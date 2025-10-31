Зеленский вылетит в Москву сразу после потери поддержки Запада — финский политик
11:13 31.10.2025 (обновлено: 12:09 31.10.2025)
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Прекращение западной поддержки может немедленно заставить Владимира Зеленского вылететь в Москву для ведения переговоров. Такое мнение в социальной сети X высказал Арманд Мема, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы", передают РИА Новости
"Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным", — заявил Мема.
Финский политик полагает, что завершение конфликта на Украине всецело зависит от позиции Запада.
Во вторник Зеленский заявил о готовности киевского режима к перемирию, но лишь по текущей линии фронта. По его словам, Украина готова вступить в переговоры, только исходя из тех позиций, на которых она "стоит", и не намерена выводить оттуда свои вооруженные формирования.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к немедленному перемирию на Украине без устранения коренных причин конфликта идут вразрез с договоренностями, которые были достигнуты на Аляске президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Больше важных новостей в публикации: Ядерный блеф Трампа и брюссельские драмы: Европа в тисках. Хроника событий на утро 31 октября на сайте Украина.ру.
06:00Унижение Зеленского в Вашингтоне: Алексей Мухин раскрыл двойную игру Трампа с ЕвропойАмериканский президент Дональд Трамп проводит противоречивую политику в отношении Евросоюза, намеренно создавая ситуацию неопределенности и манипулируя их ожиданиями по ключевым вопросам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин
Подписывайся на