Пляшущий Трамп, "водное сафари" во Львове, костюм-спонсор и "радио-псы". Неделя необычных фотофактов - 01.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251101/plyashuschiy-tramp-vodnoe-safari-vo-lvove-kostyum-sponsor-i-radio-psy-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1070964743.html
Пляшущий Трамп, "водное сафари" во Львове, костюм-спонсор и "радио-псы". Неделя необычных фотофактов
Пляшущий Трамп, "водное сафари" во Львове, костюм-спонсор и "радио-псы". Неделя необычных фотофактов - 01.11.2025 Украина.ру
Пляшущий Трамп, "водное сафари" во Львове, костюм-спонсор и "радио-псы". Неделя необычных фотофактов
Стильный "инспектор" из соцсетей оказался случайным прохожим у Лувра. Американский лидер совместил официальный визит в Японию с танцевальным номером на палубе авианосца. Норвежская компания открыла предзаказ на робота-гуманоида. В Чернобыле заметили собаки с синей шерстью. Француз гениально монетизировал свадьбу: пиджак как рекламный щит.
2025-11-01T07:10
2025-11-01T07:10
фото
эксклюзив
россия
сша
япония
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
львов
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_32:0:1154:631_1920x0_80_0_0_383135015865da316b7eab742ca8fa99.jpg
В субботу, 25 октября, на просторах социальных сетей появилась вирусная фотография, на которой у входа в ограбленный Лувр запечатлён элегантный молодой человек в шляпе и с тростью. Пользователи Сети предположили, что это тот самый детектив, которому поручено найти преступников, ограбивших французский музей. Однако журналисты установили, что мужчина является случайным прохожим — на других кадрах с тем же составом полиции видны иные граждане. Стоит напомнить, что ограбление произошло 19 октября, когда преступники проникли в музей через окно с помощью автоподъёмника. Им удалось похитить девять уникальных украшений из Галереи Аполлона за семь минут. В тот же день, 25 октября, спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в ходе визита в Нью-Йорк представил необычный дипломатический жест — шоколадные конфеты с портретом российского лидера Владимира Путина и его ключевыми цитатами. Как сообщил Дмитриев в своем Телеграм-канале, сладкие сувениры стали частью российско-американского диалога. На упаковках размещены знаковые фразы главы государства: "Своих не бросаем" и "Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно". В воскресенье, 26 октября, Львов открыл сезон "водного сафари": очереди за водой стали новым вынужденным хобби горожан. Из-да масштабной аварии в системе водоснабжения город погрузился в уникальный исторический эксперимент — жители начали осваивать практики водопоискательства. Жители сообщали о критической ситуации. Местные телеграм-каналы отмечали, что "к такому жизнь их не готовила". В понедельник, 27 октября, в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината Госкорпорации Ростех был добыт уникальный образец балтийского самоцвета. Отмечалось, что это самый крупный самородок янтаря за последние четыре года, он весит более двух килограммов и получил название "Рекордсмен". В понедельник также на территории Севастопольского морского завода опрокинулся плавучий кран. Позднее крымское главное управление СК РФ сообщило, что перевернувшийся в бухте города плавкран не был введен в эксплуатацию и проходил испытания грузового устройства. 27 октября карибский регион накрыл один из самых мощных в Карибском бассейне за последние 150 лет ураган "Мелисса". Он вызвал катастрофические разрушения на Ямайке, Кубе, Гаити и теперь движется к Багамским островам. Группе исследователей-экологов NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) удалось совершить полет, на который решаются единицы, ― их самолет пролетел через центр урагана "Мелисса".Во вторник, 28 октября, в Чернобыле были обнаружены собаки с необычной синей шерстью. Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на местных зооволонтеров, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружены собаки с необычным окрасом шерсти — ярко-синего цвета. Предположительно, такая особенность стала результатом воздействия химических веществ на территории. При этом животные демонстрируют активность и хорошее физическое состояние. Организация "Собаки Чернобыля", опубликовавшая фотографии, отметила, что ранее подобные случаи не фиксировались. Тогда же Минпромторг России сообщил, что второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев". Тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14, отметили в ведомствеВ тот же день, 28 октября, президент США Дональд Трамп совместил официальный визит в Японию с танцевальным номером на палубе авианосца. В ходе визита в Японию глава Белого дома посетил авианосец "Джордж Вашингтон", где выступил перед американскими военнослужащими. После официальной речи глава государства неожиданно исполнил свой фирменный танец под хит Y.M.C.A. группы Village People.В среду, 29 октября, норвежская компания 1X запустила прием предзаказов на робота-гуманоида Neo, способного выполнять домашние обязанности. Как сообщает производитель, робот может убирать разбросанные вещи, готовить еду и поддерживать беседу — в том числе шутить и отвечать на вопросы благодаря продвинутому ИИ. Стоимость новинки составляет $20 тысяч (около 1,5 млн рублей). Разработчики подчеркивают, что Neo представляет собой новый этап в развитии бытовой робототехники, сочетая практические функции с социальным взаимодействием. В четверг, 30 октября, в Сети всплыло фото предприимчивого француза, который превратил свой свадебный пиджак в ходячий рекламный щит. Чтобы оплатить торжество, молодожен разместил на одежде логотипы 26 стартапов, виртуозно совместив романтику с монетизацией. Как признался жених, эта нестандартная маркетинговая акция принесла ему $10 тысяч (около 800 тысяч рублей). Правда, половина суммы тут же ушла на сам костюм, а четверть — на налоги.В пятницу, 31 октября, в Большом Московском цирке прошла открытая репетиция предстоящего шоу. Посетители уже успели поделиться восторженными отзывами: "Эдгард и Аскольд очень интересно рассказывали про закулисье создания номеров и дрессуры, общались с залом, отвечали на вопросы". Между тем накануне финская газета Helsingin Sanomat опубликовала статью, в которой говорится о том, что заявление Дональда Трампа о "немедленном" начале ядерных испытаний представляет собой попытку привлечь внимание президента России Владимира Путина. Пользователи Сети уже успели "проиллюстрировать" появившуюся новость.Подробности в публикации "Испытания начнутся немедленно": заявление Трампа является попыткой привлечь внимание Кремля — СМИ.
россия
сша
япония
львов
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_172:0:1013:631_1920x0_80_0_0_7cb263fd70c212648eaf8be7de9673c4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, россия, сша, япония, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, львов, франция
фото, Эксклюзив, Россия, США, Япония, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Львов, Франция

Пляшущий Трамп, "водное сафари" во Львове, костюм-спонсор и "радио-псы". Неделя необычных фотофактов

07:10 01.11.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Стильный "инспектор" из соцсетей оказался случайным прохожим у Лувра. Американский лидер совместил официальный визит в Японию с танцевальным номером на палубе авианосца. Норвежская компания открыла предзаказ на робота-гуманоида. В Чернобыле заметили собаки с синей шерстью. Француз гениально монетизировал свадьбу: пиджак как рекламный щит.
В субботу, 25 октября, на просторах социальных сетей появилась вирусная фотография, на которой у входа в ограбленный Лувр запечатлён элегантный молодой человек в шляпе и с тростью.
Пользователи Сети предположили, что это тот самый детектив, которому поручено найти преступников, ограбивших французский музей. Однако журналисты установили, что мужчина является случайным прохожим — на других кадрах с тем же составом полиции видны иные граждане.
Стоит напомнить, что ограбление произошло 19 октября, когда преступники проникли в музей через окно с помощью автоподъёмника. Им удалось похитить девять уникальных украшений из Галереи Аполлона за семь минут.
© AP / Thibault Camus
- РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP / Thibault Camus
В тот же день, 25 октября, спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в ходе визита в Нью-Йорк представил необычный дипломатический жест — шоколадные конфеты с портретом российского лидера Владимира Путина и его ключевыми цитатами.
Как сообщил Дмитриев в своем Телеграм-канале, сладкие сувениры стали частью российско-американского диалога. На упаковках размещены знаковые фразы главы государства: "Своих не бросаем" и "Вести диалог с Россией с точки зрения силы — бессмысленно".
© Фото : Telegram-канал Кирилла Дмитриева
1 из 2
© Фото : Telegram-канал Кирилла Дмитриева
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна во время встречи в Майами.
Спецпредставитель президента РФ К. Дмитриев встретился с конгрессвумен США А. П. Луной
2 из 2
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна во время встречи в Майами.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 2
© Фото : Telegram-канал Кирилла Дмитриева
2 из 2
Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна во время встречи в Майами.
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
В воскресенье, 26 октября, Львов открыл сезон "водного сафари": очереди за водой стали новым вынужденным хобби горожан. Из-да масштабной аварии в системе водоснабжения город погрузился в уникальный исторический эксперимент — жители начали осваивать практики водопоискательства.
Жители сообщали о критической ситуации. Местные телеграм-каналы отмечали, что "к такому жизнь их не готовила".
© Фото : Политика Страны / Telegram
- РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Политика Страны / Telegram
В понедельник, 27 октября, в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината Госкорпорации Ростех был добыт уникальный образец балтийского самоцвета. Отмечалось, что это самый крупный самородок янтаря за последние четыре года, он весит более двух килограммов и получил название "Рекордсмен".
© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината / Перейти в фотобанк

Янтарный комбинат Ростеха добыл самый крупный за последние четыре года самородок
1 из 4

© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината / Перейти в фотобанк

Янтарный комбинат Ростеха добыл самый крупный за последние четыре года самородок
2 из 4

© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината / Перейти в фотобанк

Янтарный комбинат Ростеха добыл самый крупный за последние четыре года самородок
3 из 4

© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината / Перейти в фотобанк

Янтарный комбинат Ростеха добыл самый крупный за последние четыре года самородок
4 из 4

© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Перейти в фотобанк
1 из 4

© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Перейти в фотобанк
2 из 4

© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Перейти в фотобанк
3 из 4

© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Перейти в фотобанк
4 из 4

© Фото : Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Перейти в фотобанк
В понедельник также на территории Севастопольского морского завода опрокинулся плавучий кран. Позднее крымское главное управление СК РФ сообщило, что перевернувшийся в бухте города плавкран не был введен в эксплуатацию и проходил испытания грузового устройства.
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : соцсети
27 октября карибский регион накрыл один из самых мощных в Карибском бассейне за последние 150 лет ураган "Мелисса". Он вызвал катастрофические разрушения на Ямайке, Кубе, Гаити и теперь движется к Багамским островам.
Группе исследователей-экологов NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США) удалось совершить полет, на который решаются единицы, ― их самолет пролетел через центр урагана "Мелисса".
© Getty Images / Handout
1 из 7

© Getty Images / Handout
© AP / Matias Delacroix
2 из 7

© AP / Matias Delacroix
© AP / Matias Delacroix
3 из 7

© AP / Matias Delacroix
© AP / Matias Delacroix
4 из 7

© AP / Matias Delacroix
© AP / Matias Delacroix
5 из 7

© AP / Matias Delacroix
© Getty Images / Anadolu
6 из 7

© Getty Images / Anadolu
© AP / Matias Delacroix
7 из 7

© AP / Matias Delacroix
1 из 7

© Getty Images / Handout
2 из 7

© AP / Matias Delacroix
3 из 7

© AP / Matias Delacroix
4 из 7

© AP / Matias Delacroix
5 из 7

© AP / Matias Delacroix
6 из 7

© Getty Images / Anadolu
7 из 7

© AP / Matias Delacroix
Во вторник, 28 октября, в Чернобыле были обнаружены собаки с необычной синей шерстью. Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на местных зооволонтеров, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС обнаружены собаки с необычным окрасом шерсти — ярко-синего цвета.
Предположительно, такая особенность стала результатом воздействия химических веществ на территории. При этом животные демонстрируют активность и хорошее физическое состояние. Организация "Собаки Чернобыля", опубликовавшая фотографии, отметила, что ранее подобные случаи не фиксировались.
© Фото : скриншот видео из соцсетей
- РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Тогда же Минпромторг России сообщил, что второй импортозамещенный образец российского самолета МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев". Тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14, отметили в ведомстве
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в воздух
1 из 4

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в воздух
2 из 4

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в воздух
3 из 4

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
© Фото : Пресс-служба ОАК / Перейти в фотобанк

Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в воздух
4 из 4

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
1 из 4

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
2 из 4

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
3 из 4

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
4 из 4

© Фото : Пресс-служба ОАК
Перейти в фотобанк
В тот же день, 28 октября, президент США Дональд Трамп совместил официальный визит в Японию с танцевальным номером на палубе авианосца. В ходе визита в Японию глава Белого дома посетил авианосец "Джордж Вашингтон", где выступил перед американскими военнослужащими. После официальной речи глава государства неожиданно исполнил свой фирменный танец под хит Y.M.C.A. группы Village People.
© AP / Eugene Hoshiko
- РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© AP / Eugene Hoshiko
В среду, 29 октября, норвежская компания 1X запустила прием предзаказов на робота-гуманоида Neo, способного выполнять домашние обязанности. Как сообщает производитель, робот может убирать разбросанные вещи, готовить еду и поддерживать беседу — в том числе шутить и отвечать на вопросы благодаря продвинутому ИИ.
Стоимость новинки составляет $20 тысяч (около 1,5 млн рублей). Разработчики подчеркивают, что Neo представляет собой новый этап в развитии бытовой робототехники, сочетая практические функции с социальным взаимодействием.
© Фото : 1x.tech
1 из 4
© Фото : 1x.tech
© Фото : 1x.tech
2 из 4
© Фото : 1x.tech
© Фото : 1x.tech
3 из 4
© Фото : 1x.tech
© Фото : 1x.tech
4 из 4
© Фото : 1x.tech
1 из 4
© Фото : 1x.tech
2 из 4
© Фото : 1x.tech
3 из 4
© Фото : 1x.tech
4 из 4
© Фото : 1x.tech
В четверг, 30 октября, в Сети всплыло фото предприимчивого француза, который превратил свой свадебный пиджак в ходячий рекламный щит. Чтобы оплатить торжество, молодожен разместил на одежде логотипы 26 стартапов, виртуозно совместив романтику с монетизацией.
Как признался жених, эта нестандартная маркетинговая акция принесла ему $10 тысяч (около 800 тысяч рублей). Правда, половина суммы тут же ушла на сам костюм, а четверть — на налоги.
© Фото : RT на русском / Telegram
- РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : RT на русском / Telegram
В пятницу, 31 октября, в Большом Московском цирке прошла открытая репетиция предстоящего шоу. Посетители уже успели поделиться восторженными отзывами: "Эдгард и Аскольд очень интересно рассказывали про закулисье создания номеров и дрессуры, общались с залом, отвечали на вопросы".
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Открытая репетиция в Большом Московском цирке
1 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Открытая репетиция в Большом Московском цирке
2 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Открытая репетиция в Большом Московском цирке
3 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Открытая репетиция в Большом Московском цирке
4 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Открытая репетиция в Большом Московском цирке
5 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Открытая репетиция в Большом Московском цирке
6 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
1 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
2 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
3 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
4 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
5 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
6 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Между тем накануне финская газета Helsingin Sanomat опубликовала статью, в которой говорится о том, что заявление Дональда Трампа о "немедленном" начале ядерных испытаний представляет собой попытку привлечь внимание президента России Владимира Путина. Пользователи Сети уже успели "проиллюстрировать" появившуюся новость.
Подробности в публикации "Испытания начнутся немедленно": заявление Трампа является попыткой привлечь внимание Кремля — СМИ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
фотоЭксклюзивРоссияСШАЯпонияКирилл ДмитриевВладимир ПутинДональд ТрампЛьвовФранция
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10Пляшущий Трамп, "водное сафари" во Львове, костюм-спонсор и "радио-псы". Неделя необычных фотофактов
07:07Умер при невыясненных обстоятельствах. ТЦК в Киеве убили бусифицированного и остались безнаказанными
07:00Тимофей Сергейцев: Россия испытала "Буревестник" и "Посейдон", чтобы США не втянули ее в гонку вооружений
06:57Позывной "Чили": Ювелирно били FPV по вражеским блиндажам, когда в десяти метрах от них уже были наши
06:44Кирпичные узоры, снос памятника Гайдару, кино о диверсантах. События культуры
06:00Стальной кулак под Красноармейском: Рожин раскрыл, как взятие Родинского предрешает судьбу ВСУ
05:45"Фронт в кашеобразном состоянии": Борис Рожин про ситуацию на Добропольском выступе
05:30Выборочные облавы и массовые проверки — политолог рассказал о новых методах мобилизации в ВСУ
05:20"Выпадают целые области": Рожин рассказал про новую тактику ударов по энергосистеме Украины
05:10Синдром Органчика: Конончук о мышлении Трампа — стереотипы сыпятся "в рандомном порядке"
05:00Ищенко: США не готовы отказаться от гегемонии и хотят, чтобы Россия была "в услужении американцам"
04:45Провал дипломатии Зеленский компенсировал мобилизацией: эксперт про ужесточение призыва в ВСУ
04:44Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Наиболее вероятная дата грядущего конфликта – 2027 год" — эксперт про ситуацию вокруг Тайваня
04:24Росавиация закрыла для полётов ещё четыре аэропорта
04:15Борис Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ усилить наступление под Волчанском
04:13Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Москву и Воронеж. Дополнение списка "тревожных" регионов
04:00"Китай ощутимо подставил экономическое плечо России с выгодой для себя" — эксперт Конончук
03:54Швейцария ограничила порядок предоставления убежища беженцам из ряда регионов Украины
03:13Хуситы предадут суду за шпионаж более 40 сотрудников ООН
Лента новостейМолния