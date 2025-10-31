https://ukraina.ru/20251031/zelenskiy-vyletit-v-moskvu-srazu-posle-poteri-podderzhki-zapada--finskiy-politik-1070961445.html

Зеленский вылетит в Москву сразу после потери поддержки Запада — финский политик

Зеленский вылетит в Москву сразу после потери поддержки Запада — финский политик - 31.10.2025 Украина.ру

Зеленский вылетит в Москву сразу после потери поддержки Запада — финский политик

Прекращение западной поддержки может немедленно заставить Владимира Зеленского вылететь в Москву для ведения переговоров. Такое мнение в социальной сети X высказал Арманд Мема, член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы", передают РИА Новости

2025-10-31T11:13

2025-10-31T11:13

2025-10-31T12:09

новости

украина

москва

россия

трамп и зеленский

владимир зеленский

владимир путин

украина.ру

переговоры по украине 2025

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_0:1:1042:587_1920x0_80_0_0_5cc4d7d5b030f325a1c759031e8a0c83.jpg

"Если мы перестанем поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным", — заявил Мема.Финский политик полагает, что завершение конфликта на Украине всецело зависит от позиции Запада.Во вторник Зеленский заявил о готовности киевского режима к перемирию, но лишь по текущей линии фронта. По его словам, Украина готова вступить в переговоры, только исходя из тех позиций, на которых она "стоит", и не намерена выводить оттуда свои вооруженные формирования.В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к немедленному перемирию на Украине без устранения коренных причин конфликта идут вразрез с договоренностями, которые были достигнуты на Аляске президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.Больше важных новостей в публикации: Ядерный блеф Трампа и брюссельские драмы: Европа в тисках. Хроника событий на утро 31 октября на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251031/unizhenie-zelenskogo-v-vashingtone-aleksey-mukhin-raskryl-dvoynuyu-igru-trampa-s-evropoy-1070930681.html

украина

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, москва, россия, трамп и зеленский, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, зеленский сегодня, что ждет зеленского, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, главные новости