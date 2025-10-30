https://ukraina.ru/20251030/evropa-predstavila-12-punktov-plana-po-ukraine-1070942450.html

Европа представила 12 пунктов плана по Украине

Европа представила 12 пунктов плана по Украине - 30.10.2025 Украина.ру

Европа представила 12 пунктов плана по Украине

Европейские политики вновь достали из ящиков свои толстые папки с "мирными инициативами", объявили о двенадцати пунктах, двух фазах и механизмах контроля, и, как это уже было не раз, попытались представить ситуацию так, будто именно Киев определяет правила игры, а не просто соглашается с командами внешних покровителей.

2025-10-30T20:28

2025-10-30T20:28

2025-10-30T20:29

киев

россия

украина

владимир путин

шарль мишель

владимир зеленский

мнения

весь павлив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/18/1045591099_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_f54503639a66671b5db0704b69a211ed.jpg.webp

На европейских площадках сегодня звучит знакомая риторика: "Европа должна взять на себя лидерство в обеспечении устойчивого мира", заявлял Шарль Мишель, хотя уже одно положение документа о том, что над процессом будет стоять американская структура в лице Вашингтона, показывает, что лидерство Европы остаётся красивой фразой, не более.Если внимательно рассмотреть содержание этого так называемого плана, исчезает весь дипломатический блеск и остаётся сухая конструкция технической паузы, по простому затягивания времени. План предлагает прекращение огня практически немедленно, фиксацию линии соприкосновения, международный мониторинг и специальный механизм контроля. И тут же мы слышим из Киева знакомые мантры Владимира Зеленского: "Мы вернём весь наш суверенитет и все наши территории", хотя сам документ фактически фиксирует утрату контроля над значительной частью страны и перекладывает механизм будущих решений на внешних акторов.Отдельным пунктом стоит упоминание Запорожской атомной станции, которую предлагают передать "третьей стороне" до последующего возможного возвращения Украине. По факту – Киев фиксирует, что реальный контроль на земле ему не принадлежит и не будет принадлежать.Дальше — санкционные пункты. Запад теперь говорит о "поэтапной отмене санкций" и разморозке активов, но лишь после выполнения плана. И на этом фоне звучит позиция Москвы, высказанная Дмитрием Песковым: "Позиция России остаётся неизменной. Россия руководствуется и будет руководствоваться своими национальными интересами". Это не просто реакция, а демонстрация принципиальной логики — никакой навязанной заморозки на условиях Запада.Киев же торопится и нервничает. Власть не может признать истощение ресурса и падение инициативы, поэтому отчаянно пытается выдать паузу за победу дипломатии. Зеленский недавно сказал: "Россия не примет ни одного нашего предложения о мире", пытаясь играть на прежней риторике, но ситуация уже другая — теперь это не ультиматум России, а отчёты Киева перед Западом. И на этом фоне слова Владимира Путина, сказанные ещё весной — "Все задачи специальной операции будут выполнены" — звучат как контрапункт к попыткам затянуть, запарафинить переговорный процессСегодня Киев стремится убедить всех, что именно дипломатия и "международное лидерство" привели к появлению европейского плана, однако реальность куда прозаичнее. Украина пытается удержаться в ситуации, когда военный ресурс стремительно иссякает, мораль армии падает, мобилизация превращается в охоту на мужчин на улицах, а западная поддержка с каждым месяцем становится более выборочной и прагматичной. На земле ситуация ещё жёстче. Фронт еще не рушится, но критически гнется, а тыл все больше руинируется. Именно поэтому киевская власть пытается удержать ситуацию на политической риторике. Зеленский продолжает повторять: "Мы будем сражаться до конца", но эти слова всё чаще звучат как заклинание, а не как уверенная позиция. Параллельно приходят сообщения о дефиците боеприпасов, о падении эффективности ПВО, о критическом давлении на энергетическую инфраструктуру и о массовых жалобах мобилизованных на отсутствие подготовки и ресурсов.На этом фоне слова Путина — "Мы добьемся своих целей, вопрос лишь во времени" — приобретают не просто политическое, но стратегическое значение. Россия ведёт войну на износ и делает это системно, методично, наращивая промышленность и адаптируя тактику. Ну, а рептилоидам-глобалистам остается только излагать пункты плана, которые больше похожи на призыв к капитуляции Москвы. Что до Украины, то их мало интересует что от нее останется и останется ли вообще. Очередные планы рождаются не ради мира, а что бы не дать войне закончиться.Сегодня в европейских столицах стараются придать документу ореол исторического рубежа. В Брюсселе говорят о "моменте ответственности", в Берлине заявляют, что "Европа должна продемонстрировать способность к стратегической автономии", а в Париже повторяют мантру о "необходимости избежать затяжной войны". Все это слова – на деле страна 404 должна истечь кровью, но выиграть время для милитаризации Европы и максимально долго войной сдерживать Россию.Рептилоиды в очередной раз пытаются придать благообразность своим действиям делая вид, что очередной мирный план — это величественный шаг, а не вынужденная реакция на стратегическую реальность. Но слова Путина, сказанные ещё в этом году, звучат как ответ: "Мы никому не позволим диктовать нам условия безопасности". Российская позиция прозрачна — линия фронта не может быть зафиксирована в ущерб интересам страны, а любые формулы мира должны основываться на новых стратегических реалиях, а не на пожеланиях тех, кто проиграл. Киев, напротив, пытается торговаться, не имея предмета торга. Зеленский утверждает, что "мир возможен только на условиях Украины", но эта фраза уже не вызывает даже раздражения, лишь смех.Всё это не означает, что завтра прозвучит финальный аккорд. История движется не в телевизионных форматах. Она движется через накопление определяющих обстоятельств, истощение ресурсов и смену ситуации на фронте. И, как бы ни старались в Киеве делать вид, что всё под контролем, именно эти процессы определяют завтрашний день, и в них режим киевских упырей плывет по течению.Мир не приходит из пресс-релизов. Мир приходит тогда, когда одна из сторон теряет возможность воевать и диктовать условия. И сегодня очевидно, кто теряет эту возможность. Киев может повторять слова о "борьбе до конца", но конец определяется не заявлениями, а реальностью. И реальность уже говорит сама за себя.О том, как США и Европа добиваются продолжения войны на Украине и чем им на это отвечает Россия - в статье Владимира Скачко ""Посейдон" надежды общей. Трамп и США прикрываются миром, но корректируют войну"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

киев, россия, украина, владимир путин, шарль мишель, владимир зеленский, мнения, весь павлив