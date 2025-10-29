"Япония окажется втянутой в схватку гигантов" — философ-китаист о последствиях милитаризации - 29.10.2025 Украина.ру
"Япония окажется втянутой в схватку гигантов" — философ-китаист о последствиях милитаризации
Приход к власти в Японии премьера Санаэ Такаити отражает общий тренд на милитаризацию страны в преддверии обострения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
Лидер Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, если ей удастся продержаться на посту премьера – это представительница не только либеральных трендов на женщин и на шоуменов в политике, но и тренда на милитаризацию, заявил Конончук.Он добавил, что такому тренду Японии придётся следовать волей-неволей, поскольку через два года в Азиатско-Тихоокеанском регионе "будет очень горячо".Эксперт пояснил мотивы японского руководства. "В эскалации ситуации Япония, конечно, не заинтересована, поскольку она окажется втянутой в схватку гигантов, но в милитаризации безусловно да, чтобы иметь запас прочности в ситуации, когда милитаризуются все вокруг", — отметил Конончук.Китаист также прокомментировал заявления Такаити о мирном договоре. "С этим связаны и её слова о заключении "мирного договора с Россией". Конечно, так все новоиспечённые японские премьеры говорят, но в этом нельзя не увидеть попытку прозондировать нейтралитет России в будущей войне на Тихом океане (каковой нейтралитет в строгой мере невозможен)", — подытожил собеседник издания.
"Япония окажется втянутой в схватку гигантов" — философ-китаист о последствиях милитаризации

05:40 29.10.2025
 
Приход к власти в Японии премьера Санаэ Такаити отражает общий тренд на милитаризацию страны в преддверии обострения обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
Лидер Либерально-демократической партии Санаэ Такаити, если ей удастся продержаться на посту премьера – это представительница не только либеральных трендов на женщин и на шоуменов в политике, но и тренда на милитаризацию, заявил Конончук.
Он добавил, что такому тренду Японии придётся следовать волей-неволей, поскольку через два года в Азиатско-Тихоокеанском регионе "будет очень горячо".
Эксперт пояснил мотивы японского руководства. "В эскалации ситуации Япония, конечно, не заинтересована, поскольку она окажется втянутой в схватку гигантов, но в милитаризации безусловно да, чтобы иметь запас прочности в ситуации, когда милитаризуются все вокруг", — отметил Конончук.
Китаист также прокомментировал заявления Такаити о мирном договоре. "С этим связаны и её слова о заключении "мирного договора с Россией". Конечно, так все новоиспечённые японские премьеры говорят, но в этом нельзя не увидеть попытку прозондировать нейтралитет России в будущей войне на Тихом океане (каковой нейтралитет в строгой мере невозможен)", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в материале "Дмитрий Евстафьев: Евроатлантисты манипулируют Трампом, используя его геополитическую уязвимость" на сайте Украина.ру.
Вчера, 15:37
Гольф-клюшка и "Томагавк". Куда вернулась Япония?
