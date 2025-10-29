https://ukraina.ru/20251029/ssha-ischut-novye-rychagi-davleniya-na-rossiyu---bloomberg-1070835818.html

США ищут новые рычаги давления на Россию - Bloomberg

США ищут новые рычаги давления на Россию - Bloomberg - 29.10.2025 Украина.ру

США ищут новые рычаги давления на Россию - Bloomberg

Администрация американского лидера Дональда Трампа ищет новые рычаги давления на Россию, сообщило агентство Bloomberg

2025-10-29T11:02

2025-10-29T11:02

2025-10-29T11:03

новости

сша

россия

украина

дональд трамп

сергей лавров

мид

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102764/86/1027648667_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d0a958007a52a315b7a18bf76aebf541.jpg

"У президента США Дональда Трампа все карты на руках. Санкции против российской нефти — это лишь одна карта, которую он разыгрывает. Их гораздо больше. С [директором ЦРУ Джоном] Рэтклиффом мы обсудили множество других вариантов, которые есть в распоряжении президента, и он будет использовать их по мере необходимости", — заверил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.В публикации напомнили, что на прошлой неделе министерство финансов США внесло в санкционный список государственных нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". Это первая крупная финансовая мера против России со времени вступления Трампа в должность.В последнее время позиция Трампа по РФ и конфликту на Украине постоянно меняется. Глава МИД РФ недавно удивился этому. Подробнее - в материале Лаврова удивила смена позиции Трампа по Украине. Заявления главы МИД на сайте Украина.ру.

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, дональд трамп, сергей лавров, мид, нато