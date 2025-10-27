https://ukraina.ru/20251027/pozyvnoy-ppsh-v-gospitale-khoteli-amputirovat-nogu-no-ya-szhulnichal-i-prodolzhayu-khodit-na-dvukh-nogakh-1070706420.html

Позывной "ППШ": В госпитале хотели ампутировать ногу, но я сжульничал и продолжаю ходить на двух ногах

Старший техник роты боевой апробации ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "ППШ" рассказал изданию Украина.ру, как спас раненного товарища из-под снайперского обстрела, и как за его эвакуационной машиной погнался украинский FPV-дрон

- В чем особенность вашей службы?- В данный момент я старший техник роты боевой апробации. Моей задачей является поддержание технического обслуживания автомобилей, транспорта, техники, генераторов, сопровождение бойцов. Также завоз на позиции, подвоз ротации, боеприпасов, провианта и эвакуация бойцов.- У тебя, смотрю, снайперская винтовка с прицелом?- Это автомат АК-12. Прицел с переменной кратностью от 3 до 12. Это оружие, которое может, в принципе, достать "птичку", если она не очень далеко.- Приходилось сбивать "птичку" из него?- Пытался, но, честно, дробь меня опередила. Охотничье ружье. Бьет кучно. У нас есть специальные патроны с кевларовой нитью, которая дает контролируемый разлёт и закрывает большое пятно попадания.- А с автоматом наперевес приходилось вступать в боестолкновение?- Сейчас нет, а в 2022-ом году да. Когда началась Специальная военная операция, многие говорили, что 9 мая будет парад на Крещатике, в Киеве. Прошло 9 мая, до парада далеко, понял: надо помогать. Пошел в родной военкомат. Учитывая то, что у меня возраст уже был тогда 49 лет, мне сказали: идите отдыхайте, армия в вас не нуждается. Нашел лазейку через одно из добровольческих подразделений, подал заявление, пообщался, приехал, посмотрели, приняли.Подготовка интенсивная за две недели. Потом в ЛНР штурмовиком.- Ты был ранен в боях?- Да, был. При зачистке города Северодонецка. В то время была война немножко другая: была стрелкотня. Периодически нам попадались малые разрозненные группы отступающих частей ВСУ. Вот с ними было непосредственно боевое соприкосновение — стрелковый бой.Товарища, который стоял на посту, поймала снайпер. Как потом выяснили, снайпер оказался девушкой. У нас с товарищем было одинаковое ранение, поэтому мы с этим человеком сейчас братья. Братья по крови: и у него, и у меня ранение в левую голень.У товарища обе кости на разрыв. Мясо. Нога повисла. Он упал во время ее следующего выстрела. В момент падения следующая ее пуля должна была попасть ему в грудь. Ну, Бог миловал, как говорится. Я оказал ему первую помощь, перетянул ногу. Мы организовали эвакуацию, отправили его в тыл.Через два дня мы встретились с ним уже в госпитале. Дело в том, что меня и других бойцов накрыла так называемая польская мина. Мы разгружали БК. Надо было быстро переместить все в безопасную зону. Тогда не знали про FPV-дроны, воздушную разведку, про мавики. Польская мина прилетела. Она беззвучная. Прилет не слышно, слышно только взрыв. В момент взрыва я выключился. Включился. Пытаюсь встать на обе ноги, но нога подламывается – она повисла.Рядом всё горит, все взрывается, все безумно красиво: шикарный зеленый, красный, синий фейерверки. Товарищи все в подъезд заскочили. Думали, что меня задвухсотило. Но потом кое-как меня вытащили, затащили в подъезд, обстрел прекратился, затем отвезли в госпиталь. Спасибо 2-му армейскому корпусу ЛНР. Их эвакуация шикарно работала. В госпитале мне хотели отрезать ногу. Забавная история…- Расскажи.- Учитывая то, что я был под обезболом, поэтому все-таки был в сознании. Услышав от врачей слово "ампутация", возмутился: какая ампутация, вы что, у меня нога нормальная, я едва-едва, но все же мог шевелить пальцами. Врачи проверили, сделали тесты. Я немножко сжульничал: увидел во включенном мониторе свою ногу, подсмотрел, какой палец они трогают… В итоге ногу мне оставили.- А если бы не обманул, отрезали бы? И что, выше колена?- Отрезали бы, но, наверное, чуть ниже колена. Одиннадцать месяцев я бегал в аппарате Илизарова, потом ортезы и гипсы. Где-то только в апреле-мае 2024 года начал ходить. Сейчас одна нога короче другой. Но ничего, нормально, научился ходить и бегать.- Какова первая мысль бойца под обезболом, когда он понимает, что его ранило и возможно ему ампутируют ногу?- Блин, жена разлюбит. Первая мысль. Не то, что как я буду без ноги, на протезе, еще что-то. А именно о том, как отреагирует жена. О них мы думаем постоянно. Жены в нашем сердце. А про "жена разлюбит" — это, конечно, шутка.- А жена не говорила тебе: зачем идешь на фронт? Если идешь, тогда ищи себе военно-полевую жену, а у меня свой путь?- Нет, семья поддерживает, все с пониманием относятся. Моя жена подобие меня, я нашел свою половинку.- Ты, как я понял, за то, что раненного снайпером товарища вытащил с поля боя, получил медаль "За отвагу"?- Я тогда побежал к нему, пулеметчик прикрывал, потому что снайпер продолжил вести огонь. По сути, я тогда товарища вытащил с поля боя, перебинтовал. Можно сказать, спас. Мы, кстати, сейчас с ним здесь вместе служим. Он командир одного из самых результативных расчетов "Барса-Сармат". Позывной у него "Феникс".- Вот ты в эвакуации служишь. А были случаи, когда FPV дрон гнался за вашей машиной?- Недавно мы делали подвоз группы, довезли их до точки эвакуации. Нам нужно было отъехать на другую точку, к другому расчету. У нас работает дрон-детектор "Булат", а также есть РЭБ. Отъехали недалеко, как ни в чем не бывало ехали спокойно, чуть не наткнулись в темноте на наш танк, который ехал нам навстречу.Когда вернулись на первую точку - надо было десантников забрать и отвезти в тыл - нам рассказали: мы за вас молились. Вы уехали, а за вами полетел вражеский FPV дрон.А мы даже не слышали ничего. Как ни в чем не бывало, спокойненько себе ехали, потому что мы едем не линейно, а меняем скорость, меняем направление, делаем паузы. Есть свой алгоритм, как надо ехать рядом с ЛБС. Мы не едем по одной траектории, чтобы нельзя было вычислить, где мы окажемся через 5-10 секунд.- Включенный РЭБ — это вообще панацея от того, что в тебя влетит дрон?- У нас еще есть икона в машине. По нашему мнению, РЭБ работает – это 50% защиты, но если есть икона в машине, то это плюс 10% к защите.Я не могу рассказать о тактико-технических характеристиках нашего РЭБа, но могу сказать точно, что с 500 метров несколько вражеских "птичек" у нас падало. Было и на большем расстоянии, но 500 метров это гарантировано, но только если совпадают частоты.- Как ты отдыхаешь? Есть у тебя хобби?-У меня в силу моих обязанностей совершенно не нормировано время. Я уже старый: мало сплю, ложусь поздно, встаю рано в пять-шесть часов каждое утро. У меня есть немного свободного времени. В немногочисленные свободные часы стараюсь самосовершенствоваться, изучаю перспективную материально-техническую базу, а также занимаюсь творчеством: создаю из картинок видеоряд, пишу песни, стихи, делаю клипы.Читайте также интервью Александра Чаленко с военным медиком из зоны СВО Начмед "Голубка": "Шторм Z" были настоящими патриотами, они рисковали жизнью за Родину не задумываясь

