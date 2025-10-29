Как Ермак и аналитики Госдепа вставляют палки в колеса мирному урегулированию на Украине - 29.10.2025 Украина.ру
Как Ермак и аналитики Госдепа вставляют палки в колеса мирному урегулированию на Украине
Как Ермак и аналитики Госдепа вставляют палки в колеса мирному урегулированию на Украине - 29.10.2025 Украина.ру
Как Ермак и аналитики Госдепа вставляют палки в колеса мирному урегулированию на Украине
В западной прессе снова заговорили о главе Офиса президента (ОП) Украины Андрее Ермаке. Теперь в контексте того, что он может оказаться главным тормозом на пути мирного урегулирования конфликта
2025-10-29T11:52
2025-10-29T11:52
эксклюзив
украина
россия
сша
андрей ермак
владимир зеленский
дональд трамп
Ермак не хочет мираЛичность Ермака давно интересует западных журналистов и аналитиков. В заграничной прессе ему часто приписывают роль серого кардинала при Владимире Зеленском, который изолировал главу государства и проводит через него свою политику.Обозреватель The American Conservative Эндрю Дэй пришел к не самому оригинальному выводу, что амбиции Ермака не только сказываются на внутренней политике страны, но и на внешней. Автор разобрал поездку главы ОП в США, которая предшествовала визиту в Вашингтон Зеленского и его встрече с Трампом."Несколько аналитиков восприняли недавнюю встречу [Трампа и Зеленского], переросшую в перепалку за закрытыми дверями, как доказательство того, что Ермак неверно истолковывает позицию Вашингтона и дает плохие советы по выстраиванию отношений с Белым домом. Они также указали на встречу Зеленского с главами американских аналитических центров, придерживающихся агрессивных взглядов, большинство из которых выступают против консерватизма Трампа, основанного на принципах MAGA, что, по всей видимости, является пустой тратой драгоценного времени и может вызвать раздражение у чиновников Белого дома, выступающих за сдержанность во внешней политике", - пишет Дэй.Обозреватель считает, что американские элиты отвергают Ермака, однако тот является "опытным политическим стратегом", который сумел из провального визита в Соединенные Штаты выжить и плюсы для Украины. Таковыми автор считает срыв встречи в Будапеште, санкции против РФ и снятие ограничений США на запуск западных ракет по российской территории.Отмечается, что главный нарратив, который продвигает Ермак, - это якобы скорая победа Украины, что входит во все больший резонанс с реальностью.К этому стоит добавить настроения среди рядовых украинцев. В статье The American Conservative приводятся результаты опроса американского Института Гэллапа, по которому лишь 24% опрошенных граждан Украины выступают за войну до победного конца, а 69% полагают, что власти должны стремиться к переговорам с РФ о завершении конфликта.По мнению американского журналиста, конфликт России с Украиной неумолимо движется к тому, что Киев будет вынужден пойти на полную военную капитуляцию."Но по мере того, как война неумолимо движется к этому мрачному результату, украинцы должны быть готовы к добросовестным переговорам на уровне президента, если Кремль решит, что хочет мира. Более того, украинцам нужно подготовиться к тому, что последует за мирным урегулированием: годам искоренения системной коррупции, укреплению представительных институтов Украины и, наконец, полному разрыву с постсоветскими олигархическими структурами власти", - говорится в статье.При этом автор сомневается, что Ермак, если он сохранит свои позиции после наступления мира, сможет обеспечить достижение этих целей."Судя по его вкладу в ходе войны, Ермак, если бы он остался влиятельной фигурой после ее окончания, препятствовал бы усилиям Украины по достижению каждой из этих целей", - резюмировал автор.Кто еще против урегулированияПомимо Ермака, к отказу от переговоров Зеленского склоняют и западные партнеры, в первую очередь европейцы.Недавно застой в переговорах с Украиной констатировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пауза затянулась из-за нежелания Киева вести диалог с Москвой."Это нежелание всячески поощряется в первую очередь европейскими кураторами", - отметил он.Понятно, что тон в западной прессе однозначный, лишь изредка прорывается иная точка зрения, как, например, в процитированном выше материале The American Conservative. Тем симптоматичнее, что все больше западных аналитиков и экспертов вынуждены признавать очевидное."Президентский срок Зеленского уже истек, что делает его нелегитимным лидером. Но прежде всего он полностью подчиняется курсу войны и ненависти, навязанному ему британскими и евроатлантическими хозяевами", - заявил французский полковник Жак Хогар в интервью изданию Myśl Polska.По его словам, вторым препятствием является стремление европейских спонсоров Зеленского любой ценой продолжать боевые действия. Хогар отметил, что Украине придется расплачиваться за эти безрассудные шаги как экономикой, так и жизнями граждан.Тем не менее, не все готовы к таким выводам. Газета The Wall Street Journal выяснила, что в американской администрации назрели разногласия касательно того, какой аналитике следует доверять.Дело в том, что администрация США перед встречей Трампа и Путина на Аляске запросила у ЦРУ анализ целей и задач РФ в конфликте с Украиной и попросила спрогнозировать, насколько Москва готова к мирному урегулированию через переговоры. Сотрудники разведки пришли к выводу, что в данном вопросе можно рассчитывать на оптимизм и допустили возможность переговорного процесса.Им в пику выступило Бюро разведки и исследований (INR) при Госдепартаменте, где усомнились, что российские власти готовы к диалогу. Вся эта противоречивая аналитика ложилась на стол американского президента в виде ежедневных сводок.Опрошенные изданием чиновники Госдепа выразили опасения, что если руководству страны докладывать ту аналитику, которая соответствует их политике, то тогда у лидеров государства будет сформировано искаженное представление о происходящем.Возможно, что именно этой аналитической чехардой отчасти можно объяснить "качели" Трампа, когда он за короткий промежуток времени выставляет главным виновником продолжающихся боевых действий то Россию, то Украину.О скандалах, которые связанны с Андреем Ермаком - в материале издания Украина.ру Андрей Ермак, биография.
украина
россия
сша
Как Ермак и аналитики Госдепа вставляют палки в колеса мирному урегулированию на Украине

11:52 29.10.2025
 
В западной прессе снова заговорили о главе Офиса президента (ОП) Украины Андрее Ермаке. Теперь в контексте того, что он может оказаться главным тормозом на пути мирного урегулирования конфликта
Ермак не хочет мира
Личность Ермака давно интересует западных журналистов и аналитиков. В заграничной прессе ему часто приписывают роль серого кардинала при Владимире Зеленском, который изолировал главу государства и проводит через него свою политику.
Обозреватель The American Conservative Эндрю Дэй пришел к не самому оригинальному выводу, что амбиции Ермака не только сказываются на внутренней политике страны, но и на внешней. Автор разобрал поездку главы ОП в США, которая предшествовала визиту в Вашингтон Зеленского и его встрече с Трампом.
"Несколько аналитиков восприняли недавнюю встречу [Трампа и Зеленского], переросшую в перепалку за закрытыми дверями, как доказательство того, что Ермак неверно истолковывает позицию Вашингтона и дает плохие советы по выстраиванию отношений с Белым домом. Они также указали на встречу Зеленского с главами американских аналитических центров, придерживающихся агрессивных взглядов, большинство из которых выступают против консерватизма Трампа, основанного на принципах MAGA, что, по всей видимости, является пустой тратой драгоценного времени и может вызвать раздражение у чиновников Белого дома, выступающих за сдержанность во внешней политике", - пишет Дэй.
Обозреватель считает, что американские элиты отвергают Ермака, однако тот является "опытным политическим стратегом", который сумел из провального визита в Соединенные Штаты выжить и плюсы для Украины. Таковыми автор считает срыв встречи в Будапеште, санкции против РФ и снятие ограничений США на запуск западных ракет по российской территории.
Отмечается, что главный нарратив, который продвигает Ермак, - это якобы скорая победа Украины, что входит во все больший резонанс с реальностью.
К этому стоит добавить настроения среди рядовых украинцев. В статье The American Conservative приводятся результаты опроса американского Института Гэллапа, по которому лишь 24% опрошенных граждан Украины выступают за войну до победного конца, а 69% полагают, что власти должны стремиться к переговорам с РФ о завершении конфликта.
"Несмотря на все успехи Ермака в обеспечении помощи Запада, его махинации, возможно, сделали менее вероятным любое будущее дипломатическое урегулирование с Россией", - пишет Дэй.
По мнению американского журналиста, конфликт России с Украиной неумолимо движется к тому, что Киев будет вынужден пойти на полную военную капитуляцию.
"Но по мере того, как война неумолимо движется к этому мрачному результату, украинцы должны быть готовы к добросовестным переговорам на уровне президента, если Кремль решит, что хочет мира. Более того, украинцам нужно подготовиться к тому, что последует за мирным урегулированием: годам искоренения системной коррупции, укреплению представительных институтов Украины и, наконец, полному разрыву с постсоветскими олигархическими структурами власти", - говорится в статье.
При этом автор сомневается, что Ермак, если он сохранит свои позиции после наступления мира, сможет обеспечить достижение этих целей.
"Судя по его вкладу в ходе войны, Ермак, если бы он остался влиятельной фигурой после ее окончания, препятствовал бы усилиям Украины по достижению каждой из этих целей", - резюмировал автор.
Кто еще против урегулирования
Помимо Ермака, к отказу от переговоров Зеленского склоняют и западные партнеры, в первую очередь европейцы.
Недавно застой в переговорах с Украиной констатировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пауза затянулась из-за нежелания Киева вести диалог с Москвой.
"Это нежелание всячески поощряется в первую очередь европейскими кураторами", - отметил он.
27 сентября, 09:59
Кто же настоящий президент Украины? Почему Зеленский и Ермак "спали вместе"? И при чем тут штурм Генштаба"Фактический глава Украины", - так называют главу Офиса президента Андрея Ермака западные СМИ. Кто же на самом деле Андрей Ермак?
Понятно, что тон в западной прессе однозначный, лишь изредка прорывается иная точка зрения, как, например, в процитированном выше материале The American Conservative. Тем симптоматичнее, что все больше западных аналитиков и экспертов вынуждены признавать очевидное.
"Президентский срок Зеленского уже истек, что делает его нелегитимным лидером. Но прежде всего он полностью подчиняется курсу войны и ненависти, навязанному ему британскими и евроатлантическими хозяевами", - заявил французский полковник Жак Хогар в интервью изданию Myśl Polska.
По его словам, вторым препятствием является стремление европейских спонсоров Зеленского любой ценой продолжать боевые действия. Хогар отметил, что Украине придется расплачиваться за эти безрассудные шаги как экономикой, так и жизнями граждан.
Тем не менее, не все готовы к таким выводам. Газета The Wall Street Journal выяснила, что в американской администрации назрели разногласия касательно того, какой аналитике следует доверять.
Дело в том, что администрация США перед встречей Трампа и Путина на Аляске запросила у ЦРУ анализ целей и задач РФ в конфликте с Украиной и попросила спрогнозировать, насколько Москва готова к мирному урегулированию через переговоры. Сотрудники разведки пришли к выводу, что в данном вопросе можно рассчитывать на оптимизм и допустили возможность переговорного процесса.
Им в пику выступило Бюро разведки и исследований (INR) при Госдепартаменте, где усомнились, что российские власти готовы к диалогу. Вся эта противоречивая аналитика ложилась на стол американского президента в виде ежедневных сводок.
Опрошенные изданием чиновники Госдепа выразили опасения, что если руководству страны докладывать ту аналитику, которая соответствует их политике, то тогда у лидеров государства будет сформировано искаженное представление о происходящем.
Возможно, что именно этой аналитической чехардой отчасти можно объяснить "качели" Трампа, когда он за короткий промежуток времени выставляет главным виновником продолжающихся боевых действий то Россию, то Украину.
О скандалах, которые связанны с Андреем Ермаком - в материале издания Украина.ру Андрей Ермак, биография.
