Россия обеспечит бесперебойные коммуникации с Калининградом

Руководство России знает об инициативе ограничить её связь с Калининградской областью и примет меры, обеспечивающие бесперебойность этой связи. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кремль отреагировал на заявление литовского президента Гитанаса Науседы, предложившего ограничить транзит в Калининградскую область. Песков в общении с журналистами отметил, что в Москве не только видели эти заявления прибалтийского политика, но и намерены принять соответствующие меры. "Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом - с неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал Песков.Науседа накануне заявил, что ограничение связей "большой России" с Калининградской областью якобы может быть обосновано борьбой с контрабандой - переброской сигарет в Литву с помощью воздушных шаров. Литовские таможенники и пограничники регулярно изымают большие партии табачной контрабанды, прибывающей железнодорожным и автомобильным транспортом из Белоруссии. Контрабандисты также используют плоты, дроны и воздушные шары. Белорусские сигареты из Литвы доходят до Италии. В конце октября Литва заблокировала въезд из Белоруссии, оставив возможность пересечения границы только для граждан ЕС и обладателей ВНЖ. Александр Лукашенко заявил 29 октября, что в ситуации следует разобраться и, если официальный Вильнюс докажет виновность белорусских властей в потоке контрабанды - извиниться перед прибалтийской постсоветской республикой. Официальный Вильнюс не признаёт Лукашенко законным президентом, поддерживая прозападную оппозицию. В Вильнюсе под литовской госохраной находится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая делает заявления от имени соотечественников и критикует официальный Минск. Правительство Литвы намерено рассмотреть вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией 29 октября. Ранее такую меру реализовала Польша. В решении проблемы белорусско-польского участка границы Союзного государства (которое в ЕС не признают) участвовали представители официального Пекина. Транзит через Белоруссию в ЕС китайских товаров в контейнерах по железной дороге важен для КНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

