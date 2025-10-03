https://ukraina.ru/20251003/dremlyuschiy-medved-a-ne-bumazhnyy-tigr-o-chm-govoril-putin-na-valdae-1069596840.html

Дремлющий медведь, а не бумажный тигр: о чём говорил Путин на Валдае

Выступление Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" кому-то показалось миролюбивым, кому-то – угрожающе предупреждающим. Бумажный тигр оказался не таким бумажным, тем более что это вообще-то медведь.

Речь Владимира Путина на "Валдае" живо обсуждалась во всех мировых новостных лентах. Особенно заинтересовали темы отношения к Западу и его гегемонии. Путин заявил, что сложившаяся многополярность стала ответом на попытки Запада сохранить глобальную гегемонию, и подчеркнул, что "никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко". На Западе этот тезис расценили традиционно как вызов сложившемуся миропорядку, в то время как страны глобального Юга (например, Индия) восприняли его как подтверждение курса на более самостоятельную внешнюю политику. Обращаясь к европейским элитам, Путин заявил: "Уймитесь, спите спокойно, займитесь своими проблемами". Он также назвал "чушью" разговоры о том, что Россия готовится напасть на НАТО. Несмотря на это, в Европе тон его выступления был расценен как "жесткий", а предупреждение о быстром и убедительном ответе на любые угрозы — как элемент силового давления. Что касается Украины, президент России повторил, что конфликта можно было бы избежать, и назвал украинцев "расходным материалом" для Запада. Больше оценок посланий Путина – в традиционном обзоре соцсетей экспертов.Политолог Алексей ЧеснаковОсновная часть выступления Путина на "Валдае" касалась вопросов взаимоотношений России и Запада. Многие тезисы были сформулированы и артикулированы впервые. Что само по себе требует внимания. Однако главное – набралась критическая масса, которая позволяет операционализировать позицию России по отношению к Западу, и в первую очередь к Европе, — это "дремлющий медведь", готовящийся к зиме. Россия открыто заявляет об отсутствии намерений вступать в прямую конфронтацию с Европой, однако если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными. Ведь, как известно, медведи крайне опасны если зимой их вывести из сонливого состояния. Сигнал послан. На основную часть европейской элиты он, скорее всего, не подействует. Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа — находить различные "угрозы" и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, и его просто так не остановить. Однако на тех, кто принимает реальные решения, эти сигналы могут и подействовать. Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно.Американист Алексей НаумовОчень "миротворческая" и примирительная речь Путина на Валдае. На фоне идущей жёсткой эскалации между Россией и ЕС с беспилотниками, самолётами и танкерами — видимо, попытка погасить нарастающую волну. Интересно, что будет сказано касательно США: пока вся критика в адрес ЕС и предшественников Трампа.Политолог Александр НосовичГлавное для меня в выступлении Путина на Валдае в контексте моей работы - это мастер-класс игры гениального гроссмейстера сразу на множестве шахматных досок. То есть обращение за два часа президентской сессии к огромному количеству самых разных аудиторий, в том числе зарубежных. Президент России разом за одно выступление обращался к американцам, украинцам, китайцам, французам. Обратите внимание, что при работе с американской аудиторией Путин больше не исходит из того, что существует единая американская нация и занимать сторону во внутреннем американском конфликте - себе дороже. Ещё полтора года назад в интервью Такеру Карлсону он из этого исходил и проявил осторожность, не работая напрямую на трампистов и MAGA, что многих в России и мире тогда удивило. Видимо, с тех пор российская американистика пришла к выводу, что гражданский раскол в США непреодолим, и Путин с этим выводом согласился. И по Украине однажды уже писал - повторю. Единственный в России, кто сейчас массированно прорывается в украинское публичное поле и умеет работать с украинским обществом эффективно, тонко и на перспективу - это Владимир Путин. Он чувствует, о чем украинцы сейчас думают под гнетом военной цензуры, и чем живут.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВыступление президента РФ на нынешнем "Валдае", пожалуй, исчерпывающе раскрыло тему мероприятия — "Полицентричный мир: инструкция по применению". Потому что, хотя организаторы и поставили в центр всей конференции понятие "хаоса" как определяющего качества современной политики, из выступления Владимира Путина следует, что хаос — это ещё и возможности. Конец эпохи однополярного доминирования, которое оказалось непосильным бременем для вчерашнего гегемона, вернул мир в состояние непостоянных союзов, лавирования в своих интересах — и неизбежного применения силы, если дипломатия не может защитить национальные интересы. О том, что подобный результат был неизбежен, Путин тоже напомнил, сказав, что "у всякой мощи всё-таки есть пределы". Нынешнее состояние мира — это прямое следствие просчётов и ошибок тех, кто полагал себя в праве и силах "рулить" миром единолично. Наша страна предлагает пройти этот период "почётной отставки" мирно. Президент отметил, что Россия не стремится к конфронтации, но впредь не может терпеть попыток навязать ей чужие правила. Как, собственно, и всё мировое большинство. Происходящие же в мире кризисы, включая войну на Украине, — это не что иное, как результаты судорожных попыток Запада сохранить статус-кво. Который уже невозможен, причём не по тактическим соображениям, а по причинам чуть ли не физического характера. Потому что мир бесповоротно изменился. Конечно, оценки ситуации в мире, прозвучавшие на "Валдае-2025", принципиально от прошлых не отличаются. Но изменились нюансы. Так, в ключевом для России на данный момент конфликте — украинском — ведущая роль переходит от США к Евросоюзу. Лидеры которого под лозунгом "Война всё спишет!" стремятся прикрыть внутренние проблемы внешней эскалацией. Отсюда — гиперактивная воинственность и, например, захват танкера французскими военными. Однако такое пиратство, как подчеркнул Путин, может привести к прямому столкновению. В итоге сила слов президента РФ оказалась такова, что танкер продолжил свой путь... В отношении США президент в своих репликах избрал любопытную тактику. Лично Трампа он неоднократно похвалил, в том числе за его план по сектору Газа как реалистичный вариант прекращения кровопролития — хотя и уточнив, что без признания Палестины долговременного решения не возникнет. Ещё большей похвалы удостоилось протрамповское движение MAGA, которое Путин упомянул необычным способом — рассказав про героическую гибель одного из его представителей, Майкла Глосса, добровольно пошедшего воевать за Россию. Тем не менее, в словах президента чётко прослеживалось отделение "трампистской Америки" от тех глобалистских сил в Вашингтоне, которые до сих пор не готовы учитывать интересы России — ни по Украине, ни в целом по новому миропорядку.Особенно явно это читалось в предупреждении о поставках Киеву "Томагавков", применять которые без прямого участия американских военнослужащих невозможно. По сути, именно эти деструктивные силы по обе стороны Атлантики толкают мир к краху всех прежних соглашений и окончательной разбалансировке международных отношений с неконтролируемыми последствиями. В ответ на это "Валдай-2025" обозначил: Россия предлагает всем сторонам выйти к новому периоду стабилизации мирно — но готова к любым вариантам. "Бумажный тигр? Ну идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром, — сказал Путин. — Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это бумажный тигр — что тогда само НАТО? Оно что тогда из себя представляет?"Американист Дмитрий ЕвстафьевВыступление В.В.Путина на "Валдае" было выдержано в классическом стиле: по форме очень мягкое, но содержащее целый ряд слоев и "зацепок". И в совокупности формирующих довольно жесткую палитру. Слушатель мог либо увидеть мягкость в деталях, либо попытаться понять "общую картину". Отрадно, что многие серьезные эксперты не стали комментировать "по горячим следам". Надеюсь, никто не будет спорить, что вчерашнее выступление было одним из наиболее внутренне "выстроенных" за последнее время? Честно признаюсь, несколько смысловых "закладок" в выступлении я увидел, но толковать их не берусь. Смысл "оговорки" про "директора ЦРУ", думаю, понял, хотя и не до конца. Главный лейтмотив выступления: не просто уверенность, но и ощущение, что руководство России никуда не спешит. Это очень видно было по фразе про ядерные испытания. Никакой конспирологии: большинство сил, играющих на эскалацию, стремятся к ускорению темпа событий. Особенно это заметно по британцам. Трамп ведет себя очень непоследовательно. В Газе ускорение, причем нарочитое. Вокруг Украины, скорее, замедление. И это не плановая разновекторность, а, если хотите, инстинктивная. Это очень заметно, к слову, и по Газе, и по Украине. Единственная тема, где есть элементы плановости в "игре темпом" - переговоры с Китаем. У нас, России, и у Китая попытка притормозить события носит продуманный и последовательный характер. Можно спорить, насколько эта стратегия верна (как, для России она единственная), но она продуманная и логичная.Журналист Кирилл ШуликаСмысл выступления президента в презентации политики Кремля для внешней аудитории. Есть что-то новое, конечно, например, про ДСНВ или комментарии насчет "теневого флота" и "Томагавков", но в целом это изложение того, что уже слышали в течение года, но только более системно. Для Путина этот формат важен, потому что он позиционирует Россию именно, как идеологическую альтернативу Западу. Конечно, говорит он про экономику, но мало, говорит про военную составляющую, но в необходимой части, например, про СВО или противостояние с НАТО, тем более сейчас военная тема стала частью политики. Однако главные заявления касаются идеологии и мировоззрения. И именно поэтому Путин взял с собой томик Пушкина, чтобы почитать стихи. Все же "Валдай" собирает пророссийских интеллектуалов со всего мира. Если хотите, то это такие амбассадоры России прежде всего на Западе. И кому, как не им говорить, про традиционные ценности, Чарли Кирка, Трампа и MAGA. Тут, кстати, есть интересный момент. России впервые, наверное, ценности американских республиканцев ближе, чем ценности демократов. Именно поэтому Путин не лукавит, когда говорит о том, что Трамп во многом его единомышленник и приятный собеседник. Они, так сказать, расходятся с ним по тактике, но при этом близки по мировоззрению. И взгляд на проблемы Европы у них в целом одинаковый. Кстати, и ближе им лидеры стран Глобального Юга, а не Запада. Но просто от вторых тоже никуда не денешься. И вот сейчас настало время нести в мир не про "родителя №1 и родителя №2", как это было еще недавно, а про то, что мир стоит на грани военного конфликта. Поэтому с Россией лучше не шутить, поэтому как раз сейчас заявления про "Орешник" и храбрость русских солдат и стали частью политического дискурса. Это на самом деле тревожит сильнее, чем обсуждавшиеся ранее проблемы западных девиантов и "новой этики". И это сигнал не только Европе, а в первую очередь Трампу. Мол, с Россией можно поладить и это лучше, чем обострять. С учетом особого внимания команды Трампа к европейским правым, до Белого дома эти месседжи дойдут и вопрос, как там на них отреагируют. С учетом того, что Трамп далеко не Зеленского встречал на красной ковровой дорожке. Этот ответ и есть главная интрига и то, ради чего надо было тратить четыре часа времени.Подробнее о том, как на валдайскую речь Путина отреагировали ведущие мировые СМИ - в статье Алексея Туманова "Французы поняли "пиратство", немцы празднуют "аншлюс". Как мировые СМИ трактовали Путина"

