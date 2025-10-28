Россия обеспечит бесперебойные коммуникации с Калининградом - 28.10.2025 Украина.ру
Россия обеспечит бесперебойные коммуникации с Калининградом
Руководство России знает об инициативе ограничить её связь с Калининградской областью и примет меры, обеспечивающие бесперебойность этой связи. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-10-28T15:54
2025-10-28T15:54
Кремль отреагировал на заявление литовского президента Гитанаса Науседы, предложившего ограничить транзит в Калининградскую область. Песков в общении с журналистами отметил, что в Москве не только видели эти заявления прибалтийского политика, но и намерены принять соответствующие меры. "Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом - с неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал Песков.Науседа накануне заявил, что ограничение связей "большой России" с Калининградской областью якобы может быть обосновано борьбой с контрабандой - переброской сигарет в Литву с помощью воздушных шаров. Литовские таможенники и пограничники регулярно изымают большие партии табачной контрабанды, прибывающей железнодорожным и автомобильным транспортом из Белоруссии. Контрабандисты также используют плоты, дроны и воздушные шары. Белорусские сигареты из Литвы доходят до Италии. В конце октября Литва заблокировала въезд из Белоруссии, оставив возможность пересечения границы только для граждан ЕС и обладателей ВНЖ. Александр Лукашенко заявил 29 октября, что в ситуации следует разобраться и, если официальный Вильнюс докажет виновность белорусских властей в потоке контрабанды - извиниться перед прибалтийской постсоветской республикой. Официальный Вильнюс не признаёт Лукашенко законным президентом, поддерживая прозападную оппозицию. В Вильнюсе под литовской госохраной находится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая делает заявления от имени соотечественников и критикует официальный Минск. Правительство Литвы намерено рассмотреть вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией 29 октября. Ранее такую меру реализовала Польша. В решении проблемы белорусско-польского участка границы Союзного государства (которое в ЕС не признают) участвовали представители официального Пекина. Транзит через Белоруссию в ЕС китайских товаров в контейнерах по железной дороге важен для КНР.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
15:54 28.10.2025
 
© Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград
© Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Руководство России знает об инициативе ограничить её связь с Калининградской областью и примет меры, обеспечивающие бесперебойность этой связи. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремль отреагировал на заявление литовского президента Гитанаса Науседы, предложившего ограничить транзит в Калининградскую область.
Песков в общении с журналистами отметил, что в Москве не только видели эти заявления прибалтийского политика, но и намерены принять соответствующие меры.
"Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом - с неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал Песков.
Науседа накануне заявил, что ограничение связей "большой России" с Калининградской областью якобы может быть обосновано борьбой с контрабандой - переброской сигарет в Литву с помощью воздушных шаров.
Литовские таможенники и пограничники регулярно изымают большие партии табачной контрабанды, прибывающей железнодорожным и автомобильным транспортом из Белоруссии. Контрабандисты также используют плоты, дроны и воздушные шары. Белорусские сигареты из Литвы доходят до Италии.
В конце октября Литва заблокировала въезд из Белоруссии, оставив возможность пересечения границы только для граждан ЕС и обладателей ВНЖ.
Александр Лукашенко заявил 29 октября, что в ситуации следует разобраться и, если официальный Вильнюс докажет виновность белорусских властей в потоке контрабанды - извиниться перед прибалтийской постсоветской республикой.
Официальный Вильнюс не признаёт Лукашенко законным президентом, поддерживая прозападную оппозицию. В Вильнюсе под литовской госохраной находится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая делает заявления от имени соотечественников и критикует официальный Минск.
Правительство Литвы намерено рассмотреть вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией 29 октября. Ранее такую меру реализовала Польша. В решении проблемы белорусско-польского участка границы Союзного государства (которое в ЕС не признают) участвовали представители официального Пекина. Транзит через Белоруссию в ЕС китайских товаров в контейнерах по железной дороге важен для КНР.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
