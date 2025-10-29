Небо и критическая инфраструктура: Алёхин о работе военных и добровольцев по защите тыла - 29.10.2025 Украина.ру
Небо и критическая инфраструктура: Алёхин о работе военных и добровольцев по защите тыла
Небо и критическая инфраструктура: Алёхин о работе военных и добровольцев по защите тыла
Владимир Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты важных объектов. Так Россия сможет защитить критически важные объекты от террористических посягательств в рамках СВО.
2025-10-29T17:00
2025-10-29T17:00
Военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алёхин объяснил, как это может происходить на практике.
россия
россия, владимир путин, геннадий алехин, пво, нефтебазы, нпз, видео
Россия, Владимир Путин, Геннадий Алехин, ПВО, нефтебазы, НПЗ, Видео

Небо и критическая инфраструктура: Алёхин о работе военных и добровольцев по защите тыла

17:00 29.10.2025
 
Владимир Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты важных объектов. Так Россия сможет защитить критически важные объекты от террористических посягательств в рамках СВО.
Военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алёхин объяснил, как это может происходить на практике.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
10 октября, 04:45
Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивыНачальник Генштаба Вооружённых сил России генерал В. Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. По словам Герасимова, войска Объединённой группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям.
Россия Владимир Путин Геннадий Алехин ПВО нефтебазы НПЗ Видео
 
