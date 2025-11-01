Беспилотник нарушил работу аэропорта Берлина. Опять русский?
Работа аэропорта Берлина была временно приостановлена из-за обнаружения неизвестного беспилотного летательного аппарата, рейсы были перенаправлены в другие воздушные гавани. Об этом в ночь на 1 ноября сообщает РИА Новости
"Авиасообщение было нарушено в аэропорту Берлин-Бранденбург в пятницу вечером из-за по меньшей мере одного беспилотника… Беспилотник пролетел в том числе над южной частью аэропорта. Полёты были приостановлены примерно на два часа, с 20:00 до 22:00 [22:00 до 00:00 мск]", — говорится в публикации газеты Bild.
Это далеко не первый инцидент с БПЛА в немецких аэропортах. В ночь на 2 и 4 октября аэропорт Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. Заявляется, что во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных дронов были обнаружены в небе над федеральной землёй Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.
В этой связи глава МВД Германии Александр Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
Европейские СМИ ранее также сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов в Дании, Норвегии и Германии, безосновательно приписывая ряд случаев России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения иностранных СМИ о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны — "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают".
