Зеленский вылетит в Москву сразу после потери поддержки Запада — финский политик - 31.10.2025
Зеленский вылетит в Москву сразу после потери поддержки Запада — финский политик
Зеленский вылетит в Москву сразу после потери поддержки Запада — финский политик - 31.10.2025 Украина.ру
Зеленский вылетит в Москву сразу после потери поддержки Запада — финский политик
Прекращение западной поддержки может немедленно заставить Владимира Зеленского вылететь в Москву для ведения переговоров. Такое мнение в социальной сети X высказал Арманд Мема, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы", передают РИА Новости
2025-10-31T11:13
2025-10-31T12:09
"Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным", — заявил Мема.Финский политик полагает, что завершение конфликта на Украине всецело зависит от позиции Запада.Во вторник Зеленский заявил о готовности киевского режима к перемирию, но лишь по текущей линии фронта. По его словам, Украина готова вступить в переговоры, только исходя из тех позиций, на которых она "стоит", и не намерена выводить оттуда свои вооруженные формирования.В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к немедленному перемирию на Украине без устранения коренных причин конфликта идут вразрез с договоренностями, которые были достигнуты на Аляске президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.Больше важных новостей в публикации: Ядерный блеф Трампа и брюссельские драмы: Европа в тисках. Хроника событий на утро 31 октября на сайте Украина.ру.
Зеленский вылетит в Москву сразу после потери поддержки Запада — финский политик

11:13 31.10.2025 (обновлено: 12:09 31.10.2025)
 
Прекращение западной поддержки может немедленно заставить Владимира Зеленского вылететь в Москву для ведения переговоров. Такое мнение в социальной сети X высказал Арманд Мема, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы", передают РИА Новости
"Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным", — заявил Мема.
Финский политик полагает, что завершение конфликта на Украине всецело зависит от позиции Запада.
Во вторник Зеленский заявил о готовности киевского режима к перемирию, но лишь по текущей линии фронта. По его словам, Украина готова вступить в переговоры, только исходя из тех позиций, на которых она "стоит", и не намерена выводить оттуда свои вооруженные формирования.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к немедленному перемирию на Украине без устранения коренных причин конфликта идут вразрез с договоренностями, которые были достигнуты на Аляске президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Больше важных новостей в публикации: Ядерный блеф Трампа и брюссельские драмы: Европа в тисках. Хроника событий на утро 31 октября на сайте Украина.ру.
