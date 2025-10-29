https://ukraina.ru/20251029/ukreplenie-vliyaniya-si-tszinpina-v-armii--esch-odin-shag-k-sobytiyam-vokrug-tayvanya--kononchuk-1070812279.html

"Укрепление влияния Си Цзиньпина в армии – ещё один шаг к событиям вокруг Тайваня" — Конончук

Масштабные чистки в командном составе армии Китая связаны с укреплением личного влияния Си Цзиньпина в руководстве НОАК перед грядущими событиями вокруг Тайваня. Смена кадров указывает на подготовку к серьезным событиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук

"Действительно, девять высокопоставленных командиров НОАК во главе с заместителем председателя Центрального военного совета генерал-полковником Хэ Вэйдуном были отстранены от должностей и арестованы по обвинению в коррупции", — заявил Конончук."Зафиксированы странные смерти некоторых военачальников, например заместителя Си Цзиньпина в Центральном военном комитете Китая Сюй Циляна, который внезапно умер во время пробежки", — отметил философ-китаист.По мнению эксперта, тот факт, что теперь всё высшее руководство Китая – выходцы из провинции Шэньси – далеко не случаен. "Отец Си Цзиньпина – представитель шэньсийского клана КПК, и именно в Шэньси происходило становление молодого Си Цзиньпина как комсомольского и партийного руководителя", — пояснил эксперт."Укрепление личного влияния генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Си Цзиньпина в руководстве армии – ещё один шаг на пути к грядущим событиям вокруг Тайваня", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.О поставках американского оружия Украине - Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе.

