Падение городов-крепостей и угроза энергетического коллапса. Что ожидает украинцев в ноябре

Последний месяц осени ожидаемо принесёт похолодание, к которому еще не готовы коммунальные службы многих городов Украины, где отопление так и не подключили. Соответственно, украинские эксперты ожидают увеличения потребления электроэнергии и более длительных отключений света.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070236673_0:248:2762:1802_1920x0_80_0_0_589a5cdb81a2832e0123875a5125bb7f.jpg

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко предупреждает: даже небольшое похолодание в ноябре, до минус 5–10 градусов, приведёт к резкому росту потребления электроэнергии и энергетическому коллапсу. С другой стороны, синоптики не обещают в ноябре длительных заморозков, утверждая, что температура будет на пару градусов выше нормы.Тем не менее, по словам Попенко, потребление газа в ноябре составляет обычно 1,5 млрд, а в декабре около 2 млрд куб. Исходя из таких расходов и существующих запасов газа, он делает вывод, что Украине хватит газа даже при относительно теплых месяцах до 01.01.2026 года и "переходной остаток" будет 0,7 млрд куб.Украинские СМИ также уже открыто говорят, что вскоре падут некоторые города, которые Зеленский удерживает ценой больших потерь, чтобы доказать администрации США свою способность воевать и дальше. Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что до нового года ВСУ может потерять сразу ряд значимых городов-крепостей: Покровск и Мирноград, Северск, Лиман, Купянск, Гуляйполе, Волчанск и Новопавловку. Все эти населенные пункты являются важными оборонительными узлами. Задача гарнизона, который сейчас в Покровске-Мирнограде, - ценой собственных жизней, затянуть падение "фортеци" хотя бы до конца ноября, пишет "Легитимный".В украинском телемарафоне рассказывают, что россиянам якобы дана задача к середине ноября взять Покровск (Красноармейск). Соответственно, если ВСУ удастся продержаться в каком-нибудь подвале города до 16 ноября, будет заявлено о "победе" и "срыве планов россиян", которые на Украине сами и сочиняют.Эксперты ожидают, что из-за отступлений и провалов на фронте в ноябре в отставку отправят главкома Александра Сырского. Однако заменят его очевидно на какого-нибудь еще более беспринципного "мясника".Как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент", глава Офиса президента Андрей Ермак готовит отставку Сырского на ноябрь, так как понимает негатив от ситуации с Покровской воронкой и Купянском для рейтинга власти, поэтому и хочет сместить акцент на провалы главкома.Вместе с тем, тот же "Резидент" прогнозирует в ноябре новую фазу мобилизационных мероприятий, если с Москвой не удастся договориться о перемирии. "Уже через пару недель может стартовать всеукраинская мобилизация, которая станет крупнейшей за всё время войны. Работы ТЦКшникам-полицаям предстоит много — в Украине по подсчетам нардепа Галины Янченко, около 1,5 миллиона мужчин призывного возраста до сих пор не обновили свои военные учетные данные", - сообщал "Резидент" в конце октября.В октябре Верховная Рада уже в семнадцатый раз продлила действие военного положения и мобилизации на три месяца - с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года. Следовательно, насильственная мобилизация будет продолжаться и даже усилится.С 1 ноября "людоловов" из ТЦК также освободят от некоторых функций – они не будут принимать документы на отсрочку от мобилизации, сосредоточившись исключительно на отлове людей. Отменяются и многие бумажные справки об отсрочке. Единственным вариантом остается лишь онлайн-вариант через приложение "Резерв+", хотя украинские мужчины с правом на отсрочку постоянно жалуются, что приложение либо не работает, либо произвольно меняет статус человека на "в розыске". Такой вариант "цифровизации" должен помочь загнать на фронт всех кому до сих пор этого удавалось избежать на законных основаниях."Автоматизация отсрочек — шаг в сторону цифровизации бюрократии, однако вызывает ряд вопросов. Во-первых, насколько надёжно работает система "Резерв+"? Во-вторых, как быть с ошибками в реестрах, которые могут привести к недействительности отсрочки и возможным нарушениям прав граждан?", - задаёт вопросы украинский Telegram-канал "XUA-фото войны".До 1 ноября все внутренне перемещенные лица должны были пройти физическую идентификацию для подтверждения своего статуса. Это касается пенсионеров, малообеспеченных семей, детей-сирот, лиц с инвалидностью. Многие из них не смогли это сделать физически, поэтому теряют право на нищенские выплаты в 2000 гр. За 2025 год по требованиям западных кредиторов количество переселенцев, получающих пособие, сократилось почти на 70%.С ноября и в соседней Польше завершают программу бесплатного проживания и питания для украинских беженцев. Со следующего месяца бесплатно в центрах размещения смогут оставаться только лица старше 65 лет и люди с инвалидностью.В ноябре цены на продукты питания, как отмечают эксперты, будут зависеть не только от сезонного фактора, но и во многом от ситуации с обеспечением предприятий электроэнергией.Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказывает изданию "Главред", что блэкауты негативно влияют на экономическую ситуацию - в том числе из-за нарушения логистики, что заставляет многих производителей и торговцев повышать цены. Кроме того, говорит экономист, возникают и прямые потери из-за попадания в производственные объекты и склады, что вместе с нарушением логистики увеличивает себестоимость продукции. Таким образом, одни факторы подорожания наслаиваются на другие, что ведёт к взлёту цен на все основные продукты.О ситуации с обеспечением Украины газом - в статье Михаила Павлива "Газовый капкан для киевского режима"

