
Всё бросили — мешало убегать: командир взвода о трофеях, захваченных после бегства ВСУ из Ивановки
Всё бросили — мешало убегать: командир взвода о трофеях, захваченных после бегства ВСУ из Ивановки - 02.11.2025 Украина.ру
Всё бросили — мешало убегать: командир взвода о трофеях, захваченных после бегства ВСУ из Ивановки
Отступающие из Ивановки (Днепропетровская область) части ВСУ в панике бросали вооружение, в числе трофеев российских бойцов оказались американские пулеметы и гранаты. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танвизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
2025-11-02T05:20
2025-11-02T05:20
новости
днепропетровская область
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво
спецоперация
вс рф
граната
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066669891_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_ef175ab7eca32402ce362707f947ca11.jpg
Отвечая на вопрос о трофеях, доставшихся штурмовому взводу после освобождения Ивановки, младший сержант Базанов ответил утвердительно. "Трофеи — да. Американские пулемёты, много импортных гранат", — перечислил он. Бойцы смогли пополнить арсенал за счет западного вооружения, оставленного противником. По словам командира, отступающий противник бросал всё, что могло замедлить его бегство. "Всё бросили. Вооружение мешало им убегать", — констатировал Базанов. Такое поведение красноречиво свидетельствует о плохом моральном состоянии подразделений ВСУ, которые предпочли бегство с позиций.Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.Про особенности службы и о том, как спас раненного товарища из-под снайперского обстрела — в материале Александа Чаленко "Позывной "ППШ": В госпитале хотели ампутировать ногу, но я сжульничал и продолжаю ходить на двух ногах" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251028/stalnoy-dikoobraz-evropy-ek-predlagaet-k-2030-godu-prevratit-ukrainu-v-svoy-voennyy-avangard--1070744072.html
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/08/1066669891_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc67cd14a9801764636557362cf7021d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепропетровская область, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, вс рф, граната, оружие, пулемет, главные новости, военный, военный новости с украины, всу, потери всу, разгром всу, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Днепропетровская область, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, ВС РФ, граната, оружие, пулемет, Главные новости, военный, военный новости с Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, наступление ВС РФ, наступление России

Всё бросили — мешало убегать: командир взвода о трофеях, захваченных после бегства ВСУ из Ивановки

05:20 02.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Отступающие из Ивановки (Днепропетровская область) части ВСУ в панике бросали вооружение, в числе трофеев российских бойцов оказались американские пулеметы и гранаты. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танвизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов
Отвечая на вопрос о трофеях, доставшихся штурмовому взводу после освобождения Ивановки, младший сержант Базанов ответил утвердительно. "Трофеи — да. Американские пулемёты, много импортных гранат", — перечислил он.
Бойцы смогли пополнить арсенал за счет западного вооружения, оставленного противником. По словам командира, отступающий противник бросал всё, что могло замедлить его бегство.
"Всё бросили. Вооружение мешало им убегать", — констатировал Базанов. Такое поведение красноречиво свидетельствует о плохом моральном состоянии подразделений ВСУ, которые предпочли бегство с позиций.
"Противник уже не готов стоять насмерть, это правда. Они не ожидали, что мы пойдём в лоб. Один наш батальон заходил справа, другой — слева. Они наших там ожидали, а мы зашли прямо в лоб, чем сильно удивили врага", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.
Про особенности службы и о том, как спас раненного товарища из-под снайперского обстрела — в материале Александа Чаленко "Позывной "ППШ": В госпитале хотели ампутировать ногу, но я сжульничал и продолжаю ходить на двух ногах" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2025
28 октября, 14:02
"Стальной дикобраз" Европы. Как ЕК хочет к 2030 году сделать Украину своим авангардом в войне с Россией Еврокомиссия (ЕК) подготовила коммуникацию, в которой представлен пятилетний план перевооружения Европы для потенциальной войны с Россией, а также план полной интеграции ВПК Украины в общеевропейскую систему и использование Украины как полигона для испытаний оружия и логистических схем для будущей большой войны.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиДнепропетровская областьСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперацияВС РФгранатаоружиепулеметГлавные новостивоенныйвоенный новости с УкраиныВСУпотери ВСУразгром ВСУнаступление ВС РФнаступление России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:16Толчковый министр, беременная ИИ и общественник с медвежьей услугой. Кто удивил нас на прошедшей неделе
06:03Живые позавидуют мёртвым. Эксперты и политики о том, что ждёт Украину
06:00"Они бегут. Спешно бегут": командир взвода рассказал о паническом отступлении ВСУ из Ивановки
05:45"Одна ракета способна уничтожить несколько городов": эксперт про возможности ядерных сил России
05:30"Ей нужна война": военный эксперт объяснил, почему Европа идет на обострение с Россией
05:20Всё бросили — мешало убегать: командир взвода о трофеях, захваченных после бегства ВСУ из Ивановки
05:16Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00
05:10"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков"
05:00Отправятся "в пешее путешествие": почему новые угрозы Трампа Пекину обречены на провал
04:45Уже 12 аэропортов закрыты для полётов из-за угрозы БПЛА
04:45Ядерный двигатель и неограниченная дальность: Рожин назвал главные преимущества "Буревестника"
04:30"Геополитический центр тяжести сместился в Азию" — Олег Иванов о новом мировом порядке
04:18В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер. Дополнение списка "тревожных" регионов
04:15Ростислав Ищенко: Россия должна контролировать "предполье" на западе в границах СССР
04:00"Литву подставили под удар, чтобы прозондировать реакцию Китая" — Конончук о политике Евросоюза
03:51Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях
03:25Силы ПВО отражают атаку на Туапсе, есть повреждения. Дополнение списка "тревожных" регионов
02:58Россия ввела санкции против представителей украинской власти
02:11"Министерство войны" подтвердило подготовку к действиям против Нигерии
01:46Теперь "опозорена" Нигерия: Трамп поручил готовить атаку на крупнейшего производителя нефти в Африке
Лента новостейМолния