США ищут новые рычаги давления на Россию - Bloomberg

Администрация американского лидера Дональда Трампа ищет новые рычаги давления на Россию, сообщило агентство Bloomberg
2025-10-29T11:02
2025-10-29T11:02
2025-10-29T11:03
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
сергей лавров
мид
нато
"У президента США Дональда Трампа все карты на руках. Санкции против российской нефти — это лишь одна карта, которую он разыгрывает. Их гораздо больше. С [директором ЦРУ Джоном] Рэтклиффом мы обсудили множество других вариантов, которые есть в распоряжении президента, и он будет использовать их по мере необходимости", — заверил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.В публикации напомнили, что на прошлой неделе министерство финансов США внесло в санкционный список государственных нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл". Это первая крупная финансовая мера против России со времени вступления Трампа в должность.В последнее время позиция Трампа по РФ и конфликту на Украине постоянно меняется. Глава МИД РФ недавно удивился этому. Подробнее - в материале Лаврова удивила смена позиции Трампа по Украине. Заявления главы МИД на сайте Украина.ру.
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, сергей лавров, мид, нато
11:02 29.10.2025 (обновлено: 11:03 29.10.2025)
