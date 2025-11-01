https://ukraina.ru/20251101/plyashuschiy-tramp-vodnoe-safari-vo-lvove-kostyum-sponsor-i-radio-psy-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1070964743.html

Пляшущий Трамп, "водное сафари" во Львове, костюм-спонсор и "радио-псы". Неделя необычных фотофактов

Стильный "инспектор" из соцсетей оказался случайным прохожим у Лувра. Американский лидер совместил официальный визит в Японию с танцевальным номером на палубе авианосца. Норвежская компания открыла предзаказ на робота-гуманоида. В Чернобыле заметили собаки с синей шерстью. Француз гениально монетизировал свадьбу: пиджак как рекламный щит.

В субботу, 25 октября, на просторах социальных сетей появилась вирусная фотография, на которой у входа в ограбленный Лувр запечатлён элегантный молодой человек в шляпе и с тростью. Пользователи Сети предположили, что это тот самый детектив, которому поручено найти преступников, ограбивших французский музей. Однако журналисты установили, что мужчина является случайным прохожим — на других кадрах с тем же составом полиции видны иные граждане. Стоит напомнить, что ограбление произошло 19 октября, когда преступники проникли в музей через окно с помощью автоподъёмника. Им удалось похитить девять уникальных украшений из Галереи Аполлона за семь минут. В тот же день, 25 октября, спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в ходе визита в Нью-Йорк представил необычный дипломатический жест — шоколадные конфеты с портретом российского лидера Владимира Путина и его ключевыми цитатами. Как сообщил Дмитриев в своем Телеграм-канале, сладкие сувениры стали частью российско-американского диалога. На упаковках размещены знаковые фразы главы государства: "Своих не бросаем" и "Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно". В воскресенье, 26 октября, Львов открыл сезон "водного сафари": очереди за водой стали новым вынужденным хобби горожан. Из-да масштабной аварии в системе водоснабжения город погрузился в уникальный исторический эксперимент — жители начали осваивать практики водопоискательства. Жители сообщали о критической ситуации. Местные телеграм-каналы отмечали, что "к такому жизнь их не готовила". В понедельник, 27 октября, в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината Госкорпорации Ростех был добыт уникальный образец балтийского самоцвета. Отмечалось, что это самый крупный самородок янтаря за последние четыре года, он весит более двух килограммов и получил название "Рекордсмен". В понедельник также на территории Севастопольского морского завода опрокинулся плавучий кран. Позднее крымское главное управление СК РФ сообщило, что перевернувшийся в бухте города плавкран не был введен в эксплуатацию и проходил испытания грузового устройства. 27 октября карибский регион накрыл один из самых мощных в Карибском бассейне за последние 150 лет ураган "Мелисса". Он вызвал катастрофические разрушения на Ямайке, Кубе, Гаити и теперь движется к Багамским островам. Группе исследователей-экологов NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) удалось совершить полет, на который решаются единицы, ― их самолет пролетел через центр урагана "Мелисса".Во вторник, 28 октября, в Чернобыле были обнаружены собаки с необычной синей шерстью. Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на местных зооволонтеров, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружены собаки с необычным окрасом шерсти — ярко-синего цвета. Предположительно, такая особенность стала результатом воздействия химических веществ на территории. При этом животные демонстрируют активность и хорошее физическое состояние. Организация "Собаки Чернобыля", опубликовавшая фотографии, отметила, что ранее подобные случаи не фиксировались. Тогда же Минпромторг России сообщил, что второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев". Тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14, отметили в ведомствеВ тот же день, 28 октября, президент США Дональд Трамп совместил официальный визит в Японию с танцевальным номером на палубе авианосца. В ходе визита в Японию глава Белого дома посетил авианосец "Джордж Вашингтон", где выступил перед американскими военнослужащими. После официальной речи глава государства неожиданно исполнил свой фирменный танец под хит Y.M.C.A. группы Village People.В среду, 29 октября, норвежская компания 1X запустила прием предзаказов на робота-гуманоида Neo, способного выполнять домашние обязанности. Как сообщает производитель, робот может убирать разбросанные вещи, готовить еду и поддерживать беседу — в том числе шутить и отвечать на вопросы благодаря продвинутому ИИ. Стоимость новинки составляет $20 тысяч (около 1,5 млн рублей). Разработчики подчеркивают, что Neo представляет собой новый этап в развитии бытовой робототехники, сочетая практические функции с социальным взаимодействием. В четверг, 30 октября, в Сети всплыло фото предприимчивого француза, который превратил свой свадебный пиджак в ходячий рекламный щит. Чтобы оплатить торжество, молодожен разместил на одежде логотипы 26 стартапов, виртуозно совместив романтику с монетизацией. Как признался жених, эта нестандартная маркетинговая акция принесла ему $10 тысяч (около 800 тысяч рублей). Правда, половина суммы тут же ушла на сам костюм, а четверть — на налоги.В пятницу, 31 октября, в Большом Московском цирке прошла открытая репетиция предстоящего шоу. Посетители уже успели поделиться восторженными отзывами: "Эдгард и Аскольд очень интересно рассказывали про закулисье создания номеров и дрессуры, общались с залом, отвечали на вопросы". Между тем накануне финская газета Helsingin Sanomat опубликовала статью, в которой говорится о том, что заявление Дональда Трампа о "немедленном" начале ядерных испытаний представляет собой попытку привлечь внимание президента России Владимира Путина. Пользователи Сети уже успели "проиллюстрировать" появившуюся новость.Подробности в публикации "Испытания начнутся немедленно": заявление Трампа является попыткой привлечь внимание Кремля — СМИ.

