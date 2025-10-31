https://ukraina.ru/20251031/khitryy-plan-nakanune-voennogo-i-finansovogo-kollapsa-chto-govoryat-na-ukraine-o-12-punktakh-zelenskogo-1070977508.html

"Хитрый план" накануне военного и финансового коллапса. Что говорят на Украине о "12 пунктах Зеленского"

На этой неделе украинские и западные СМИ сообщили, что Зеленский вместе с европейскими союзниками собирается предложить некий мирный план.

Год назад Владимир Зеленский представил так называемый план победы, который не стоил даже той бумаги, на которой был написан. По тому плану Россия должна была проиграть, а Украина — стать членом НАТО. Не срослось.Как сообщило 29 октября "Радио Свобода"*, новый мирный план будет состоять из 12 пунктов. Там есть и пункт о прекращении огня через 24 часа после принятия плана сторонами конфликта. Упоминаются планы на Запорожскую АЭС, которая сначала передаётся некой третьей стране, но для последующей передачи Украине. Фронт предлагается заморозить, а мониторить соблюдение прекращения огня предлагается Соединённым Штатам.Параллельно должны начаться переговоры о будущем управлении "оккупированными регионами", что предполагает изменение их статуса как субъектов Российской Федерации. С России снимаются лишь некоторые "символические санкции", но начинаются переговоры о компенсациях Киеву, а Запад может разморозить российские активы, которые, судя по всему, и должны затем пойти Украине в виде этих компенсаций.Примечательно, что план предполагает преимущественно какие-то символические уступки со стороны Киева, но вполне материальные уступки и бонусы со стороны Москвы. Помимо этого, Киев и Москва должны начать искать взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий.Нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский пишет, что есть некоторая вероятность того, что для мирного соглашения, возможно, придётся отматывать назад "языковый апартеид, нагромождённый за эти одиннадцать лет". Однако без этого, по его словам, Украина может потерять ещё несколько областей, городов и десятки тысяч жизней.Зеленский, когда анонсировал разработку этого плана, сразу же заявил, что Россия его не примет. В связи с этим у украинских экспертов сразу же возник вопрос: зачем его составлять, если известно, что одна из сторон на него не пойдёт. Очевидно, что так называемый мирный план сочиняют исключительно для Дональда Трампа, чтобы показать, кто якобы не хочет мирного урегулирования.Украинские эксперты сразу же отметили, что даже такой "хитрый мирный план" является существенным снижением уровня воинственности риторики Киева с его прежними "планами победы" и мечтами о границах 1991 года. Обычно такое ослабление риторики говорит об ухудшении ситуации на фронте или приближении финансового коллапса.Украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" отмечает, что очередной мирный план, созданный ЕС, "очень похож на Нормандский формат и даже хуже по юридическому весу минских соглашений". "Легитимный" также обращает внимание, что там нет никаких гарантий, что война не начнётся через месяц или год, когда переговоры зайдут в тупик, поэтому он похож на попытку добиться паузы, чтобы Киев укрепил свои силы.Одесский анархист Вячеслав Азаров тоже отмечает, что в представленном проекте мирного плана нет самого главного для Украины — отмены военного положения и демобилизации. "У нас, что, на фоне этих мирных процессов продолжится насильственная мобилизация, а выборов так и не будет? Без этих главных для украинского общества обязательств по возвращению гражданских прав и демократических процедур весь данный план означает лишь передышку в войне, а не её окончание", — пишет Азаров.Очевидно, что при подписании перемирия, но продолжении мобилизации и поставок вооружений в Киеве не планируют содержать миллионную армию, чтобы гонять на плацу ради парадов.Нардеп Александр Дубинский, обвинённый в госизмене, подчёркивает, что этот мирный план прямо противоречит требованиям РФ — сначала согласование условий мирного соглашения, а только после этого прекращение огня. Он также напоминает, что в Стамбуле РФ предлагала перемирие в обмен на отмену военного положения и прекращение мобилизации."Логика Украины здесь понятна — получить отсрочку на перевооружение, ротацию армии, укрепление линии фронта, получение ресурсов на продолжение войны. В качестве подсластителя предложено когда-то потом поговорить о русском языке и УПЦ", — отмечает нардеп. Дубинский также подчёркивает, что в новом мирном плане ничего не говорится о выборах на Украине, поэтому считает его "консервантом фашиствующего режима Зеленского".Нардеп считает, что план специально сочиняли под встречу лидеров США и Китая в Южной Корее. На этой встрече, отмечает нардеп, стало ясно, что Китай не собирается ограничивать закупку российских энергоресурсов, Россия сохраняет прежний объём доходов. А вот Европа, по его мнению, "ресурсно ответить не может, поэтому в традиционном стиле отвлечения внимания выдаёт какую-то никчёмную бумажку".Скорее всего, "никчёмная бумажка" окажется там же, где оказался "План победы" Зеленского, его же "План стойкости" и десятки договоров о безопасности, заключённых с западными странами. Чем дальше будет продвигаться российская армия, тем чаще будут возникать подобные планы, тем больше символических бонусов будут предлагать РФ, чтобы заболтать процесс урегулирования.* СМИ-иноагентЧитайте также: Европа представила 12 пунктов плана по Украине

