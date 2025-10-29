https://ukraina.ru/20251029/pytalis-atakovat-stolitsu-i-promzonu-v-stavropole-pvo-otrazila-udary-vsu--1070828160.html

Пытались атаковать столицу и промзону в Ставрополье. ПВО отразила удары ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 100 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны, передает 29 октября телеграм-канал Украина.ру

Из них 46 уничтожили над территорией Брянской области, 12 – над Калужской, восемь – над Белгородской, семь над территорией Краснодарского края, шесть над Московским регионом (в том числе четыре, летевших на Москву), еще шесть – над территорией Орловской области, четыре над Ульяновской, по три над Крымом и Республикой Марий Эл, два над территорией Ставропольского края и по одному над Курской, Смоленской и Тульской областями.Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале ночью информировал об уничтожении летевших на Москву дронов. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев уточнил, что в результате уничтожения БПЛА над регионом никто не пострадал, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Глава Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что атака была отражена в Новоспасском районе региона, жертв нет. На месте падения обломков работают специальные экстренные службы. Проведен штаб по предупреждению и ликвидации ЧС.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ПВО уничтожила БПЛА в Миллеровском, Каменском и Шолоховском районах. Обошлось без пострадавших и последствий на земле.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о нейтрализации нескольких БПЛА, пытавшихся атаковать промзону Буденновска. Он заверил, что существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать.Губернатор Брянской области Александр Богомаз посетовал на то, что в результате вражеских атак было повреждено производственное помещение агропромышленного холдинга. Также пострадало девять жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на местах.Подробнее о других атаках ВСУ — в материале Силы ПВО отразили вечернюю волну украинских БПЛА – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

