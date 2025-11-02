"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков" - 02.11.2025 Украина.ру
"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков"
"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков"
"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков"
США оказались в геополитической ловушке, где президент Дональд Трамп не может самостоятельно выйти из украинского конфликта, балансируя между разными центрами влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2025-11-02T05:10
2025-11-02T05:10
Он обратил внимание на другие кризисные точки: "Трамп понимает необходимость концентрации усилий на Дальнем Востоке, но сейчас он не имеет возможности сильно давить на Китай. Трамп не может сбросить ни одну из своих проблем. Он не может выскочить из украинского конфликта"."Я считал, что он за месяц справится с Венесуэлой. Трамп понимает свою уязвимость, но эту уязвимость понимают и евроатлантисты", — подчеркнул Евстафьев. Эксперт добавил, что для них важно сохранить статус-кво на Украине, то есть продолжение конфликта как такового. "Да, с заморозкой боевых действий, но поставки вооружений принципиально важны [для евроатлантистов]. Важно сохранение тоталитарного режима в Киеве", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.
"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков"

США оказались в геополитической ловушке, где президент Дональд Трамп не может самостоятельно выйти из украинского конфликта, балансируя между разными центрами влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
"Так что мы вступаем в очень тяжелый этап. Мы даже не представляем, насколько было близко решение по "Томагавкам". Да, их не дали бы украинцам, они бы остались под контролем американцев, тем не менее они были бы внесены в общий баланс", — заявил политолог.
Он обратил внимание на другие кризисные точки: "Трамп понимает необходимость концентрации усилий на Дальнем Востоке, но сейчас он не имеет возможности сильно давить на Китай. Трамп не может сбросить ни одну из своих проблем. Он не может выскочить из украинского конфликта".
"Я считал, что он за месяц справится с Венесуэлой. Трамп понимает свою уязвимость, но эту уязвимость понимают и евроатлантисты", — подчеркнул Евстафьев.
Эксперт добавил, что для них важно сохранить статус-кво на Украине, то есть продолжение конфликта как такового. "Да, с заморозкой боевых действий, но поставки вооружений принципиально важны [для евроатлантистов]. Важно сохранение тоталитарного режима в Киеве", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Также о последних решениях Трампа — в материале "Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир" на сайте Украина.ру.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
27 октября, 09:55
Трамп прокомментировал испытания Россией ракеты "Буревестник"Президент США своеобразно высказался об испытаниях новой российской ракеты. Об этом 27 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Лента новостейМолния