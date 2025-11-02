https://ukraina.ru/20251102/vs-brosili--meshalo-ubegat-komandir-vzvoda-o-trofeyakh-zakhvachennykh-posle-begstva-vsu-iz-ivanovki-1070805035.html

Всё бросили — мешало убегать: командир взвода о трофеях, захваченных после бегства ВСУ из Ивановки

Отступающие из Ивановки (Днепропетровская область) части ВСУ в панике бросали вооружение, в числе трофеев российских бойцов оказались американские пулеметы и гранаты. Об этом изданию Украина.ру рассказал командир штурмового взвода 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й гвардейской танвизии, ГВ "Центр", младший сержант Сергей Базанов

Отвечая на вопрос о трофеях, доставшихся штурмовому взводу после освобождения Ивановки, младший сержант Базанов ответил утвердительно. "Трофеи — да. Американские пулемёты, много импортных гранат", — перечислил он. Бойцы смогли пополнить арсенал за счет западного вооружения, оставленного противником. По словам командира, отступающий противник бросал всё, что могло замедлить его бегство. "Всё бросили. Вооружение мешало им убегать", — констатировал Базанов. Такое поведение красноречиво свидетельствует о плохом моральном состоянии подразделений ВСУ, которые предпочли бегство с позиций.Полный текст материала Игоря Гомольского "Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть" на сайте Украина.ру.Про особенности службы и о том, как спас раненного товарища из-под снайперского обстрела — в материале Александа Чаленко "Позывной "ППШ": В госпитале хотели ампутировать ногу, но я сжульничал и продолжаю ходить на двух ногах" на сайте Украина.ру.

