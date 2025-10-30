https://ukraina.ru/20251030/polsha-otkazalas-razblokirovat-kpp-na-granitse-soyuznogo-gosudarstva--1070910980.html
Польша отказалась разблокировать КПП на границе Союзного государства
Официальная Варшава отменила свой анонс возобновления работы погранпереходов на белорусском участке границы Союзного государства России и Белоруссии. С официальным заявлением об этом 30 октября выступил глава МВД Польши Марчин Кервиньский
новости
белоруссия
литва
польша
варшава
ес
украина.ру
контрабанда
сигареты
нелегалы
Глава МВД Польши Марчин Кервиньский подписал постановление о временном закрытии пограничных переходов с Белоруссией в сентябре. Поводом стали тревожные ощущение официальной Варшавы от запланированных на белорусских полигонах российско-белорусских военных учений "Запад-2025"."Закрытие пограничных переходов вступит в силу с полуночи 12 сентября этого года до дальнейшего уведомления", - информировало тогда МВД Польши.После учений, перенесённых подальше от границ Евросоюза, в Варшаве заявили о значительном укреплении своей границы с Белоруссией. Польские власти также отметили продолжающиеся угрозы наплыва нелегальных мигрантов с белорусского направления.28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией – в Бобровники и в Кузница.30 октября это заявление дезавуировал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский."Вероятно, мы бы сделали это гораздо раньше, если бы не тот факт, что одновременно свои переходы с Белоруссией закрывает Литва", — заявил польский министр. При этом он отметил, что "открытие переходов в Подляском воеводстве будет отложено на несколько недель". Кервиньский отметил, что Варшава приняла такое решение из солидарности с литовскими партнёрами.Правительство Литвы 29 октября закрыло перемещение иностранцев через границу с Белоруссией. Въезд в постсоветскую прибалтийскую республику имеют право сделать только обладатели паспортов Евросоюза и ВНЖ. Поводом стали активные заброски партий контрабандных сигарет в Литву из Белоруссии на на метеозондах. Из-за этого была парализована работа прибалтийского аэропорта. "Эта мера будет действовать до 24.00 30 ноября и может быть продлена после оценки ситуации и тенденций", - пояснили 29 октября министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.До этого литовские власти трижды закрывали движение через погранпереходы на границе с Белоруссией, являющейся частью границы Союзного государства.Позже литовские власти сделали послабления для ряда категорий иностранцев, следующих транзитом через Литву. Ранее на эту тему: Россия обеспечит бесперебойные коммуникации с Калининградом Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Глава МВД Польши Марчин Кервиньский подписал постановление о временном закрытии пограничных переходов с Белоруссией в сентябре. Поводом стали тревожные ощущение официальной Варшавы от запланированных на белорусских полигонах российско-белорусских военных учений "Запад-2025".
"Закрытие пограничных переходов вступит в силу с полуночи 12 сентября этого года до дальнейшего уведомления", - информировало тогда МВД Польши.
После учений, перенесённых подальше от границ Евросоюза, в Варшаве заявили о значительном укреплении своей границы с Белоруссией. Польские власти также отметили продолжающиеся угрозы наплыва нелегальных мигрантов с белорусского направления.
28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией – в Бобровники и в Кузница.
30 октября это заявление дезавуировал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
"Вероятно, мы бы сделали это гораздо раньше, если бы не тот факт, что одновременно свои переходы с Белоруссией закрывает Литва", — заявил польский министр.
При этом он отметил, что "открытие переходов в Подляском воеводстве будет отложено на несколько недель". Кервиньский отметил, что Варшава приняла такое решение из солидарности с литовскими партнёрами.
Правительство Литвы 29 октября закрыло перемещение иностранцев через границу с Белоруссией. Въезд в постсоветскую прибалтийскую республику имеют право сделать только обладатели паспортов Евросоюза и ВНЖ.
Поводом стали активные заброски партий контрабандных сигарет в Литву из Белоруссии на на метеозондах. Из-за этого была парализована работа прибалтийского аэропорта.
"Эта мера будет действовать до 24.00 30 ноября и может быть продлена после оценки ситуации и тенденций", - пояснили 29 октября министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.
До этого литовские власти трижды закрывали движение через погранпереходы на границе с Белоруссией, являющейся частью границы Союзного государства.
Позже литовские власти сделали послабления для ряда категорий иностранцев, следующих транзитом через Литву.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.