Небо и критическая инфраструктура: Алёхин о работе военных и добровольцев по защите тыла
Владимир Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты важных объектов. Так Россия сможет защитить критически важные объекты от террористических посягательств в рамках СВО.
Военный эксперт издания Украина.ру, полковник запаса Геннадий Алёхин объяснил, как это может происходить на практике.
10 октября, 04:45Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ давят в Покровске и Купянске и охотятся на украинские локомотивыНачальник Генштаба Вооружённых сил России генерал В. Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. По словам Герасимова, войска Объединённой группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям.
Подписывайся на