"Бонусы за убийство" в ВСУ, "Посейдон" как призыв к диалогу. Хроника событий на 13:00 30 октября

В украинских войсках действует бонусная система за убийство дезертиров. Успешные испытания российского стратегического оружия сопровождаются растущими международными призывами к диалогу между Киевом и Москвой. "Лукойл" объявила о согласовании сделки по продаже своей международной компании сырьевому трейдеру Gunvor

"Посейдон"! Почему усилия по урегулированию украинского конфликта так активизировались На фоне успешных испытаний Россией стратегических вооружений в международном политическом пространстве звучат все более настойчивые призывы к возобновлению диалога между Киевом и Москвой. Финский политик Арманд Мема, член национально-консервативной партии "Альянс свободы", обратился к Владимиру Зеленскому с прямым предложением. "Мой скромный призыв к нему — вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если это необходимо для заключения реального мирного соглашения", — написал он в социальной сети X. По мнению Мема, глава киевского режима не осознает, что имеет дело с "самой крупной сверхдержавой на планете", которая демонстрирует свою военную мощь, как в случае с недавними испытаниями аппарата "Посейдон". Политик полагает, что при таких условиях от Украины "мало что останется". Параллельно на другом конце мира зарождается новая дипломатическая инициатива. По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин готовы объединить усилия для поиска выхода из конфликта. "Украина обсуждалась. Мы долго говорили об этом. Мы будем работать вместе, чтобы понять, можем ли мы что-то сделать", — сообщил американский лидер журналистам. Он подчеркнул, что две державы постараются работать сообща, чтобы положить конец противостоянию. Посол России в США отверг приглашение в сенатРоссийский посол в США Александр Дарчиев заявил, что расценивает инициативу американских сенаторов по его приглашению на слушания в конгрессе как провокацию. Ранее издание The Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм и Брайан Шатц планировали пригласить Дарчиева выступить в верхней палате конгресса. Грэм известен активным продвижением законопроекта о признании России "государством-спонсором терроризма" под предлогом "похищения" российской стороной украинских детей."Рассматриваем данную инициативу... как явную провокацию, предпринятую по заказу режима в Киеве для прикрытия совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения, включая стариков, женщин и несовершеннолетних", — подчеркнул российский дипломат.Дарчиев также отметил, что российская сторона неоднократно разъясняла ситуацию с детьми, оказавшимися в зоне специальной военной операции, помогала воссоединению семей и предлагала Киеву предоставить точные списки вместо "тиражирования фейков о 20 тысячах "украденных" малолетних граждан Украины"."Несчастный случай или нападение": Орбан о инциденте на венгерском НПЗВласти Венгрии изучают различные версии причин недавних инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах в ряде стран НАТО, включая возможность внешнего вмешательства. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в официальном заявлении."Вчера вечером я заслушал доклад министра внутренних дел об инциденте на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте. Расследование идет полным ходом. Мы до сих пор не знаем, был ли это несчастный случай, неисправность или нападение извне", — написал политик.Череда инцидентов началась 20 октября взрывом на предприятии Petrotel-Lukoil в румынском Плоешти. В ночь на 21 октября пожар вспыхнул на крупнейшем в Венгрии НПЗ, принадлежащем компании MOL. 22 октября возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в словацкой Братиславе, который работает на российской нефти, поставляемой по трубопроводу "Дружба"."Лукойл" согласовал сделку по продаже зарубежных активовТем временем российская нефтяная компания "Лукойл" объявила о согласовании сделки по продаже 100% своей международной компании LUKOIL International GmbH международному сырьевому трейдеру Gunvor. Данное решение стало ответом на введение санкций США и Великобритании против российского нефтяного сектора.В пресс-релизе компании поясняется: "Продажа LUKOIL International GmbH связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против ПАО "ЛУКОЙЛ" и его дочерних обществ".Решение о продаже зарубежных активов, принятое 29 октября, затрагивает значительную международную инфраструктуру: три НПЗ в Европе, сеть АЗС в 20 странах, производство масел в Австрии и Финляндии, а также участие в проектах от Азербайджана до Мексики. Эксперты оценивают рыночную стоимость этих активов примерно в $10 млрд.Сделка демонстрирует стратегическую переориентацию российских нефтяных компаний в условиях усиления санкционного давления.Пленный нацгвардеец рассказал о "бонусах" за убийства дезертиров в ВСУВоеннослужащий 14-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Сергей Дзюба, попавший в плен к российским военным, сообщил о системе денежных вознаграждений за убийства украинских военнослужащих, пытающихся покинуть позиции."Если не даем убежать с позиций, если пресекаем — есть бонусы", — заявил Дзюба в беседе с журналистами.По словам пленного, зафиксированы случаи, когда военнослужащие ВСУ получали денежные вознаграждения за физическое устранение дезертиров. Дзюба также отметил разницу в уровне довольствия, указав, что в Нацгвардии Украины оно существенно ниже, чем в Вооруженных силах Украины.Данное заявление стало очередным свидетельством жестких мер, применяемых киевским режимом для поддержания дисциплины в войсках. Одновременно с этим Минобороны РФ сообщило, что в районе Петропавловки Харьковской области украинские военные при попытке 12 бойцов сдаться в плен ВС РФ уничтожили девять своих же солдат. Трех украинских солдат удалось вывести в безопасное место, добавили в Минобороны.В сообщении ведомства говорилось, что подразделения 1-й танковой армии РФ продолжают зачистку от разрозненных групп ВСУ харьковских населенных пунктов Петропавловка и Куриловка. Что происходит на поле боя Минобороны РФ отчиталось, что ВС РФ освободили Красногорское в Запорожской области. Кроме того, в ведомстве заявили, что российские войска освободили населенный пункт Садовое в Харьковской области.Помимо этого, оборонное ведомство опубликовало ежедневную сводку о ходе Специальной военной операции. Главное из нового брифинга Минобороны России: - ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ, пытавшуюся вернуть контроль над переправой через реку Оскол в районе Садового Харьковской области; - ВС РФ продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске ДНР; - ВС РФ за сутки уничтожили более 180 боевиков ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова ДНР; - Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 485 военных за сутки.Между тем Телеграм-канал "Два майора" опубликовал фронтовую сводку. На Сумском направлении подразделения группировки войск "Север" ведут тяжелые бои. Авиация, артиллерия и расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ. Противник не предпринимает активных действий, занимаясь восстановлением боеспособности и перегруппировкой. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло.На Харьковском направлении подразделения "Севера" при поддержке тяжелых огнеметных систем и авиации расширяют зону контроля в Волчанске. Противник оказывает ожесточенное сопротивление и подтягивает подкрепления. Продолжаются бои в лесном массиве западнее Синельниково. На участке Меловое-Хатнее российские войска продвинулись на 700 метров, отразив две контратаки противника в районе Отрадного. В ходе боев взяты в плен два военнослужащих 159-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.На Купянском направлении продолжаются операции по уничтожению группировки ВСУ в районе города. Пресечены две безуспешные контратаки 92-й штурмовой бригады, пытавшейся деблокировать окруженные подразделения.Ситуация для ВСУ в Покровске (Красноармейске) становится критической. Гарнизоны этого города и Мирнограда (Димитрова) лишены нормального снабжения, сохраняя лишь один логистический коридор, для удержания которого противник вынужден задействовать значительные силы. Российские подразделения действуют в районе железнодорожного вокзала, микрорайона Железнодорожный и закрепляются в промзоне Покровска.На других участках фронта группировка войск "Восток" освободила населенный пункт Вишневое в Днепропетровской области, что стало пятым освобожденным населенным пунктом за неделю наступления. На Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Степногорска и Приморского.Между тем Дональд Трамп заявил, что "иногда сторонам, вовлеченным в конфликт, нужно просто позволить сражаться".

