https://ukraina.ru/20251102/ne-mozhet-vyskochit-iz-ukrainskogo-konflikta-evstafev-pro-uyazvimost-trampa-i-sudbu-tomagavkov-1070754540.html

"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков"

"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков" - 02.11.2025 Украина.ру

"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков"

США оказались в геополитической ловушке, где президент Дональд Трамп не может самостоятельно выйти из украинского конфликта, балансируя между разными центрами влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

2025-11-02T05:10

2025-11-02T05:10

2025-11-02T05:10

новости

украина

сша

дальний восток

дональд трамп

дмитрий евстафьев

украина.ру

европа

венесуэла

"томагавк"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/18/1064229026_0:112:1072:715_1920x0_80_0_0_753da2a8664ceff0074a8d3dc746a3d1.jpg

Он обратил внимание на другие кризисные точки: "Трамп понимает необходимость концентрации усилий на Дальнем Востоке, но сейчас он не имеет возможности сильно давить на Китай. Трамп не может сбросить ни одну из своих проблем. Он не может выскочить из украинского конфликта"."Я считал, что он за месяц справится с Венесуэлой. Трамп понимает свою уязвимость, но эту уязвимость понимают и евроатлантисты", — подчеркнул Евстафьев. Эксперт добавил, что для них важно сохранить статус-кво на Украине, то есть продолжение конфликта как такового. "Да, с заморозкой боевых действий, но поставки вооружений принципиально важны [для евроатлантистов]. Важно сохранение тоталитарного режима в Киеве", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251027/1070726250.html

украина

сша

дальний восток

европа

венесуэла

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, дальний восток, дональд трамп, дмитрий евстафьев, украина.ру, европа, венесуэла, "томагавк", ракеты, поставки, китай, политолог, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво