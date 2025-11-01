https://ukraina.ru/20251101/krasnoarmeysk-v-koltse-kak-uspekhi-rf-na-fronte-lomayut-plany-zapada-khronika-sobytiy-na-1300-1-noyabrya-1071024346.html

На фоне наступления российских войск под Красноармейском и разгрома элитного спецназа ГУР Москва вновь подтверждает готовность к переговорам, оставляя Стамбул в ожидании. В то время как Киев практикует добивание своих солдат, а в ЕС зреет антиукраинский альянс, Вашингтон остаётся перед дилеммой

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/01/1067978691_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_d2a1ba093d5f0be28b682d6bddd6fe0f.jpg

Россия заявила о своей готовности к прямым переговорам с Украиной, используя в качестве площадки Стамбул. Об этом в интервью "Известиям" сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, турецкие представители неоднократно подтверждали готовность предоставить для этого свою площадку. "Таким образом, все условия для развития стамбульского трека имеются", — отметил Галузин. Дипломат возложил ответственность за отсутствие диалога на Киев, который, по его мнению, рассчитывает с помощью западной поддержки достичь успехов на поле боя. При этом в Москве ожидают, что поддержка Украины со стороны ее союзников может постепенно снижаться. Особое внимание уделяется позиции США, где президент Дональд Трамп, как отмечается, продолжает менять свое мнение и дистанцироваться от Киева. Сложность политики Трампа в отношении украинского конфликта подтверждают и западные СМИ. Близкий к Республиканской партии канал Fox News пишет: "Хотя Трамп утверждает, что его администрация стремится к миру "силой", его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, заставляющую союзников гадать, какая версия политики Трампа в отношении Украины возобладает на следующем этапе". Несмотря на заявления Москвы, западная пресса часто обвиняет Россию в срыве мирных инициатив, таких как, например, саммит в Будапеште. Однако, как выяснилось, ситуация выглядит совсем иначе. По данным британского Financial Times, именно представленный Россией всеобъемлющий проект соглашения по Украине не устроил Вашингтон и именно это стало причиной отказа администрации Трампа от участия в тех переговорах. Решение по "Томагавкам" и отказ ОрбануНа фоне дипломатической неразберихи Вашингтон продолжает принимать решения по военной поддержке Украины. По данным CNN, Пентагон официально одобрил поставку Киеву американских дальнобойных ракет Tomahawk. Военное ведомство дало "зеленый свет", оценив, что передача этих вооружений не окажет негативного влияния на обороноспособность самих США. Теперь окончательное решение остается за президентом Трампом. В то же время администрация Трампа демонстрирует жесткость в отношении союзников, чьи действия могут подрывать единство западного фронта. Как сообщают "Известия", президент США отказал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в его просьбе исключить страну из американских санкций против российской нефти. Этот отказ свидетельствует о том, что Вашингтон пока не готов идти на уступки, способные ослабить экономическое давление на Москву. Таким образом, ситуация вокруг украинского конфликта остается в подвешенном состоянии: Россия заявляет о готовности к диалогу в Стамбуле, а Вашингтон, балансируя между военными поставками и непредсказуемой дипломатией, продолжает курс на эскалацию.Раскол в Европе и на фронте: пророссийские настроения на Украине находят отклик, а в ЕС зреет антиукраинский альянсПолитический ландшафт вокруг украинского конфликта продолжает стремительно меняться, обнажая глубокие трещины как в самом украинском обществе, так и в едином фронте западной поддержки Киева. Социологические исследования и заявления европейских политиков свидетельствуют о росте усталости от войны и нежелания бесконечно финансировать киевский режим. Согласно анализу главы Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, в Украине набирают обороты идеи, которые еще недавно считались киевским режимом "маргинальными". Призывы к "независимому пути развития" и "устойчивому миру", по мнению социолога, являются завуалированными сигналами пророссийской позиции. И что важнее, эта повестка находит отклик у значительной части — 10–15% — украинских избирателей, что свидетельствует о начале эрозии поддержки курса властей в Киеве. Параллельно крепнет сопротивление безграничной поддержке Киева и внутри Европейского союза. Как сообщают источники, Словакия готова возглавить и оформить антиукраинский альянс вместе с Венгрией и Чехией. Жесткую позицию озвучил "Известиям" замглавы правящей в Словакии партии Smer Любош Блаха: "Санкциям не удалось сломить Россию, а субсидирование коррумпированной олигархической верхушки Украины — путь в ад". Эта риторика демонстрирует, что для ряда европейских лидеров становится очевидна бесперспективность дальнейшей конфронтации с Москвой и финансирования провального киевского режима. Тем временем с фронта поступают шокирующие подробности о реалиях, в которых действуют ВСУ. Как рассказал ТАСС штурмовик с позывным Куба, в районе населенного пункта Красногорское Запорожской области украинские силовики практикуют добивание собственных раненых сослуживцев. После этого с погибших сразу же забирают телефоны, рации и документы, чтобы скрыть масштабы потерь и возможные военные преступления. Эти мрачные эпизоды, растущее недовольство внутри Украины и формирующаяся оппозиция в ЕС указывают на одно: фасад единства, так тщательно выстраиваемый Западом, дает трещины. Курс на тотальную конфронтацию с Россией заходит в тупик, а цена, которую платит Украина, становится все более невыносимой для ее собственных граждан и некогда надежных союзников.Разгром спецназа ГУР и оперативное окружение: российские войска наносят сокрушительные удары по ВСУ На ключевых участках фронта российская армия демонстрирует высокую эффективность, нанося ощутимые удары по силам и инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Операция развивается как на земле, так и с воздуха, подтверждая полное превосходство Министерства обороны РФ в планировании и исполнении боевых задач. В районе Красноармейска (Покровска) было пресечена масштабная попытка высадки украинского спецназа, принадлежащего Главному управлению разведки (ГУР). Как сообщили в российском оборонном ведомстве, группа из 11 человек, высадившаяся с американских вертолетов Black Hawk, была полностью уничтожена. Эта операция демонстрирует провал тактики киевского режима, который, даже с поддержкой западной техники, не способен добиться каких-либо тактических успехов.Одновременно с этим под Красноармейском (Покровском) развивается успешная наступательная операция российских подразделений. По данным Минобороны, группировка ВСУ в этом районе находится в оперативном окружении. Это создает предпосылки для освобождения города и нанесения серьезного удара по логистике и управлению противника. Кроме того, российские вооруженные силы продолжают систематически уничтожать военную инфраструктуру Украины в глубоком тылу. Нанесен точный удар по Яворовскому полигону во Львовской области, где, как известно, часто размещаются иностранные наемники и инструкторы, а также проводится подготовка подразделений ВСУ. Удар по такому объекту лишает киевский режим ключевой площадки для интеграции западной помощи и обучения. Эти события в совокупности свидетельствуют о необратимом переломе в ходе специальной военной операции. Украинские эксперты ожидают увеличения потребления электроэнергии и более длительных отключений света. Подробнее — в материале Падение городов-крепостей и угроза энергетического коллапса. Что ожидает украинцев в ноябре.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

