"Громко сказать боятся, потому что Урсула денег не даст": Ищенко о позиции ЕС по Украине
Позиция Венгрии по блокировке вступления Украины в Евросоюз имеет скрытую поддержку среди других членов ЕС, которые не решаются заявить об этом из-за финансовой зависимости от Брюсселя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-10-29T04:00
новости
украина
венгрия
брюссель
ростислав ищенко
виктор орбан
ес
украина.ру
politico
евросоюз
Издание Politico ранее сообщало, что Украину хотят принять в Евросоюз без полноценного права голоса. Отмечается, что разработка нового механизма вступления в ЕС может сделать таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, "более сговорчивыми".Политолог отметил, что Будапешт в этом вопросе не одинок. "Более того, позиции Орбана втихую поддерживается половиной Европейского Союза", — констатировал эксперт. Он пояснил, почему эти страны не высказываются публично. "Громко они сказать боятся, потому что Урсула [фон дер Ляйен] денег не даст", — сказал Ищенко."Украина не прекращает. Ее скоро уже не будет, но прекращать она не хочет. Здесь ничего не поменяется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.
новости, украина, венгрия, брюссель, ростислав ищенко, виктор орбан, ес, украина.ру, politico, евросоюз
Новости, Украина, Венгрия, Брюссель, Ростислав Ищенко, Виктор Орбан, ЕС, Украина.ру, Politico, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, деньги, членство, международные отношения, Международная политика, Главные новости, Новости Украины

"Громко сказать боятся, потому что Урсула денег не даст": Ищенко о позиции ЕС по Украине

04:00 29.10.2025
 
Позиция Венгрии по блокировке вступления Украины в Евросоюз имеет скрытую поддержку среди других членов ЕС, которые не решаются заявить об этом из-за финансовой зависимости от Брюсселя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Издание Politico ранее сообщало, что Украину хотят принять в Евросоюз без полноценного права голоса. Отмечается, что разработка нового механизма вступления в ЕС может сделать таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, "более сговорчивыми".
"Орбан блокирует вступление Украины в Европейский Союз по вполне понятным причинам. Потому что Венгрия обещала блокировать до тех пор, пока Украина не перестанет терроризировать венгров украинской мовой", — заявил Ищенко.
Политолог отметил, что Будапешт в этом вопросе не одинок. "Более того, позиции Орбана втихую поддерживается половиной Европейского Союза", — констатировал эксперт. Он пояснил, почему эти страны не высказываются публично. "Громко они сказать боятся, потому что Урсула [фон дер Ляйен] денег не даст", — сказал Ищенко.
"Украина не прекращает. Ее скоро уже не будет, но прекращать она не хочет. Здесь ничего не поменяется", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.
О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.
Орбан и Си - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
27 октября, 06:10
Будущая Европа - вне ЕС. "Венгрия - морская держава"? Товарищ Си и новая венгерская "империя"Лозунги "Венгрия - морская держава" очень популярны в самой Венгрии, их часто используют политики, их с восторгом воспринимает народ.
