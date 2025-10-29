https://ukraina.ru/20251029/nebo-i-kriticheskaya-infrastruktura-alkhin-o-rabote-voennykh-i-dobrovoltsev-po-zaschite-tyla--1070844627.html

Небо и критическая инфраструктура: Алёхин о работе военных и добровольцев по защите тыла

Владимир Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты важных объектов. Так Россия сможет защитить критически важные объекты от террористических посягательств в рамках СВО.

Военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алёхин объяснил, как это может происходить на практике.

