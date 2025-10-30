Польша отказалась разблокировать КПП на границе Союзного государства - 30.10.2025 Украина.ру
Польша отказалась разблокировать КПП на границе Союзного государства
Польша отказалась разблокировать КПП на границе Союзного государства
Польша отказалась разблокировать КПП на границе Союзного государства
Официальная Варшава отменила свой анонс возобновления работы погранпереходов на белорусском участке границы Союзного государства России и Белоруссии. С официальным заявлением об этом 30 октября выступил глава МВД Польши Марчин Кервиньский
2025-10-30T14:05
2025-10-30T14:05
Глава МВД Польши Марчин Кервиньский подписал постановление о временном закрытии пограничных переходов с Белоруссией в сентябре. Поводом стали тревожные ощущение официальной Варшавы от запланированных на белорусских полигонах российско-белорусских военных учений "Запад-2025"."Закрытие пограничных переходов вступит в силу с полуночи 12 сентября этого года до дальнейшего уведомления", - информировало тогда МВД Польши.После учений, перенесённых подальше от границ Евросоюза, в Варшаве заявили о значительном укреплении своей границы с Белоруссией. Польские власти также отметили продолжающиеся угрозы наплыва нелегальных мигрантов с белорусского направления.28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией – в Бобровники и в Кузница.30 октября это заявление дезавуировал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский."Вероятно, мы бы сделали это гораздо раньше, если бы не тот факт, что одновременно свои переходы с Белоруссией закрывает Литва", — заявил польский министр. При этом он отметил, что "открытие переходов в Подляском воеводстве будет отложено на несколько недель". Кервиньский отметил, что Варшава приняла такое решение из солидарности с литовскими партнёрами.Правительство Литвы 29 октября закрыло перемещение иностранцев через границу с Белоруссией. Въезд в постсоветскую прибалтийскую республику имеют право сделать только обладатели паспортов Евросоюза и ВНЖ. Поводом стали активные заброски партий контрабандных сигарет в Литву из Белоруссии на на метеозондах. Из-за этого была парализована работа прибалтийского аэропорта. "Эта мера будет действовать до 24.00 30 ноября и может быть продлена после оценки ситуации и тенденций", - пояснили 29 октября министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.До этого литовские власти трижды закрывали движение через погранпереходы на границе с Белоруссией, являющейся частью границы Союзного государства.Позже литовские власти сделали послабления для ряда категорий иностранцев, следующих транзитом через Литву. Ранее на эту тему: Россия обеспечит бесперебойные коммуникации с Калининградом Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Польша отказалась разблокировать КПП на границе Союзного государства

14:05 30.10.2025
 
Официальная Варшава отменила свой анонс возобновления работы погранпереходов на белорусском участке границы Союзного государства России и Белоруссии. С официальным заявлением об этом 30 октября выступил глава МВД Польши Марчин Кервиньский
Глава МВД Польши Марчин Кервиньский подписал постановление о временном закрытии пограничных переходов с Белоруссией в сентябре. Поводом стали тревожные ощущение официальной Варшавы от запланированных на белорусских полигонах российско-белорусских военных учений "Запад-2025".
"Закрытие пограничных переходов вступит в силу с полуночи 12 сентября этого года до дальнейшего уведомления", - информировало тогда МВД Польши.
После учений, перенесённых подальше от границ Евросоюза, в Варшаве заявили о значительном укреплении своей границы с Белоруссией. Польские власти также отметили продолжающиеся угрозы наплыва нелегальных мигрантов с белорусского направления.
28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией – в Бобровники и в Кузница.
30 октября это заявление дезавуировал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
"Вероятно, мы бы сделали это гораздо раньше, если бы не тот факт, что одновременно свои переходы с Белоруссией закрывает Литва", — заявил польский министр.
При этом он отметил, что "открытие переходов в Подляском воеводстве будет отложено на несколько недель". Кервиньский отметил, что Варшава приняла такое решение из солидарности с литовскими партнёрами.
Правительство Литвы 29 октября закрыло перемещение иностранцев через границу с Белоруссией. Въезд в постсоветскую прибалтийскую республику имеют право сделать только обладатели паспортов Евросоюза и ВНЖ.
Поводом стали активные заброски партий контрабандных сигарет в Литву из Белоруссии на на метеозондах. Из-за этого была парализована работа прибалтийского аэропорта.
"Эта мера будет действовать до 24.00 30 ноября и может быть продлена после оценки ситуации и тенденций", - пояснили 29 октября министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.
До этого литовские власти трижды закрывали движение через погранпереходы на границе с Белоруссией, являющейся частью границы Союзного государства.
Позже литовские власти сделали послабления для ряда категорий иностранцев, следующих транзитом через Литву.
Ранее на эту тему: Россия обеспечит бесперебойные коммуникации с Калининградом
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния