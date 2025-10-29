https://ukraina.ru/20251029/gromko-skazat-boyatsya-potomu-chto-ursula-deneg-ne-dast-ischenko-o-pozitsii-es-po-ukraine-1070792503.html
"Громко сказать боятся, потому что Урсула денег не даст": Ищенко о позиции ЕС по Украине
Позиция Венгрии по блокировке вступления Украины в Евросоюз имеет скрытую поддержку среди других членов ЕС, которые не решаются заявить об этом из-за финансовой зависимости от Брюсселя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Издание Politico ранее сообщало, что Украину хотят принять в Евросоюз без полноценного права голоса. Отмечается, что разработка нового механизма вступления в ЕС может сделать таких лидеров, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, "более сговорчивыми".Политолог отметил, что Будапешт в этом вопросе не одинок. "Более того, позиции Орбана втихую поддерживается половиной Европейского Союза", — констатировал эксперт. Он пояснил, почему эти страны не высказываются публично. "Громко они сказать боятся, потому что Урсула [фон дер Ляйен] денег не даст", — сказал Ищенко."Украина не прекращает. Ее скоро уже не будет, но прекращать она не хочет. Здесь ничего не поменяется", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.
