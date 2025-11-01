Пляшущий Трамп, "водное сафари" во Львове, костюм-спонсор и "радио-псы". Неделя необычных фотофактов
Стильный "инспектор" из соцсетей оказался случайным прохожим у Лувра. Американский лидер совместил официальный визит в Японию с танцевальным номером на палубе авианосца. Норвежская компания открыла предзаказ на робота-гуманоида. В Чернобыле заметили собаки с синей шерстью. Француз гениально монетизировал свадьбу: пиджак как рекламный щит.
В субботу, 25 октября, на просторах социальных сетей появилась вирусная фотография, на которой у входа в ограбленный Лувр запечатлён элегантный молодой человек в шляпе и с тростью.
Пользователи Сети предположили, что это тот самый детектив, которому поручено найти преступников, ограбивших французский музей. Однако журналисты установили, что мужчина является случайным прохожим — на других кадрах с тем же составом полиции видны иные граждане.
Стоит напомнить, что ограбление произошло 19 октября, когда преступники проникли в музей через окно с помощью автоподъёмника. Им удалось похитить девять уникальных украшений из Галереи Аполлона за семь минут.
В тот же день, 25 октября, спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в ходе визита в Нью-Йорк представил необычный дипломатический жест — шоколадные конфеты с портретом российского лидера Владимира Путина и его ключевыми цитатами.
Как сообщил Дмитриев в своем Телеграм-канале, сладкие сувениры стали частью российско-американского диалога. На упаковках размещены знаковые фразы главы государства: "Своих не бросаем" и "Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно".
В воскресенье, 26 октября, Львов открыл сезон "водного сафари": очереди за водой стали новым вынужденным хобби горожан. Из-да масштабной аварии в системе водоснабжения город погрузился в уникальный исторический эксперимент — жители начали осваивать практики водопоискательства.
Жители сообщали о критической ситуации. Местные телеграм-каналы отмечали, что "к такому жизнь их не готовила".
В понедельник, 27 октября, в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината Госкорпорации Ростех был добыт уникальный образец балтийского самоцвета. Отмечалось, что это самый крупный самородок янтаря за последние четыре года, он весит более двух килограммов и получил название "Рекордсмен".
В понедельник также на территории Севастопольского морского завода опрокинулся плавучий кран. Позднее крымское главное управление СК РФ сообщило, что перевернувшийся в бухте города плавкран не был введен в эксплуатацию и проходил испытания грузового устройства.
27 октября карибский регион накрыл один из самых мощных в Карибском бассейне за последние 150 лет ураган "Мелисса". Он вызвал катастрофические разрушения на Ямайке, Кубе, Гаити и теперь движется к Багамским островам.
Группе исследователей-экологов NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) удалось совершить полет, на который решаются единицы, ― их самолет пролетел через центр урагана "Мелисса".
Во вторник, 28 октября, в Чернобыле были обнаружены собаки с необычной синей шерстью. Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на местных зооволонтеров, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружены собаки с необычным окрасом шерсти — ярко-синего цвета.
Предположительно, такая особенность стала результатом воздействия химических веществ на территории. При этом животные демонстрируют активность и хорошее физическое состояние. Организация "Собаки Чернобыля", опубликовавшая фотографии, отметила, что ранее подобные случаи не фиксировались.
Тогда же Минпромторг России сообщил, что второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев". Тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14, отметили в ведомстве
В тот же день, 28 октября, президент США Дональд Трамп совместил официальный визит в Японию с танцевальным номером на палубе авианосца. В ходе визита в Японию глава Белого дома посетил авианосец "Джордж Вашингтон", где выступил перед американскими военнослужащими. После официальной речи глава государства неожиданно исполнил свой фирменный танец под хит Y.M.C.A. группы Village People.
В среду, 29 октября, норвежская компания 1X запустила прием предзаказов на робота-гуманоида Neo, способного выполнять домашние обязанности. Как сообщает производитель, робот может убирать разбросанные вещи, готовить еду и поддерживать беседу — в том числе шутить и отвечать на вопросы благодаря продвинутому ИИ.
Стоимость новинки составляет $20 тысяч (около 1,5 млн рублей). Разработчики подчеркивают, что Neo представляет собой новый этап в развитии бытовой робототехники, сочетая практические функции с социальным взаимодействием.
В четверг, 30 октября, в Сети всплыло фото предприимчивого француза, который превратил свой свадебный пиджак в ходячий рекламный щит. Чтобы оплатить торжество, молодожен разместил на одежде логотипы 26 стартапов, виртуозно совместив романтику с монетизацией.
Как признался жених, эта нестандартная маркетинговая акция принесла ему $10 тысяч (около 800 тысяч рублей). Правда, половина суммы тут же ушла на сам костюм, а четверть — на налоги.
В пятницу, 31 октября, в Большом Московском цирке прошла открытая репетиция предстоящего шоу. Посетители уже успели поделиться восторженными отзывами: "Эдгард и Аскольд очень интересно рассказывали про закулисье создания номеров и дрессуры, общались с залом, отвечали на вопросы".
Между тем накануне финская газета Helsingin Sanomat опубликовала статью, в которой говорится о том, что заявление Дональда Трампа о "немедленном" начале ядерных испытаний представляет собой попытку привлечь внимание президента России Владимира Путина. Пользователи Сети уже успели "проиллюстрировать" появившуюся новость.
Подробности в публикации "Испытания начнутся немедленно": заявление Трампа является попыткой привлечь внимание Кремля — СМИ.
